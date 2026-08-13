Хлеб будет оставаться свежим гораздо дольше: поможет один предмет из кухни

Если хлеб быстро черствеет или плесневеет, причина может заключаться именно в способе его хранения.

https://glavred.info/lifehack/hleb-budet-ostavatsya-svezhim-gorazdo-dolshe-pomozhet-odin-predmet-iz-kuhni-10788176.html Ссылка скопирована

Как дольше сохранить свежесть хлеба / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Читайте в материале:

Почему хлеб быстро портится

Как дольше сохранить свежесть хлеба

Где правильно хранить хлеб

Хлеб - один из важнейших продуктов в нашем рационе. Он всегда есть на столе, но при этом быстро теряет свежесть. Уже через несколько дней он может стать сухим, твердым или покрыться плесенью.

Главред расскажет, как его правильно хранить, чтобы он оставался свежим значительно дольше.

видео дня

Почему хлеб быстро портится

Чаще всего проблема возникает из-за неправильного места хранения. Многие ставят хлеб возле холодильника или посудомоечной машины, не задумываясь, что эти приборы выделяют тепло и влагу.

В холодильнике ситуация не лучше, поскольку низкая температура ускоряет процесс высыхания, и мякоть становится твёрдой. Пластиковые пакеты удерживают слишком много влаги, что создает благоприятные условия для грибка, а бумажные - наоборот, не защищают от пересыхания.

Простой трюк с кухонным полотенцем

Чтобы хлеб дольше оставался свежим, рекомендуем завернуть его в чистое хлопковое кухонное полотенце. Хлопок пропускает лишнюю влагу, не давая продукту размокнуть, но в то же время удерживает необходимый уровень влажности, чтобы он не высыхал слишком быстро. Такой способ особенно хорошо подходит для свежеиспеченного хлеба, в частности для закваски, которая требует правильного баланса влажности.

Как лучше всего хранить хлеб / Инфографика: Главред

Где лучше всего хранить хлеб

Завернутый в полотенце хлеб следует хранить в прохладном и сухом месте - например, в кладовой или специальной хлебнице. Это защитит его от тепла и пара, которые выделяют кухонные приборы, и позволит наслаждаться свежим вкусом значительно дольше.

Смотрите видео о том, как правильно замораживать хлеб:

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред