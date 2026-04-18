Мало кто знает: почему в СССР пекли хлеб в форме кирпича - объяснение удивит

Хлеб в форме "кирпичика" появился на прилавках не случайно — его популярность имела веские причины.

Почему в СССР пекли хлеб в форме кирпича — неожиданная причина

Вы узнаете:

Как раньше пекли хлеб

Почему в СССР пекли хлеб в форме кирпича

Какие были недостатки такого хлеба

В советские времена на полках магазинов чаще всего можно было увидеть именно прямоугольные буханки хлеба. Этот формат стал настолько привычным, что другие виды хлеба выглядели почти экзотикой.

Главред расскажет, почему же в СССР выбрали именно такую форму и сделали ее стандартом для всей страны.

Максимальная эффективность в печах

Прямоугольные формы позволяли размещать буханки плотно друг к другу, без потери пространства. Это означало, что за один цикл выпечки завод получал значительно больше готового продукта. Для страны с миллионами городских жителей скорость и массовость производства были критически важными, пишет Oboz.ua.

Удобство транспортировки

Хлеб-"кирпичик" идеально подходил для перевозки. Он легко складывался в деревянные лотки, которые плотно размещались в фургонах "Хлеб". Такая организация позволяла максимально использовать пространство машины, а сами буханки меньше деформировались во время дороги.

Автоматизация производства

СССР делал ставку на крупные хлебозаводы с конвейерным производством. Стандартная форма значительно упрощала работу автоматических дозаторов теста, которые равномерно разливали массу в металлические формы. Это обеспечивало одинаковый вес каждой буханки, что было важно в условиях плановой экономики, где даже небольшой недовес или перевес мог стать проблемой.

Более длительный срок хранения

Форма "кирпичика" имела еще одно преимущество: толстая корочка со всех сторон лучше удерживала влагу внутри. Благодаря этому хлеб дольше оставался свежим, даже без полиэтиленовой упаковки, которая тогда не использовалась.

Почему отказались от "кирпичика"

Несмотря на очевидные преимущества, со временем выявились и недостатки:

Металлические формы смазывали маслом или жиром, из-за чего боковые стенки хлеба часто были слишком поджаренными или имели привкус горелого масла.

Кроме того, плотное прилегание форм в печи могло приводить к неравномерному пропеканию: мякоть оставалась влажной в центре.

Отсутствие герметичной упаковки тоже создавало проблемы — хлеб быстро черствел или становился средой для развития картофельной болезни.

Об источнике: Обозреватель "Обозреватель" (стилизованное название — Oboz.ua) — украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Главный редактор — Орест Сохар. Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

