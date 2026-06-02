Раскрыт секрет реки, из-за которой может "исчезнуть все в мире"

Ученые восстановили историю Евфрата и объяснили его происхождение. Великую реку связывают с Эдемским садом и пророчествами о конце времен.

Одна из самых известных рек в истории человечества оказалась намного загадочнее

Одна из самых известных рек в истории человечества, упомянутая в Библии как часть Эдемского сада, оказалась намного загадочнее, чем считалось ранее.

Международная группа ученых заявила о крупном геологическом открытии, которое впервые позволило восстановить древнюю историю реки Евфрат и понять, как она сформировала регион, ставший колыбелью цивилизации. Об этом пишет Express.

Исследование, опубликованное в научном журнале Nature Geoscience, показало, что современный Евфрат появился в результате слияния двух гигантских древних рек миллионы лет назад.

Две древние реки

Сегодня Евфрат протекает через территорию Турции, Сирии и Ирака, однако исследователи выяснили, что миллионы лет назад его не существовало в привычном виде.

Согласно результатам работы, в древности регион пересекали две огромные реки - Палео-Карасу и Палео-Мурат. Первая сформировалась примерно от 8,6 до 5,9 миллиона лет назад, а вторая появилась более 16,5 миллиона лет назад.

Ученые утверждают, что размеры этих водных потоков значительно превосходили современные реки региона. По объему воды и переносимых осадков Палео-Карасу была больше современного Нила, а Палео-Мурат превосходила нынешние Тигр и Евфрат вместе взятые.

Неожиданная находка во время поисков газа

История открытия началась еще в 2014 году. Геолог компании Chevron Эндрю Мадоф изучал данные сейсмической разведки у побережья Ливана в поисках месторождений природного газа.

Однако вместо энергетических ресурсов он обнаружил под морским дном следы древней речной системы.

"Звуковые волны отражаются от отдельных слоев под морским дном. В зависимости от времени их прохождения можно фактически восстановить подземные структуры", - объяснил исследователь.

Последующие годы ученые анализировали геологические карты и морские данные, постепенно восстанавливая историю древних рек.

Событие, изменившее судьбу Ближнего Востока

Около 5,3 миллиона лет назад произошло масштабное геологическое событие. По мнению специалистов, это могло быть сильное землетрясение или формирование нового горного массива.

В результате вода изменила направление течения, а две отдельные реки объединились в единую систему, которая впоследствии стала современным Евфратом и начала впадать в Персидский залив.

Одновременно резко изменился уровень Средиземного моря, что вызвало масштабную эрозию, наводнения и серьезно изменило ландшафт всего региона.

Древнее пророчество

Ранее мы писали, что интерес к Евфрату подогревают не только научные открытия, но и древние пророчества. В последние годы река стремительно теряет воду из-за засух, изменения климата и растущего потребления водных ресурсов. Это вызвало новую волну обсуждений вокруг библейского предсказания из Книги Откровения, где говорится, что перед концом света воды великой реки Евфрат высохнут.

Хотя ученые объясняют происходящее природными и климатическими факторами, в социальных сетях и СМИ все чаще появляются предположения о том, что исчезновение легендарной реки может быть связано с событиями, которые изменят привычный мир.

Почему открытие важно для истории человечества

По мнению ученых, именно эти геологические процессы могли создать условия для появления региона, где возникли первые города, земледелие, письменность и основы современных государств.

Исследователи считают, что без изменения русел древних рек история человечества могла бы сложиться совершенно иначе.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

