Вредители и мучнистая роса исчезнут: чем нужно опрыскать растения

Мария Николишин
2 июня 2026, 12:07
Интересный садовый трюк поможет защитить растения от болезней и вредителей.
Домашнее средство от вредителей / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Какое молоко подходит для обработки растений
  • Как приготовить раствор для защиты от болезней

Растения в саду часто страдают от мучнистой росы и вредителей, которые постепенно их уничтожают. Многие садоводы ищут средства для борьбы с этой проблемой. В частности, решить ее может обычный продукт из кухни.

Главред решил разобраться, чем можно обработать растения от мучнистой росы и вредителей.

Чем можно опрыскивать растения от вредителей

Для того, чтобы растение получало больше питательных веществ и не страдало от мучнистой росы или вредителей, его можно опрыскать обычным молоком, пишет Martha Stewart.

"Многие садоводы обнаружили, что молоко ценно для удобрения растений, решения грибковых проблем и действует как природный пестицид. Садовые овощи, в частности, процветают при применении разбавленного молока, и различные комнатные растения также получают пользу от этой практики", — говорится в сообщении.

Преимущества опрыскивания растений молоком

Молоко может питать садовые растения, защищая их от вредителей и смягчая грибковые проблемы. Основные преимущества использования молока:

  • Обеспечивает питательными веществами. Использование молока в качестве спрея для растений — это простой, но эффективный способ улучшить здоровье сада, обеспечивая его необходимыми питательными веществами. В частности, оно обеспечивает кальций, который важен для структуры клеток.
  • Борьба с грибковыми заболеваниями. Использование разбавленного молочного раствора может быть эффективным и безопасным способом лечения мучнистой росы. Белки молока взаимодействуют с солнечным светом, создавая временный природный антисептический эффект, который уничтожает существующие споры грибков, сохраняя растение невредимым.
  • Предотвращает появление вредителей. Опрыскивание растений разбавленным молочным раствором может отпугивать тлю.
  • Улучшает здоровье почвы. Молоко может улучшить здоровье почвы, ведь оно содержит кальций, белки и природные сахара, которые питают полезные микробы.

Как приготовить молочную смесь для опрыскивания растений

Чтобы молоко хорошо работало и приносило пользу растениям, нужно приготовить правильную смесь.

Так, для удобрения и улучшения состояния почвы рекомендуется смешивать молоко и воду в соотношении 1:1.

В то же время для предотвращения появления вредителей и болезней рекомендуется смешивать 1 часть молока с 9 частями воды.

Готовую смесь нужно перелить в распылитель и нанести на все растение сверху вниз. Лучше всего это делать в солнечный день.

Когда вредители активны / Инфографика: Главред

Как часто следует опрыскивать растения молоком

Важно соблюдать режим опрыскивания растений молоком каждые семь-десять дней.

Кроме того, чрезмерное использование молока может создать проблемы и привести к гниению, которое наносит вред растениям и почве.

Как подкармливать огурцы молоком – видео:

Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

Минус НПЗ, склады БпЛА и корабль: ВСУ ударили по важным объектам РФ

13:02Война
РФ переходит к новому этапу войны: на какое вооружение делает ставку Путин

12:11Война
Есть большой дефицит ракет к ПВО: Игнат прямо сказал, улучшится ли ситуация

11:56Война
Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика за партой за 14 с

Доллар и евро внезапно подскочили: новый курс валют на 2 июня

Карта Deep State онлайн за 2 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Чем протереть мебель, чтобы пыль не оседала неделями: трюк, о котором знают единицы

Трамп может положить конец войне РФ: в Forbes назвали эффективный инструмент против Путина

