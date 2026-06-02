Вредители и мучнистая роса исчезнут: чем нужно опрыскать растения

Вы узнаете:
- Какое молоко подходит для обработки растений
- Как приготовить раствор для защиты от болезней
Растения в саду часто страдают от мучнистой росы и вредителей, которые постепенно их уничтожают. Многие садоводы ищут средства для борьбы с этой проблемой. В частности, решить ее может обычный продукт из кухни.
Главред решил разобраться, чем можно обработать растения от мучнистой росы и вредителей.
Чем можно опрыскивать растения от вредителей
Для того, чтобы растение получало больше питательных веществ и не страдало от мучнистой росы или вредителей, его можно опрыскать обычным молоком, пишет Martha Stewart.
"Многие садоводы обнаружили, что молоко ценно для удобрения растений, решения грибковых проблем и действует как природный пестицид. Садовые овощи, в частности, процветают при применении разбавленного молока, и различные комнатные растения также получают пользу от этой практики", — говорится в сообщении.
Преимущества опрыскивания растений молоком
Молоко может питать садовые растения, защищая их от вредителей и смягчая грибковые проблемы. Основные преимущества использования молока:
- Обеспечивает питательными веществами. Использование молока в качестве спрея для растений — это простой, но эффективный способ улучшить здоровье сада, обеспечивая его необходимыми питательными веществами. В частности, оно обеспечивает кальций, который важен для структуры клеток.
- Борьба с грибковыми заболеваниями. Использование разбавленного молочного раствора может быть эффективным и безопасным способом лечения мучнистой росы. Белки молока взаимодействуют с солнечным светом, создавая временный природный антисептический эффект, который уничтожает существующие споры грибков, сохраняя растение невредимым.
- Предотвращает появление вредителей. Опрыскивание растений разбавленным молочным раствором может отпугивать тлю.
- Улучшает здоровье почвы. Молоко может улучшить здоровье почвы, ведь оно содержит кальций, белки и природные сахара, которые питают полезные микробы.
Как приготовить молочную смесь для опрыскивания растений
Чтобы молоко хорошо работало и приносило пользу растениям, нужно приготовить правильную смесь.
Так, для удобрения и улучшения состояния почвы рекомендуется смешивать молоко и воду в соотношении 1:1.
В то же время для предотвращения появления вредителей и болезней рекомендуется смешивать 1 часть молока с 9 частями воды.
Готовую смесь нужно перелить в распылитель и нанести на все растение сверху вниз. Лучше всего это делать в солнечный день.
Как часто следует опрыскивать растения молоком
Важно соблюдать режим опрыскивания растений молоком каждые семь-десять дней.
Кроме того, чрезмерное использование молока может создать проблемы и привести к гниению, которое наносит вред растениям и почве.
Как подкармливать огурцы молоком – видео:
Об источнике: Martha Stewart
Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.
На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по красоте.
Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.
Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.
