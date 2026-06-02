Вредители и мучнистая роса исчезнут: чем нужно опрыскать растения

Интересный садовый трюк поможет защитить растения от болезней и вредителей.

Домашнее средство от вредителей / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Какое молоко подходит для обработки растений

Как приготовить раствор для защиты от болезней

Растения в саду часто страдают от мучнистой росы и вредителей, которые постепенно их уничтожают. Многие садоводы ищут средства для борьбы с этой проблемой. В частности, решить ее может обычный продукт из кухни.

Главред решил разобраться, чем можно обработать растения от мучнистой росы и вредителей.

Чем можно опрыскивать растения от вредителей

Для того, чтобы растение получало больше питательных веществ и не страдало от мучнистой росы или вредителей, его можно опрыскать обычным молоком, пишет Martha Stewart.

"Многие садоводы обнаружили, что молоко ценно для удобрения растений, решения грибковых проблем и действует как природный пестицид. Садовые овощи, в частности, процветают при применении разбавленного молока, и различные комнатные растения также получают пользу от этой практики", — говорится в сообщении.

Преимущества опрыскивания растений молоком

Молоко может питать садовые растения, защищая их от вредителей и смягчая грибковые проблемы. Основные преимущества использования молока:

Обеспечивает питательными веществами. Использование молока в качестве спрея для растений — это простой, но эффективный способ улучшить здоровье сада, обеспечивая его необходимыми питательными веществами. В частности, оно обеспечивает кальций, который важен для структуры клеток.

Борьба с грибковыми заболеваниями. Использование разбавленного молочного раствора может быть эффективным и безопасным способом лечения мучнистой росы. Белки молока взаимодействуют с солнечным светом, создавая временный природный антисептический эффект, который уничтожает существующие споры грибков, сохраняя растение невредимым.

Предотвращает появление вредителей. Опрыскивание растений разбавленным молочным раствором может отпугивать тлю.

Улучшает здоровье почвы. Молоко может улучшить здоровье почвы, ведь оно содержит кальций, белки и природные сахара, которые питают полезные микробы.

Как приготовить молочную смесь для опрыскивания растений

Чтобы молоко хорошо работало и приносило пользу растениям, нужно приготовить правильную смесь.

Так, для удобрения и улучшения состояния почвы рекомендуется смешивать молоко и воду в соотношении 1:1.

В то же время для предотвращения появления вредителей и болезней рекомендуется смешивать 1 часть молока с 9 частями воды.

Готовую смесь нужно перелить в распылитель и нанести на все растение сверху вниз. Лучше всего это делать в солнечный день.

Когда вредители активны / Инфографика: Главред

Как часто следует опрыскивать растения молоком

Важно соблюдать режим опрыскивания растений молоком каждые семь-десять дней.

Кроме того, чрезмерное использование молока может создать проблемы и привести к гниению, которое наносит вред растениям и почве.

Как подкармливать огурцы молоком – видео:

Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) — это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы обучить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

