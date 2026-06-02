РФ переходит к новому этапу войны: на какое вооружение делает ставку Путин

Инна Ковенько
2 июня 2026, 12:11
Согласно статистике, дроны вытесняют танки и бронетехнику, становясь ключевым оружием нового этапа войны.
Россия переориентирует военную промышленность на производство дронов
Россия переориентирует военную промышленность на производство дронов

Главное:

  • РФ пытается компенсировать дефицит ракет дешевыми БПЛА
  • В апреле производство дронов выросло на 117%
  • В то же время производство тяжелой техники растет лишь на 4-5%

Россия переориентирует военную промышленность на производство дронов, которое растет рекордными темпами. Это демонстрирует переход к новому этапу войны против Украины, где главную роль начинают играть дешевые и многочисленные беспилотные системы.

По данным Федеральной службы статистики РФ, в апреле производство авиационной отрасли, включающей самолеты и дроны, выросло на 117% по сравнению с прошлым годом. Для сравнения, среднегодовой прирост в 2025 году составлял 68%, пишет Bloomberg.

Это свидетельствует о переходе Москвы к новой реальности в войне против Украины. Производство танков и другой бронетехники достигло предела, зато дешевые и масштабируемые FPV-дроны стали главным направлением, которое можно быстро расширять.

дрон-камикадзе
Дрон-камикадзе "Молния"

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Дуглас Барри отмечает, что FPV-дроны сейчас доминируют в наземных боях, делая опасным любое скопление сил на километры по обе стороны фронта. По его словам, дроны большей дальности позволили Москве компенсировать ограниченный арсенал крылатых ракет и поддерживать удары по критической инфраструктуре Украины.

Параллельно Россия формирует специализированные войска беспилотных систем. Такое решение Владимир Путин принял в середине 2025 года. Министр обороны Андрей Белоусов признавал, что Украина имела преимущество в использовании дронов, но заявлял, что РФ сумела переломить ситуацию.

Точные масштабы производства остаются засекреченными. Путин ранее озвучивал цифру в 1,4 млн дронов, изготовленных в 2024 году. По данным украинской разведки, озвученным в мае главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, в 2026 году Москва планирует произвести 7,3 млн FPV-дронов и 7,8 млн боевых частей для различных типов БПЛА. Это может означать около 20 тысяч FPV-дронов в сутки — примерно 17 аппаратов на каждый километр активной линии фронта.

Александр Сырский
Александр Сырский

В то же время оборонный сектор РФ в целом теряет темпы из-за дефицита рабочей силы, экономического давления и сокращения финансирования. В отраслях, производящих тяжелую технику, боеприпасы и компоненты ракет, прогнозируется резкое замедление — до 4–5% после примерно 30% в предыдущие годы.

Дроны обходят эти ограничения, поскольку их дешевле производить, легче масштабировать, а сборку можно организовывать как на крупных заводах, так и в небольших мастерских.

По словам экспертов, Россия доказала свою эффективность в копировании украинских технологических решений и запуске их в массовое производство, хотя решающего прорыва на фронте это пока не принесло.

Обе стороны признают беспилотники главной ударной силой нынешнего этапа войны. Россия применяет их не только на поле боя, но и в массированных атаках по городам и критической инфраструктуре Украины, используя для перегрузки систем ПВО перед ударами ракетами.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахед

Как РФ изменила тактику атак дронами "Шахед" по Украине

Отметим, что страна-агрессор Россия изменила тактику атак дронами типа "Шахед" по Украине, начав использовать их не только ночью, но и в дневное время. Такие удары превращаются в практически непрерывные многочасовые атаки, направленные на истощение страны и давление на гражданское население. Об этом пишет Business Insider.

Украинский аналитик Игорь Анохин из Института науки и международной безопасности отметил, что последние удары свидетельствуют о формировании новой российской тактики.

"Пока что это нельзя назвать окончательно сформировавшейся схемой, однако она уже выглядит как новая оперативная модель", — подчеркнул эксперт.

Главред ранее писал, что российский диктатор Владимир Путин считает, что сможет вести войну против Украины еще в ближайшие два года. Он ориентируется на так называемые военные сезоны — периоды, когда можно эффективно вести военные действия. Об этом в интервью Главреду рассказал российский политолог, эксперт по вопросам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский. По его словам, сейчас Россия, похоже, готовится к новому крупному наступлению.

Напомним, Александр Коваленко говорил, что украинские войска продолжают усиливать ударные возможности на фронте, что может привести к потенциальному перелому в войне. В частности, "линия Суровикина" может пасть из-за потерь российских коммуникационных цепей.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп лично попросил главу КНР Си Цзиньпина содействовать прекращению войны в Украине. Он признал, что переговорный процесс между Украиной и Россией фактически зашел в тупик.

Об источнике: Bloomberg

Bloomberg — американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

