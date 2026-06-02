В Днепре растет число жертв атаки РФ: из-под завалов достали тело убитого ребенка

Спасатели разбирают завалы на местах российских ударов. Местная жительница ждет, когда найдут ее сына, на которого обрушились бетонные конструкции.

Число жертв вражеского налета на Днепр увеличилось до восьми человек

Кратко:

Оккупанты убили восемь жителей во время ночной атаки на город

Ранения различной степени тяжести получили 36 мирных граждан

Из-под завалов четырехэтажки извлекли тело маленького мальчика

В ночь на 2 июня армия страны-агрессора РФ нанесла удар по Днепру. В результате атаки погибли восемь человек, в том числе и маленький мальчик. Кроме того, 36 человек пострадали.

Сначала глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщал о шести жертвах. Впоследствии их число выросло.

По его словам, в Днепре частично разрушены многоквартирные дома, повреждены предприятие, пожарная часть, гаражи, уничтожены автомобили.

В 08:54 стало известно, что в больнице умер еще один человек, раненный из-за российской атаки на Днепр.

"К сожалению, медикам не удалось спасти 60-летнего мужчину. Его травмы оказались слишком тяжелыми", - сообщил Ганжа.

Ночная вражеская атака на город унесла 7 жизней.

35 человек получили ранения, среди них - трое детей. 20 раненых госпитализированы. Четверо – в тяжелом состоянии.

В 09:35 стало известно, что атака россиян на Днепр оборвала жизнь маленького мальчика.

"Тело ребенка 2023 года рождения спасатели достали из-под завалов изуродованной атакой четырехэтажки", - написал Ганжа.

Таким образом, число жертв российской атаки в Днепре возросло до восьми.

Тем временем спасатели разбирают завалы на местах российских ударов и ищут людей. Как пишет ДС: новини Дніпро, жительница города Людмила Кирилловна ждет, когда найдут ее сына.

"Сын под завалами там лежит…", — сказала женщина.

Жительница Днепра рассказала, что во время российской атаки она находилась в одной комнате дома, а ее сын — в соседней. В результате попадания ракеты на мужчину обрушились бетонные конструкции.

Людмила Кирилловна надеется, что ее сына удастся найти живым.

Сегодня ей исполнилось 86 лет. Утром они с сыном собирались уехать на дачу, где было бы безопаснее, однако осуществить задуманное не успели.

Напомним, ночью враг атаковал город Днепр. Во время работы подразделений ГосЧС оккупанты нанесли повторный удар, в результате чего погиб спасатель.

Как писал Главред, в ночь на 2 июня российские войска совершили очередную комбинированную атаку на Киев с применением баллистического вооружения. В столице раздалась серия взрывов, зафиксированы пожары в разных районах, повреждения гражданской инфраструктуры и перебои с электроснабжением.

По данным ГосЧС, в Киеве в результате российского обстрела 2 июня по состоянию на 08:00 известно о 4 погибших и 58 пострадавших, из них 3 детей.

В результате вражеских попаданий повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах.

Утром во вторник, 2 июня, российская оккупационная армия снова атаковала Киев баллистикой. После ночных ударов в столице снова прозвучали очень громкие взрывы. Мониторы предупреждали о движении ракет "Циркон" в направлении столицы.

Харьковская область также попала под массированный вражеский обстрел. Произошли пожары, есть разрушения зданий и пострадавшие.

Горели жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили и другие гражданские объекты. Также повреждены многоэтажные и частные жилые дома. По предварительным данным, пострадали 14 человек, в том числе один ребенок.

Кроме того, российские оккупанты атаковали Сумы ударными беспилотниками типа "Шахед" и "Молния". В городе зафиксировали несколько "прилетов".

По данным Воздушных сил, атака по Украине 2 июня стала одной из самых масштабных. Воздушные силы зафиксировали 729 целей. Основным направлением налета оккупантов стал Киев. Силы противовоздушной обороны сбили 40 вражеских ракет и 602 БпЛА. Российские попадания и прилеты зафиксированы на 38 локациях.

О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

