В Днепре растет число жертв атаки РФ: из-под завалов достали тело убитого ребенка

Анна Ярославская
2 июня 2026, 10:04
Спасатели разбирают завалы на местах российских ударов. Местная жительница ждет, когда найдут ее сына, на которого обрушились бетонные конструкции.
Атака на Днепр
​ Число жертв вражеского налета на Днепр увеличилось до восьми человек / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA, скриншот

Кратко:

  • Оккупанты убили восемь жителей во время ночной атаки на город
  • Ранения различной степени тяжести получили 36 мирных граждан
  • Из-под завалов четырехэтажки извлекли тело маленького мальчика

В ночь на 2 июня армия страны-агрессора РФ нанесла удар по Днепру. В результате атаки погибли восемь человек, в том числе и маленький мальчик. Кроме того, 36 человек пострадали.

Сначала глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщал о шести жертвах. Впоследствии их число выросло.

По его словам, в Днепре частично разрушены многоквартирные дома, повреждены предприятие, пожарная часть, гаражи, уничтожены автомобили.

В 08:54 стало известно, что в больнице умер еще один человек, раненный из-за российской атаки на Днепр.

"К сожалению, медикам не удалось спасти 60-летнего мужчину. Его травмы оказались слишком тяжелыми", - сообщил Ганжа.

Ночная вражеская атака на город унесла 7 жизней.

35 человек получили ранения, среди них - трое детей. 20 раненых госпитализированы. Четверо – в тяжелом состоянии.

В 09:35 стало известно, что атака россиян на Днепр оборвала жизнь маленького мальчика.

"Тело ребенка 2023 года рождения спасатели достали из-под завалов изуродованной атакой четырехэтажки", - написал Ганжа.

Таким образом, число жертв российской атаки в Днепре возросло до восьми.

  • Последствия атаки на Днепр 2 июня 2026
    Последствия атаки на Днепр 2 июня 2026 Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Тем временем спасатели разбирают завалы на местах российских ударов и ищут людей. Как пишет ДС: новини Дніпро, жительница города Людмила Кирилловна ждет, когда найдут ее сына.

"Сын под завалами там лежит…", — сказала женщина.

Жительница Днепра рассказала, что во время российской атаки она находилась в одной комнате дома, а ее сын — в соседней. В результате попадания ракеты на мужчину обрушились бетонные конструкции.

Людмила Кирилловна надеется, что ее сына удастся найти живым.

Сегодня ей исполнилось 86 лет. Утром они с сыном собирались уехать на дачу, где было бы безопаснее, однако осуществить задуманное не успели.

Смотрите видео - Жительница Днепра ждет новостей от спасателей - ее сын оказался под завалами:

Напомним, ночью враг атаковал город Днепр. Во время работы подразделений ГосЧС оккупанты нанесли повторный удар, в результате чего погиб спасатель.

Атака на Украину 2 июня 2026 - новости

Как писал Главред, в ночь на 2 июня российские войска совершили очередную комбинированную атаку на Киев с применением баллистического вооружения. В столице раздалась серия взрывов, зафиксированы пожары в разных районах, повреждения гражданской инфраструктуры и перебои с электроснабжением.

По данным ГосЧС, в Киеве в результате российского обстрела 2 июня по состоянию на 08:00 известно о 4 погибших и 58 пострадавших, из них 3 детей.

В результате вражеских попаданий повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Утром во вторник, 2 июня, российская оккупационная армия снова атаковала Киев баллистикой. После ночных ударов в столице снова прозвучали очень громкие взрывы. Мониторы предупреждали о движении ракет "Циркон" в направлении столицы.

Харьковская область также попала под массированный вражеский обстрел. Произошли пожары, есть разрушения зданий и пострадавшие.

Горели жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили и другие гражданские объекты. Также повреждены многоэтажные и частные жилые дома. По предварительным данным, пострадали 14 человек, в том числе один ребенок.

Кроме того, российские оккупанты атаковали Сумы ударными беспилотниками типа "Шахед" и "Молния". В городе зафиксировали несколько "прилетов".

По данным Воздушных сил, атака по Украине 2 июня стала одной из самых масштабных. Воздушные силы зафиксировали 729 целей. Основным направлением налета оккупантов стал Киев. Силы противовоздушной обороны сбили 40 вражеских ракет и 602 БпЛА. Российские попадания и прилеты зафиксированы на 38 локациях.

  Последствия атаки на Киев 2 июня 2026
    Последствия атаки на Киев 2 июня 2026 Фото: ГосЧС
О персоне: Александр Ганжа

Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

