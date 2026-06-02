РФ запустила Цирконы, Калибры и дроны, есть "прилеты" 33 ракет: детали ночого удара

Анна Ярославская
2 июня 2026, 08:59
Атака по Украине 2 июня стала одной из самых масштабных. Воздушные силы зафиксировали 729 целей. Основным направлением налета оккупантов стал Киев.
Враг нанес массированный удар баллистикой и крылатыми ракетами / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/mon1tor_ua, ГосЧС

Главное:

  • Армия РФ применила против Украины 729 средств воздушного нападения
  • Силы противовоздушной обороны сбили 40 вражеских ракет и 602 БпЛА
  • Российские попадания и прилеты зафиксированы на 38 локациях

В ночь на 2 июня российская оккупационная армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине. РФ атаковала Киев, Днепр, Запорожье, Харьков, Сумы, Чернигов, Шостку, Житомир, Хмельницкий, Староконстантинов и другие населённые пункты.

По данным мониторингового канала monitor, враг направил около 24-х баллистических ракет, в том числе "Цирконов", по Киеву. Также оккупанты применили крылатые ракеты Х-101 (в две волны) в направлении столицы Украины.

Также под атакой баллистики находились Днепр, Запорожье и Харьков.

Крылатые ракеты (предварительно "Калибры") были направлены по Запорожью и Днепру.

Ударные БПЛА атаковали Днепр, Киев, районы Полтавы, Староконстантинова, Житомира, Шостки, Харькова.

"Атака характерна одновременным применением большого количества скоростных поражений. Отбивать такие атаки очень тяжело", - отметили аналитики.

Карта движения ракет и дронов во время атаки / t.me/mon1tor_ua

Официальный отчет Воздушных сил ВСУ

В ВС ВСУ сообщили утром во вторник, что в ночь на 2 июня (с 18:00 1 июня) противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования различных типов.

Основное направление удара – Киев. Также атакованы Днепр, Харьков, Запорожье, Полтавщина и другие регионы.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 729 средств воздушного нападения, а именно - 73 ракеты и 656 БпЛА разных типов:

  • 8 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";
  • 33 баллистических ракеты Искандер-М;
  • 27 крылатых ракет Х-101;
  • 5 крылатых ракет "Калибр";
  • 656 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, баражирующих боеприпасов "Бандероль", дронов-имитаторов типа "Пародия".
Инфографика циркон
Ракета "Циркон" / Инфографика: Главред

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 642 цели – 40 ракет и 602 беспилотника разных типов:

  • 11 баллистических ракет Искандер-М;
  • 26 крылатых ракет Х-101;
  • 3 крылатые ракеты "Калибр";
  • 602 вражеских БпЛА разных типов.

По предварительной информации, по состоянию на 08:30 зафиксировано попадание 30 баллистических, 3 крылатых ракет и 33 ударных БпЛА на 38 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на 15 локациях.

Отчет Воздушных сил ВСУ / t.me/kpszsu

Атака на Украину 2 июня 2026 - новости

Как писал Главред, в ночь на 2 июня российские войска совершили очередную комбинированную атаку на Киев с применением баллистического вооружения. В столице раздалась серия взрывов, зафиксированы пожары в разных районах, повреждения гражданской инфраструктуры и перебои с электроснабжением.

По данным ГосЧС, в Киеве в результате российского обстрела 2 июня по состоянию на 08:00 известно о 4 погибших и 58 пострадавших, из них 3 детей.

Спасатели продолжают ликвидировать последствия масштабных российских обстрелов.

В результате вражеских попаданий повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура в Подольском, Шевченковском, Оболонском, Святошинском, Соломенском, Голосеевском, Печерском и Дарницком районах.

Утром во вторник, 2 июня, российская оккупационная армия снова атаковала Киев баллистикой. После ночных ударов в столице снова прозвучали очень громкие взрывы. Мониторы предупреждали о движении ракет "Циркон" в направлении столицы.

  • Последствия атаки на Киев 2 июня 2026
    Последствия атаки на Киев 2 июня 2026 Фото: ГосЧС
Ночью враг атаковал и город Днепр. Во время работы подразделений ГосЧС оккупанты нанесли повторный удар, в результате чего погиб спасатель.

По данным ГосЧС, на Днепропетровщине в результате вражеской атаки погибли 6 человек, еще 36 человек получили ранения.

  • Последствия атаки на Днепр 2 июня 2026
Харьковская область попала под массированный вражеский обстрел. Произошли пожары, есть разрушения зданий и пострадавшие.

Горели жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили и другие гражданские объекты. Также повреждены многоэтажные и частные жилые дома. По предварительным данным, пострадали 14 человек, в том числе один ребенок.

Кроме того, российские оккупанты атаковали Сумы ударными беспилотниками типа "Шахед" и "Молния". В городе зафиксировали несколько "прилетов".

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

