"Наших возможностей достаточно": Буданов намекнул на сроки завершения войны

Руслан Иваненко
1 июня 2026, 20:27
В Офисе президента заявили о наличии плана и ресурсов для реализации задачи по прекращению войны до наступления зимы.
Буданов подчеркнул намерение как можно скорее прекратить боевые действия / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, facebook.com/kyrylo.budanov.official

Кратко:

  • Есть шанс на прекращение боевых действий в ближайшие месяцы
  • Подготовлены план и ресурсы для мира
  • Ориентир — до зимы, возможно в ноябре

В Украине существуют реальные возможности для прекращения активных боевых действий уже в ближайшие месяцы. Для этого, по словам представителей власти, есть соответствующий план и необходимые ресурсы для выполнения задач президента по установлению мира.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов во время выступления на форуме "Архитектура безопасности", пишет ТСН.

Он подтвердил наличие политической воли и намерений как можно быстрее остановить вооруженное противостояние.

"Это поручение президента — как можно быстрее попытаться прекратить эту войну. И я подтверждаю его стремление — как можно быстрее, желательно до зимы, прекратить боевые действия", — подчеркнул Буданов.

Также он отметил, что как руководитель Офиса президента будет работать над реализацией этой цели, назвав подход Владимира Зеленского "абсолютно правильной, своевременной и продуманной позицией".

По словам Буданова, завершение войны рассматривается в перспективе ноября — путем военных или дипломатических решений. Он подчеркнул, что Украине не стоит полагаться исключительно на внешнюю помощь.

"Есть позиция президента Украины, которую он четко озвучил. И мы будем ее реализовывать. Наших возможностей, я уверен, достаточно для того, чтобы попытаться этого достичь и реально реализовать", — заявил руководитель ОП.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

В то же время он отметил, что успех этих планов зависит и от позиции другой стороны, в частности России, которая может сорвать договоренности.

"Если Россия откажется в финале — так тоже может быть, не забывайте. Однако сейчас есть реальные признаки того, что основания для прекращения боевых действий уже существуют", — подытожил глава Офиса Президента.

Действительно ли Россия заходит в тупик на фронте — мнение эксперта

Военный обозреватель Александр Коваленко в комментарии Главреду отметил, что на фронте формируется тенденция, которая постепенно работает в пользу Украины, однако говорить об окончательном переломе в войне пока рано.

По его словам, российские войска постепенно теряют наступательный потенциал. В 2025–2026 годах их действия все больше сводятся к локальным боям с высокими потерями, тогда как общий темп наступления фактически снизился.

Коваленко также считает, что в результате этого Россия может оказаться в ситуации, когда будет вынуждена перейти к оборонительной тактике. В то же время Украина наращивает ударные возможности, что потенциально меняет баланс сил на поле боя.

"В современной высокотехнологичной войне человеческий ресурс не способен прорвать хорошо организованную оборону без значительных потерь. Именно поэтому Россия постепенно заходит в тупик", — подчеркнул эксперт.

Переговоры о завершении войны — что известно

Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский активно обсуждает с партнерами формат Е3, который включает Великобританию, Францию и Германию, как потенциальных представителей Европы на будущих мирных переговорах с Россией. Украина стремится к тому, чтобы Европа имела весомый голос в этих дискуссиях и чтобы переговоры были конструктивными.

Кроме того, президент США Дональд Трамп, по оценке Forbes, имеет в своем распоряжении инструмент, который позволил бы резко повысить цену российской агрессии и подтолкнуть Кремль к переговорам. Речь идет о масштабной воздушно-морской кампании в Балтийском регионе — не о блокаде, не о карантине, а о целенаправленной операции по принуждению к соблюдению санкций, построенной на коалиционной поддержке НАТО и ЕС.

Напомним, что Европейский Союз активно работает над назначением единого специального представителя для переговоров с Россией. Среди кандидатов называют Ангелу Меркель и Каю Каллас.

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

