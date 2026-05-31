Луганщина под контролем дронов: в Третьем армейском корпусе удивили заявлением

Мария Николишин
31 мая 2026, 16:19
Третий армейский корпус ответил на заявления противника о полном захвате Луганской области.
Удары по оккупантам в Луганской области / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, uk.wikipedia.org

Кратко:

  • БпЛА нанесли удар по логистике оккупантов в Луганской области
  • Одной из целей стал пункт пропуска "Изварино"

Бойцы Третьего армейского корпуса нанесли серию ударов по логистике российских оккупационных войск на ВОТ Луганщины. Операция охватила территории вплоть до пункта пропуска "Изварино". Об этом сообщил Третий армейский корпус.

Отмечается, что беспилотники работали на расстоянии более 205 километров вглубь территории, контролируемой противником.

Одной из самых удаленных целей стал район пункта пропуска "Изварино" на границе с Россией.

В ходе операции украинские военные поразили бронетехнику и склады боеприпасов оккупантов.

В то же время командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что операция стала ответом на российские утверждения о якобы полном захвате Луганской области.

"В ответ на заявления врага о полном захвате Луганской области объявляем операцию по контролю логистических маршрутов в Луганской и Восточной Слобожанщине. Луганск, Старобельск, Алчевск, Брянка, Кадиевка — теперь находятся под контролем БпЛА Третьего армейского корпуса", — подчеркнул он.

Удары ВСУ по Москве

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявлял, что удары по Москве и ее окрестностям будут становиться чаще и масштабнее.

По его словам, недавняя атака на Москву была испытанием украинских возможностей.

"Москва сейчас не является нашим приоритетом. До Москвы дело дойдет в осенне-зимний период. Пока что мы будем работать в других направлениях, изматывать Россию на других участках. А вопрос столицы РФ станет вопросом осенне-зимнего периода", — подчеркнул он.

Удары по вражеским целям — что известно

Ранее ВСУ нанесли масштабный удар по российской нефтеперекачивающей станции во Владимирской области, что стало ключевым шагом в блокировании логистики агрессора.

Также в ГУР заявили об уничтожении техники и блокировании сухопутного коридора в Крым на юге Украины, что привело к серьезным проблемам с поставками топлива для оккупационных войск.

Как сообщал Главред, недавние атаки БпЛА затронули нефтяную инфраструктуру в приграничных районах Ростовской области и Краснодарского края. Такие действия важны для расшатывания тылов противника и снижают его способность к ведению боевых действий в долгосрочной перспективе, одновременно влияя на моральное состояние российского общества.

Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК)

3-й армейский корпус (3 АК) — оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр, пишет Википедия.

