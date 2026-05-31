Взорван крупный НПЗ, станция нефтепровода и объекты армии РФ: детали ударов

Успешно поражен Саратовский нефтеперерабатывающий завод в РФ в ночь на 30 мая.

Удары по целям РФ

Главное:

Дроны поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод

Нанесен удар по станции крупного нефтепровода из Сибири

Силы обороны нанесли удары по складу горюче-смазочных материалов в поселке Матвеев Курган в Ростовской области РФ, а также по командно-наблюдательному пункту российских оккупантов в селе Бегоща Курской области РФ и вражескому пункту управления БПЛА в селе Графовка Белгородской области РФ.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, на временно оккупированных территориях (ВОТ) нанесены удары по пункту управления БПЛА оккупантов в районе Калинового Донецкой области, вражеской мастерской дронов в Донецке, а также по районам сосредоточения живой силы противника в Донецке и Желанном Донецкой области.

По результатам предыдущих поражений подтверждены поражения 30 мая года трех резервуаров с горюче-смазочными материалами в районе морского нефтяного терминала в городе Феодосия в оккупированном Крыму, а также газового хранилища в районе оккупированного города Енакиево Донецкой области. Объекты использовались противником для обеспечения потребностей оккупационной группировки российских войск, отмечают в Генштабе.

Подробности ударов по целям РФ

Беспилотники Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО) нанесли удары по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) в Кировской области РФ крупного нефтепровода, соединяющего Сибирь с Европой, а также нефтебазе в Ростовской области РФ в ночь на 31 мая.

"Расположенная почти в 1200 километрах от границы Украины ЛПДС "Лазарево" в Кировской области является ключевой точкой нефтепровода "Сургут-Полоцк". По этой артерии нефть из Сибири и севера РФ транспортируется в балтийские порты Приморск, Усть-Луга и в Беларусь. Станция также соединяется с системой магистрального трубопровода "Дружба", что позволяет врагу быстро перекачивать нефть между двумя крупнейшими в европейской части РФ нефтепроводами", – сообщают в ССО.

Также сообщается об ударе дальнобойными дронами по нефтебазе "Агропродукт" в поселке Матвеев Курган Ростовской области РФ, о котором ранее сообщал Генеральный штаб ВСУ. "На этой нефтебазе, которая стоит почти вплотную к границе с Украиной, расположены большие резервуары, автомобильный и железнодорожный наливные терминалы, а также наносная станция", – говорится в сообщении.

Атака на Саратовский НПЗ

Операторы 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС) во взаимодействии с Силами специальных операций и Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, а также другими составляющими Сил обороны успешно поразили Саратовский нефтеперерабатывающий завод в РФ в ночь на 30 мая.

"Предприятие входит в структуру "Роснефти" и является важным производителем нефтепродуктов для внутреннего рынка РФ. Мощности завода позволяют выпускать более 20 видов продукции, в том числе топливо, используемое для обеспечения потребностей российских войск", – сообщают СБС.

Удары по объектам РФ: что известно

На военном аэродроме в Липецке произошёл крупный пожар, в ходе которого, по информации Главного управления разведки Минобороны Украины, были уничтожены два российских боевых самолёта — Су-30 и Су-27.

Согласно данным, к инциденту могли быть причастны подпольные группы, действующие на территории России. По сообщениям, подготовка операции заняла примерно две недели. За это время участники смогли проникнуть на объект, обойти систему безопасности и нанести повреждения технике прямо в ангарах.

Украина провела уникальную спецоперацию в тылу России, поразив стратегически важные объекты врага на четырех аэродромах - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Ранее сообщалось, что ВСУ сбили вражеский Су-34. Су-34 осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб

Ранее сообщалось, что стоимость авиационной техники, пораженной во время спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери российской авиации в результате удара составляют 41 единицу.

Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями.

