Россияне вывезли "Орешник" из страны: СМИ выяснили, где Путин прячет комплекс

Анна Косик
31 мая 2026, 08:58обновлено 31 мая, 09:49
Российские военные с большим количеством техники месяцами не возвращаются в РФ.
Россияне перевезли "Орешник" на аэродром в 300–400 километрах от Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Главное:

  • РФ перебросила элементы "Орешника" на аэродром Кричев-6
  • Вместе с "Орешником" враг перевез в Беларусь много военной техники
  • Россияне и их вооружение уже почти полгода не возвращаются из Беларуси

Страна-агрессор Россия разместила ракетный комплекс "Орешник" на заброшенной авиабазе в Могилевской области Беларуси. Об этом сообщило "Сообщество железнодорожников Беларуси".

Элементы ракетного комплекса базируются на территории аэродрома Кричев-6. По официальным данным, этот объект является логистическим центром.

Большой военный эшелон прибыл в район авиабазы еще в период с 20 по 29 декабря 2025 года. Станцией назначения была Кричев I Могилевского отделения Белорусской железной дороги.

"Выбор станции назначения имеет важное значение. Кричев I является ближайшим железнодорожным пунктом к бывшей авиабазе Кричев-6... Станция отправления — Капустин Яр — также заслуживает отдельного внимания, поскольку этот район связан с российской испытательной и ракетной инфраструктурой Минобороны РФ", — говорится в статье.

Сколько техники РФ перебросила в Беларусь

В состав военного эшелона входят десятки вагонов с техникой и боеприпасами, а именно: 54 вагона-платформы с военной техникой, 6 крытых вагонов со снаряжением, 1 крытый вагон с взрывчатыми материалами и патронами, пассажирские вагоны с личным составом.

РС-26 Рубеж / Инфографика: Главред

По состоянию на конец мая текущего года вся техника РФ остается в указанном месте в Беларуси. Также на объекте Кричев-6 продолжает находиться военный контингент.

Насколько опасен для Украины "Орешник"

Главред писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, ракета "Орешник" является скорее инструментом психологического давления, чем принципиально новым или сверхмощным оружием.

Реальная разрушительная сила "Орешника" уступает другим типам вооружения, в частности Х-22 и Х-32. Но Россия использует дорогостоящие ракетные системы для создания эффекта страха и информационного давления.

"Орешник" в Беларуси — последние новости

Напомним, Главред писал, что еще зимой Александр Лукашенко заявлял, что россияне якобы разместили в Беларуси ракетный комплекс для запуска баллистической ракеты средней дальности "Орешник".

Впоследствии самопровозглашенный президент сообщил, что Беларусь готова "дотянуться" до стран НАТО, если они будут рассматривать развернутый на белорусской территории российский ракетный комплекс "Орешник" как легитимную военную цель.

Накануне Владимир Зеленский заявлял, что россияне сейчас устраивают шоу вокруг ракетного комплекса "Орешник" в Беларуси с единственной целью — чтобы запугать Европу.

Об источнике: Сообщество железнодорожников Беларуси

Сообщество железнодорожников Беларуси – это независимая информационная инициатива и некоммерческая организация, созданная бывшими и действующими сотрудниками Белорусской железной дороги. Организация отслеживает и обнародует внутренние процессы в транспортной сфере страны, а также осуществляет экспертный мониторинг работы государственной магистрали.

