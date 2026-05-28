Россия атакует Украину "ракетным винегретом": эксперт предупредил о новых ударах

Массированные обстрелы Украины свидетельствуют не о силе РФ, а о её истощении, заявил военный эксперт Коваленко.

https://glavred.info/war/rossiya-atakuet-ukrainu-raketnym-vinegretom-ekspert-predupredil-o-novyh-udarah-10768637.html Ссылка скопирована

Потенциал РФ снижается, но атаки остаются смертоносными / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ВМС ВСУ

Ключевые тезисы Коваленко:

Массированные удары РФ не являются признаком усиления ее военных возможностей

Россия больше не способна массово запускать ракеты одного типа

"Орешник" — скорее инструмент психологического давления

Массированные ракетно-дроновые атаки России по Украине не являются признаком усиления ее военного потенциала, а скорее попыткой создать иллюзию силы на фоне проблем на фронте. Об этом заявил в интервью Главреду военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Коваленко подчеркнул, что масштабный обстрел не содержал ничего принципиально нового.

видео дня

"Это был обычный обстрел. Его отличало лишь то, что, во-первых, почти все средства поражения были направлены именно на Киев, а, во-вторых, что в третий раз по Украине был использован "Орешник", — пояснил обозреватель.

Shahed-136 / Инфографика: Главред

В то же время дронная составляющая атаки осталась типичной. По его словам, Россия применила около 600 беспилотников различных типов, в частности Shahed-136, дроны-приманки и реактивные модели.

"Это все классический набор, стандарт. Массированный комбинированный налет дронов в количестве более 500 единиц. Такие налеты происходят раз в неделю. Если говорить о ракетной составляющей, то за время атаки было использовано 90 ракет. На первый взгляд, это много. Но! Рекордное количество ракет за одну атаку Россия применила против Украины 29 декабря 2023 года: тогда было использовано 158 ракет различного типа", — подчеркнул Коваленко.

Чем отличался массированный удар по Киеву

По словам эксперта, последний массированный удар состоял из разнотипной номенклатуры ракет, среди которых Х-101, "Калибры", "Искандеры", "Циркон" и другие, что свидетельствует об ограниченных возможностях РФ в отношении массированных запусков одного типа вооружения.

"Все это свидетельствует о том, что Россия сейчас не может обеспечить удар 90 ракетами одного типа. Ни Х-101, ни 3М14 – никакими ракетами! Где Ту-195МС? Они сгорели 1 июня 2025 года! Почему не состоялось 90 пусков 3М14 "Калибр"? А что случилось с российскими военными кораблями, которые были носителями этих ракет? Они затонули! При этом осталось ограниченное количество пусковых установок, которые мы тоже уничтожаем морскими или воздушными дронами", — заявил он.

Какими ракетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

В то же время Коваленко подчеркнул, что, несмотря на снижение потенциала, угрозу нельзя недооценивать. Он подчеркнул, что даже ограниченные российские атаки остаются смертельно опасными, а предупреждения о воздушной тревоге необходимо воспринимать серьезно.

"Нельзя преуменьшать угрозу. Да, у России возможности терроризировать Украину не улучшаются, но это не означает, что ее ракеты не несут смерть", - сказал обозреватель.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал, когда по России полетит украинская баллистика, и почему 2026-й станет для россиян годом провальных наступлений:

Насколько опасен "Орешник"

Комментируя применение ракеты "Орешник", Коваленко назвал ее скорее инструментом психологического давления, чем принципиально новым или сверхмощным оружием. По его словам, реальная разрушительная сила "Орешника" уступает другим типам вооружения, в частности Х-22 и Х-32.

"Орешник" — это плацебо "голого короля"! По общей мощности выделения энергии он слабее, чем ракеты Х-22 и Х-32. "Орешник" — это полтора "Искандера". Но каждая из 36 его вольфрамовых болванок при столкновении с землей создает выделение энергии около 20–25 кг тротила. У Shahed-136 — 90 кг тротила, примерно столько же у бомбы ФАБ-250. То есть одна вольфрамовая болванка "Орешника" в 3-4 раза слабее, чем Shahed-136 или ФАБ-250. Но это не значит, что она не убивает! И это не значит, что можно не прятаться в укрытие", – подчеркнул эксперт.

РС-26 "Рубеж" ("Орешник") / Инфографика: Главред

По его мнению, Россия использует дорогостоящие ракетные системы для создания эффекта страха и информационного давления.

"Надо понимать, на какие шаги идет Россия, чтобы запугать и шантажировать, чтобы посеять панику и хаос: она запускает ракету за 80 миллионов долларов, которая имеет эффект полутора "Искандеров" (а один "Искандер" – это примерно 1,5-2 миллиона долларов). То есть угрозы от "Искандера" больше, чем от "Орешника". Но "Орешник" также убивает. Враг напуган и паникует, но мы не должны при этом пренебрегать собственной безопасностью", – добавил Коваленко.

Когда может произойти новая атака РФ – мнение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов считает, что риск новых массированных ударов по Киеву остается высоким, однако между атаками Россия может делать паузы различной продолжительности. По его словам, во время последнего обстрела РФ применила почти весь доступный арсенал ракетного вооружения, включая межконтинентальную баллистическую ракету.

"Возможность повторов есть. Просто интервал между такими ударами может быть больше. В принципе, они почти две недели выдержали между последним массированным налетом на Киев и этой атакой. Причем в эту атаку они собрали все, что смогли собрать", — пояснил Жданов.

Жданов также отметил, что одновременные удары с разных направлений затрудняют работу украинской ПВО. По его мнению, главной целью таких атак является не только военный результат, а прежде всего психологическое и политическое давление на Украину и ее партнеров.

Угроза ударов по Украине - последние новости

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которого Москва, по сообщениям, предупредила о возможном усилении "системных ударов" по Киеву.

Впоследствии в Кремле заявили, что удар по Киеву 24 мая может быть не разовым. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков фактически подтвердил возможность новых ударов, при этом уклонился от объяснений относительно их периодичности.

Как сообщал Главред, российские войска, по данным мониторинговых каналов, могут готовить новый массированный комбинированный удар по Украине в ночь на 29–30 мая. Ожидается применение дронов типа Shahed, стратегической авиации Ту, а также баллистических и крылатых ракет.

Читайте также:

О личности: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред