Транспортный удар по кошельку: киевлянам раскрыли новые цены на проезд

Тариф для пассажира и фактическая стоимость перевозки — это две разные цифры, говорит Дмитрий Беспалов.

В Киеве повышают тариф на проезд

Важное из заявлений Беспалова:

На сегодня расходы на поездки в киевском транспорте существенно превышают действующие тарифы, и разрыв между тем, что платят пассажиры, и реальной стоимостью поездки, вызывает много вопросов.

По словам инженера и транспортного эксперта Дмитрия Беспалова, тарифы в общественном транспорте часто носят больше политический, чем экономический характер.

"Мы привыкли платить политическую цену за коммунальные услуги, и транспорт здесь не исключение. Тариф может не отражать реальные расходы на перевозку пассажира", — объяснил он УНИАН.

Официальные данные Департамента транспортной инфраструктуры КГГА показывают, что в 2026 году себестоимость поездки одного человека составляет 64,53 грн в "Киевском метрополитене" и 37,57 грн в "Киевпасстрансе". При этом, по другим источникам, чиновники называют иные ориентиры — например, около 44 грн за поездку в метро. Беспалов предполагает, что различия связаны с разными методиками расчета и подходами к определению стоимости.

В итоге возникает противоречие: тариф для пассажира и фактическая стоимость перевозки — это две разные цифры, и именно вокруг них нередко разгораются споры о необходимости повышения цен и эффективности работы транспортных предприятий.

Рост тарифов на транспорт: что ожидает киевлян

В столице обсуждается возможное повышение стоимости разовой поездки в коммунальном транспорте до 30 гривен. В КГГА уточняют, что речь идёт о предварительном уровне тарифа, который ближе к экономически обоснованной стоимости перевозок.

По расчетам Департамента транспортной инфраструктуры, уже в 2026 году фактическая стоимость одной поездки может достигать примерно 64,60 грн в метро и 44,14 грн в наземном транспорте. В эти цифры включены расходы предприятий за 2025 год, такие как зарплаты персонала, затраты на энергоносители и изменение цен.

Электронные консультации с горожанами продлятся до 1 июня. Если повышение утвердят, новый тариф начнет действовать с 15 июля, при этом проездные, купленные до 14 июля, сохранят свою действительность до 14 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве резко повысят тарифы на проезд. Пересмотр стоимости проезда обосновывают ростом затрат на электроэнергию, топливо, оплату труда и содержание транспортной инфраструктуры.

Как сообщал Главред, стоимость проезда в пригородных электричках Киева и области также выросла из-за дополнительного начисления комиссионного сбора в зависимости от способа покупки билета. Окончательная цена составляет от 19,2 до 22 грн.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко дал поручение проанализировать возможность повышения стоимости проезда в киевском общественном транспорте. Он подчеркнул, что сейчас стоимость проезда в Киеве самая низкая в Украине.

