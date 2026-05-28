Картофель идеально хранится месяцами: лучшее место есть в каждом доме

Вы узнаете:
- Картофель быстрее начинает прорастать при неправильном хранении
- Способ хранения - заморозка, но до этого картофель нужно отварить
Эксперты по хранению продуктов рассказали, как дольше сохранять свежесть популярных овощей и других повседневных продуктов, а также поделились необычным способом продлить срок хранения картофеля и избежать его порчи.
Специалисты отмечают, что картофель быстрее начинает прорастать при неправильном хранении, особенно в тёплых и влажных местах, пишет Express.
Чтобы этого избежать, советуют не оставлять большие запасы при комнатной температуре надолго. Одним из самых эффективных способов сохранить продукт считается заморозка — но предварительно картофель нужно приготовить.
Сырым отправлять его в морозильник не рекомендуется, зато отлично подходят уже готовые блюда: запечённый картофель, пюре или заготовки для жарки. После приготовления картофель нужно остудить, разложить по контейнерам и убрать в морозильную камеру. При необходимости его можно сразу разогревать без размораживания.
Также специалисты напоминают, что хранение картофеля рядом с луком — плохая идея. Овощи выделяют влагу и вещества, которые ускоряют порчу друг друга: картофель начинает быстрее прорастать, а лук может покрываться плесенью.
Если места в холодильнике недостаточно, картофель лучше держать в прохладном затемнённом месте с хорошей вентиляцией.
Эксперты подчёркивают, что морозильная камера помогает не только продлить срок хранения продуктов, но и сократить количество пищевых отходов. По их словам, многие продукты подходят для заморозки гораздо лучше, чем принято считать, а грамотное хранение позволяет заметно экономить семейный бюджет.
Смотрите видео - как хранить картофель:
Ранее сообщалось, что картофель не будет прорастать, если возле него положить один продукт. Картофель в квартире может быстро прорастать и портиться, однако существует простой способ сохранить его свежим и вкусным на несколько месяцев.
Напомним, ранее Главред писал о недорогом способе защиты картофеля народными средствами. Простые действия могут изменить состояние вашего огорода и спасти урожай.
Читайте также:
- Что нельзя хранить в подвале: вещи, которые испортятся быстрее всего
- С чем нельзя хранить картофель: ученые назвали худшего соседа
- Будет свежим гораздо дольше: где хранить молоко, чтобы оно не скисло
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред