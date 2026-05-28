Картофель идеально хранится месяцами: лучшее место есть в каждом доме

Картофель быстрее начинает прорастать при неправильном хранении, особенно в тёплых и влажных местах.

Как правильно хранить картофель

Эксперты по хранению продуктов рассказали, как дольше сохранять свежесть популярных овощей и других повседневных продуктов, а также поделились необычным способом продлить срок хранения картофеля и избежать его порчи.

Специалисты отмечают, что картофель быстрее начинает прорастать при неправильном хранении, особенно в тёплых и влажных местах, пишет Express.

Чтобы этого избежать, советуют не оставлять большие запасы при комнатной температуре надолго. Одним из самых эффективных способов сохранить продукт считается заморозка — но предварительно картофель нужно приготовить.

Сырым отправлять его в морозильник не рекомендуется, зато отлично подходят уже готовые блюда: запечённый картофель, пюре или заготовки для жарки. После приготовления картофель нужно остудить, разложить по контейнерам и убрать в морозильную камеру. При необходимости его можно сразу разогревать без размораживания.

Также специалисты напоминают, что хранение картофеля рядом с луком — плохая идея. Овощи выделяют влагу и вещества, которые ускоряют порчу друг друга: картофель начинает быстрее прорастать, а лук может покрываться плесенью.

Если места в холодильнике недостаточно, картофель лучше держать в прохладном затемнённом месте с хорошей вентиляцией.

Эксперты подчёркивают, что морозильная камера помогает не только продлить срок хранения продуктов, но и сократить количество пищевых отходов. По их словам, многие продукты подходят для заморозки гораздо лучше, чем принято считать, а грамотное хранение позволяет заметно экономить семейный бюджет.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

