"Постоянно уставшая": мать двоих детей пояснила, почему не просит мужа помогать по дому

27-летняя женщина воспитывает двоих детей и полностью занимается домом, пока ее 35-летний муж обеспечивает семью.

Мать двоих детей пояснила, почему не просит мужа помогать по дому

Жительница Северной Дакоты Мэри Ринглер вызвала бурные обсуждения в соцсетях после того, как рассказала, почему практически не привлекает мужа к домашним обязанностям. По словам женщины, ее супруг настолько много работает, что дома она старается максимально освободить его от бытовых забот. Об этом женщина рассказала в интервью Newsweek.

27-летняя Мэри воспитывает двоих детей и полностью занимается домом, пока ее 35-летний муж Джастин обеспечивает семью. Как рассказала женщина, в особенно загруженные периоды муж может работать по 12-16 часов в сутки, поэтому после возвращения домой у него почти не остается сил.

"Я хочу, чтобы время, которое он проводит дома, было посвящено детям и семье, а не уборке", - объяснила Мэри.

Сама женщина признается, что такой ритм дается ей непросто. Ее день начинается около 6:30 утра вместе с пятимесячным малышом, а вскоре просыпается и трехлетний ребенок. После этого начинаются домашние дела: уборка, приготовление еды, походы по магазинам и постоянный уход за детьми.

По словам Мэри, ежедневно она тратит несколько часов только на поддержание порядка и готовку, параллельно стараясь заниматься детьми и вовлекать их в бытовые процессы.

Несмотря на то что она называет себя "измученной" и "уставшей", женщина считает, что выбранная модель помогает сохранить баланс в семье. Она подчеркнула, что особенно ценит редкое свободное время мужа с детьми.

"Я буквально оберегаю эти моменты. У нас почти нет помощи со стороны - ни родственников рядом, ни возможности оставить детей с няней", - поделилась она.

При этом Мэри отмечает, что их семейные правила не являются строгими. В периоды беременности, после родов или в сложные моменты супруг берет на себя больше домашних обязанностей.

Женщина также ответила на критику и призналась, что многие неправильно воспринимают ее позицию. По ее словам, она вовсе не считает такую модель универсальной для всех семей.

"Многие мамы тоже работают полный день, и тогда распределение обязанностей, конечно, выглядит иначе. У каждой семьи свои обстоятельства", - пояснила она.

Кроме того, Мэри опровергла мнение о том, что ее муж мало участвует в воспитании детей. По ее словам, супруг так же просыпается по ночам, заботится о детях и проводит с ними все свободное время.

В завершение женщина подчеркнула, что главное в отношениях - не конкретная модель семьи, а умение партнеров слышать друг друга и поддерживать.

"Крепкие отношения возможны в самых разных условиях, если оба человека действительно заботятся друг о друге и умеют договариваться", - подытожила Мэри.

Об источнике: Newsweek Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

