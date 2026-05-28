Простой способ с фольгой может помочь пережить самые жаркие дни

Люди начали массово закрывать окна фольгой во время жары, и этот дешевый способ неожиданно оказался очень эффективным.

Обычная кухонная фольга может помочь в жаркие дни

Во время сильной жары многие ищут способы охладить дом без установки дорогих кондиционеров и постоянной работы вентиляторов. Поэтому многие эксперты советуют обратить внимание на необычный, но дешевый метод - обычную кухонную фольгу.

По словам специалистов, алюминиевая фольга помогает отражать солнечные лучи и уменьшает нагрев комнат, если разместить ее на окнах, которые находятся под прямым солнцем. Об этом пишет Express.

Как фольга на окнах помогает сохранить прохладу

Когда солнечные лучи проходят через стекло, помещение начинает нагреваться по принципу теплицы. Особенно быстро температура поднимается в комнатах с большими окнами и солнечной стороной.

Фольга способна отражать часть тепла обратно наружу, не позволяя солнечным лучам сильно нагревать помещение. Этот метод может работать эффективнее обычных штор, которые все равно пропускают часть тепла внутрь комнаты.

Важная ошибка

По словам специалистов по установке окон и теплоизоляции, многие совершают одну и ту же ошибку, а именно прикрепляют фольгу с внутренней стороны. В таком случае стекло может сильнее нагреваться, особенно при длительном воздействии солнца.

Также рекомендуется не закрывать все окна полностью на весь день. Лучше открывать их вечером и ночью, когда воздух становится прохладнее.

Какие еще способы помогают охладить дом

Кроме фольги, существуют и другие простые способы снизить температуру в помещении во время жары:

закрывать шторы и жалюзи днем;

открывать окна только вечером и ночью;

выключать неиспользуемую технику;

заряжать устройства ночью;

ставить миски с водой для естественного испарения;

держать дома комнатные растения.

Эксперты объясняют, что даже бытовая техника в режиме ожидания выделяет тепло, которое постепенно нагревает помещение. Особенно это касается духовок, игровых приставок, ноутбуков и зарядных устройств.

Почему способ с фольгой стал популярным

Главным преимуществом метода называют его низкую стоимость. Рулон кухонной фольги стоит недорого, а использовать его можно сразу на нескольких окнах.

Кроме того, алюминиевая фольга выдерживает очень высокие температуры и не плавится даже в сильную жару, поэтому ее можно безопасно использовать в жаркие дни.

В социальных сетях многие уже называют этот способ одним из самых необычных лайфхаков лета, который помогает хотя бы немного снизить температуру в доме без дополнительных затрат.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

