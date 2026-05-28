Простой способ с фольгой может помочь пережить самые жаркие дни

Константин Пономарев
28 мая 2026, 13:30
Люди начали массово закрывать окна фольгой во время жары, и этот дешевый способ неожиданно оказался очень эффективным.
Обычная кухонная фольга может помочь в жаркие дни / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему люди начали закрывать окна фольгой
  • Что происходит с квартирой в жару
  • Какой ошибки советуют избегать эксперты

Во время сильной жары многие ищут способы охладить дом без установки дорогих кондиционеров и постоянной работы вентиляторов. Поэтому многие эксперты советуют обратить внимание на необычный, но дешевый метод - обычную кухонную фольгу.

По словам специалистов, алюминиевая фольга помогает отражать солнечные лучи и уменьшает нагрев комнат, если разместить ее на окнах, которые находятся под прямым солнцем. Об этом пишет Express.

Как фольга на окнах помогает сохранить прохладу

Когда солнечные лучи проходят через стекло, помещение начинает нагреваться по принципу теплицы. Особенно быстро температура поднимается в комнатах с большими окнами и солнечной стороной.

Фольга способна отражать часть тепла обратно наружу, не позволяя солнечным лучам сильно нагревать помещение. Этот метод может работать эффективнее обычных штор, которые все равно пропускают часть тепла внутрь комнаты.

Важная ошибка

По словам специалистов по установке окон и теплоизоляции, многие совершают одну и ту же ошибку, а именно прикрепляют фольгу с внутренней стороны. В таком случае стекло может сильнее нагреваться, особенно при длительном воздействии солнца.

Метод с фольгой может работать эффективнее обычных штор / Фото: скриншот с Youtube

Также рекомендуется не закрывать все окна полностью на весь день. Лучше открывать их вечером и ночью, когда воздух становится прохладнее.

Какие еще способы помогают охладить дом

Кроме фольги, существуют и другие простые способы снизить температуру в помещении во время жары:

  • закрывать шторы и жалюзи днем;
  • открывать окна только вечером и ночью;
  • выключать неиспользуемую технику;
  • заряжать устройства ночью;
  • ставить миски с водой для естественного испарения;
  • держать дома комнатные растения.

Эксперты объясняют, что даже бытовая техника в режиме ожидания выделяет тепло, которое постепенно нагревает помещение. Особенно это касается духовок, игровых приставок, ноутбуков и зарядных устройств.

Почему способ с фольгой стал популярным

Главным преимуществом метода называют его низкую стоимость. Рулон кухонной фольги стоит недорого, а использовать его можно сразу на нескольких окнах.

Главным преимуществом метода с фольгой называют его низкую стоимость / Фото: скриншот с Youtube

Кроме того, алюминиевая фольга выдерживает очень высокие температуры и не плавится даже в сильную жару, поэтому ее можно безопасно использовать в жаркие дни.

В социальных сетях многие уже называют этот способ одним из самых необычных лайфхаков лета, который помогает хотя бы немного снизить температуру в доме без дополнительных затрат.

Ранее Главред писал о том, что людей предупредили, почему нельзя открывать окна в жару, даже если душно. В разгар жары подобная привычка может дать противоположный эффект.

Также сообщалось о том, как охладить комнату без кондиционера. Совсем скоро в Украине начнется лето, а с ним и придет жара. При высоких температурах воздуха в домах многих становится некомфортно. Самым простым вариантом охлаждения дома остается установка кондиционера. Однако это вариант не из дешевых.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

