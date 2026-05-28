Рада ратифицировала важное соглашение с ЕС: какие условия должна выполнить Украина

Украина не получит средства на финансирование двух важных направлений, если не выполнит спорные условия.

Украина получит дополнительные средства на закупку оружия и устранение "дырок" в бюджете

Главное:

ВРУ ратифицировала соглашение с ЕС о получении кредита

Украина не будет возвращать кредит, если РФ не выплатит репарации

Чтобы получить средства, Украине нужно выполнить ряд спорных условий

Верховная Рада сегодня, 28 мая, ратифицировала Меморандум с ЕС о предоставлении 90 миллиардов евро Украине. Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его данным, данное решение поддержали 298 депутатов, воздержался от голосования 1 нардеп, а не принимали в нем участия еще 11 чиновников.

Как на решение ВРУ отреагировал президент

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил парламентариев за то, что они оперативно ратифицировали соглашение с Евросоюзом о поддержке в размере 90 миллиардов евро для Украины на два года.

"Эти средства укрепят нашу устойчивость и помогут защищать жизни наших людей, восстанавливать разрушенное после российских ударов и защищать нашу независимость. Одно из самых важных голосований, которое демонстрирует конструктивность нашей совместной работы и готовность слышать друг друга. Единство в Украине — это то, что всегда работает на Украину", — добавил он.

Глава государства также поблагодарил европейских партнеров за готовность быть с Украиной и эффективно помогать стране в защите и восстановлении.

На каких условиях Украина получит средства

Украина получит деньги в виде гранта. Все расходы на обслуживание кредита будут покрываться за счет бюджета Евросоюза, а Украина будет погашать заем только в том случае, если получит репарации от страны-агрессора России.

Согласно плану финансирования, в 2026 году Украина планирует потратить часть кредитных средств, а именно до 45 миллиардов евро, на поддержку бюджета и закупку вооружения.

При этом Украина должна выполнить три основных условия: сохранять и уважать демократические механизмы, многопартийную систему, верховенство права и права человека, получать положительные оценки от Еврокомиссии относительно проведения реформ и не отменять и не ослаблять те антикоррупционные меры, которые уже были внедрены ранее по требованиям ЕС или МВФ.

Именно в этом и заключается проблема, ведь для получения макрофинансовой помощи, которую разделили на три транша: 3,2, 3,7 и 1,45 миллиарда евро, Украина должна принять некоторые изменения, которые вызывают резонанс в обществе.

Речь идет, в частности, об отмене льготы на международные посылки, из-за чего покупки с зарубежных маркетплейсов могут облагаться НДС и пошлиной даже при небольшой стоимости.

Также планируется налогообложение цифровых платформ и онлайн-сервисов, а также реформа упрощенной системы для индивидуальных предпринимателей.

Помимо налоговых изменений, соглашение предусматривает реформу таможни, государственных финансов и постепенное приближение украинской налоговой системы к стандартам ЕС.

О персоне: Ярослав Железняк Железняк Ярослав — украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

