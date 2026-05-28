Рада ратифицировала важное соглашение с ЕС: какие условия должна выполнить Украина

Анна Косик
28 мая 2026, 12:12
Украина не получит средства на финансирование двух важных направлений, если не выполнит спорные условия.
Украина получит дополнительные средства на закупку оружия и устранение "дырок" в бюджете / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, t.me/yzheleznyak

Главное:

  • ВРУ ратифицировала соглашение с ЕС о получении кредита
  • Украина не будет возвращать кредит, если РФ не выплатит репарации
  • Чтобы получить средства, Украине нужно выполнить ряд спорных условий

Верховная Рада сегодня, 28 мая, ратифицировала Меморандум с ЕС о предоставлении 90 миллиардов евро Украине. Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его данным, данное решение поддержали 298 депутатов, воздержался от голосования 1 нардеп, а не принимали в нем участия еще 11 чиновников.

Как на решение ВРУ отреагировал президент

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил парламентариев за то, что они оперативно ратифицировали соглашение с Евросоюзом о поддержке в размере 90 миллиардов евро для Украины на два года.

"Эти средства укрепят нашу устойчивость и помогут защищать жизни наших людей, восстанавливать разрушенное после российских ударов и защищать нашу независимость. Одно из самых важных голосований, которое демонстрирует конструктивность нашей совместной работы и готовность слышать друг друга. Единство в Украине — это то, что всегда работает на Украину", — добавил он.

Глава государства также поблагодарил европейских партнеров за готовность быть с Украиной и эффективно помогать стране в защите и восстановлении.

На каких условиях Украина получит средства

Украина получит деньги в виде гранта. Все расходы на обслуживание кредита будут покрываться за счет бюджета Евросоюза, а Украина будет погашать заем только в том случае, если получит репарации от страны-агрессора России.

Согласно плану финансирования, в 2026 году Украина планирует потратить часть кредитных средств, а именно до 45 миллиардов евро, на поддержку бюджета и закупку вооружения.

При этом Украина должна выполнить три основных условия: сохранять и уважать демократические механизмы, многопартийную систему, верховенство права и права человека, получать положительные оценки от Еврокомиссии относительно проведения реформ и не отменять и не ослаблять те антикоррупционные меры, которые уже были внедрены ранее по требованиям ЕС или МВФ.

Именно в этом и заключается проблема, ведь для получения макрофинансовой помощи, которую разделили на три транша: 3,2, 3,7 и 1,45 миллиарда евро, Украина должна принять некоторые изменения, которые вызывают резонанс в обществе.

Речь идет, в частности, об отмене льготы на международные посылки, из-за чего покупки с зарубежных маркетплейсов могут облагаться НДС и пошлиной даже при небольшой стоимости.

Также планируется налогообложение цифровых платформ и онлайн-сервисов, а также реформа упрощенной системы для индивидуальных предпринимателей.

Помимо налоговых изменений, соглашение предусматривает реформу таможни, государственных финансов и постепенное приближение украинской налоговой системы к стандартам ЕС.

Напомним, Главред писал, что несколько дней назад Европейский Союз одобрил новый масштабный кредит для Украины — 90 миллиардов евро, и первые средства Киев может получить уже в июне.

Ранее стало известно, что Великобритания официально начала переговоры о присоединении к кредитной программе Евросоюза для Украины на сумму 90 миллиардов евро.

Накануне президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что большая часть подготовительных работ уже выполнена для реализации предоставления кредита на 90 млрд евро.

О персоне: Ярослав Железняк

Железняк Ярослав — украинский экономист, преподаватель Киевской школы экономики. Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", сообщает Википедия.

