Температура опустится до +4 градусов: когда отступит холод и придет летнее тепло

Мария Николишин
28 мая 2026, 11:50
Синоптик посоветовала украинцам одеваться потеплее утром.
Прогноз погоды на 29 мая / фото: УНИАН

Погода в Украине в пятницу, 29 мая, будет дождливой, ветреной и довольно прохладной. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, завтра температура воздуха в течение дня ожидается в пределах от +13 до +17 градусов, а в Закарпатье и на юге Украины до +17…+20 градусов.

"В ночные часы вообще будет холодно, +4…+11 градусов, поэтому утром одевайтесь теплее", — подчеркнула она.

В то же время дожди вероятны практически во всех областях Украины. Также ожидается сильный северо-западный ветер.

Погода 29 мая / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве 29 мая прогнозируется дождь и порывистый ветер северо-западного направления. Температура днем достигнет около +15 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Диденко добавила, что потепление придет в Украину с началом июня.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине до конца мая

Синоптик Иван Семилит говорил, что до начала лета погода в Украине останется нестабильной.

По его прогнозу, ночью температура воздуха составит +5…+12 градусов, а днем местами будет всего +12…+13 градусов.

"Атмосферные фронты будут продолжать влиять на территорию Украины, поэтому кратковременные дожди и грозы будут периодически возвращаться, преимущественно в дневные часы", — добавил он.

Ранее Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра до 20 м/с, которые будут сопровождать дожди и грозы в большинстве областей Украины 28 мая. Синоптики прогнозируют температуру днем на уровне +15…+19 градусов.

Синоптик Игорь Кибальчич прогнозировал серьезное похолодание и усиление ветра по всей территории Украины в течение недели. Ожидаются грозовые дожди и шквалы практически во всех регионах.

Как сообщал Главред, в Одесской области ожидается значительное похолодание из-за приближения циклона Jule, который принесет дожди, грозы и порывистый ветер северо-западного направления. Температура воздуха снизится до +13 градусов, а ночью на побережье будет еще прохладнее.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

