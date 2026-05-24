Температура опустится до +3: Украину накроет сильное похолодание

Во многих областях ожидаются сильные грозовые дожди и шквалы.

Погода в Украине начнет ухудшаться. Уже на следующей неделе ожидается значительное похолодание, усиление ветра и дожди. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

Снижение температуры будет длительным, и похолодает на 10-15 градусов по всей территории Украины. Также ожидаются грозы.

Погода 25 мая

В понедельник, 25 мая, в большинстве регионов Украины пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозой. Ожидается северо-западный ветер, 7–12 м/с, днем при грозах местами может усиливаться до 15–20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +11…+16 °С, днем будет колебаться в пределах +18…+23 °С, в центральных и южных областях +24…+29 °С.

Погода 26 мая

Во вторник, 26 мая, ожидается погода без существенных осадков. Лишь днем на севере и востоке Украины пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер ожидается северо-западного направления, 7 – 12 м/с, днем в северо-западных и восточных областях возможны порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается +10...+15 °С, днем +19...+24 °С, на севере Левобережья около +20 °С, на крайнем юге +23...+28 °С.

Погода 27 мая

В среду, 27 мая, под влиянием циклона дождливая и прохладная погода ожидается в северных, центральных, восточных областях, а также в Карпатском регионе. На остальной территории страны существенных осадков не предвидится. Ветер западный, северо-западный, 9 – 14 м/с; днем в большинстве регионов (за исключением крайнего запада) ожидаются порывы, 17 – 22 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +11…+16 °С, в дневные часы будет колебаться в пределах +16…+22 °С.

Погода 28 мая

В четверг, 28 мая, ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем кратковременные дожди охватят большую часть территории страны. Местами ожидаются отдельные грозы. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, днем местами может усиливаться до 15–20 м/с. Температура воздуха ночью снизится до +5…+11 °С, днем будет колебаться в пределах +12…+18 °С.

Погода 29 мая

В пятницу, 29 мая, продолжится период холодной погоды. Ночью существенных осадков не ожидается. Днем местами пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, днем местами порывы до 15–20 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +3…+8 °С, днем будет колебаться в пределах +13…+18 °С.

Погода 30 мая

В субботу, 30 мая, нестабильная и холодная погода с небольшими осадками продолжится на большей части территории Украины. Лишь в западных областях будет преобладать сухая и относительно спокойная погода. Ветер сохранится северо-западный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +4…+9 °С, днем будет колебаться в пределах +12…+17 °С, в южных и западных областях +18…+23 °С.

Погода 31 мая

В воскресенье, 31 мая, ночью существенных осадков не ожидается. Днем пройдут дожди, в северо-западных областях возможны осадки в сопровождении грозы и шквалистого усиления ветра. Только в юго-восточной половине будет сухо. Ветер преимущественно западного направления, 7 – 12 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +4…+9 °С, днем будет колебаться в пределах +16…+22 °С.

Как сообщал Главред, синоптики Укргидрометцентра говорили, что погода в Украине 23 мая будет местами жаркой, но дождливой. Объявлено штормовое предупреждение в восточных, южных, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях – I уровень опасности.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что погода в Украине в ближайшие дни будет нестабильной. На выходных ожидаются грозовые ливни, местами даже с градом.

Синоптик Иван Семилит заявил, что в ближайшие дни в Украину придет ощутимое похолодание, а до начала лета погода останется нестабильной. Он отметил, что 27 мая в большинство областей Украины придет новый атмосферный фронт с севера, который принесет кратковременные дожди и грозы.

О личности: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

