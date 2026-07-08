Фигуру не придется скрывать: 5 лайфхаков стилиста для королевской стройности

Вы узнаете:
- как выглядеть стройнее с помощью одежды
- какие вещи визуально вытягивают силуэт
- какие лайфхаки помогут скорректировать пропорции фигуры
Желание выглядеть стройнее вовсе не означает, что нужно кардинально менять себя. Часто достаточно правильно расставить акценты в образе, чтобы фигура выглядела более изящной, а пропорции - гармоничными. Главред расскажет о пяти простых приёмах, которые помогают добиться такого эффекта.
Как выглядеть стройнее
Первой ошибкой стилистка и фэшн-инфлюенсер Мария Бабак называет слишком объемную одежду. Бесформенные вещи скрывают силуэт и добавляют лишнего объема.
"Перестань прятаться в оверсайзе, ведь он только добавляет лишнего объема, который нам совершенно не нужен", - Мария Бабак.
Если хочется носить оверсайз, его лучше уравновешивать более приталенными вещами или подчеркивать талию.
Монохромные образы
Одежда одного цвета давно считается одним из самых эффективных способов визуально удлинить силуэт. Отсутствие резких контрастов создает единую вертикаль, благодаря чему фигура кажется выше и стройнее.
"Выбирай монохромные образы, поскольку одежда одного цвета с головы до ног визуально вытягивает фигуру", - отмечает стилистка.
Как подчеркнуть талию
Чётко очерченная талия помогает сформировать красивые пропорции независимо от типа фигуры. Для этого можно использовать различные стилистические приёмы:
- жакеты с приталенным силуэтом;
- ремни и пояса;
- брюки и юбки с высокой посадкой;
- облегающие топы.
"Подчеркивай талию с помощью пиджака, пояса, высокой линии талии или облегающего топа - всё это создаёт правильные пропорции", - советует специалистка.
Как выбрать идеальные брюки
Правильно подобранные брюки способны полностью изменить восприятие фигуры. Важную роль играют посадка, длина и крой, ведь именно они определяют, насколько длинными будут выглядеть ноги.
"Найди наконец свои идеальные брюки, ведь правильная посадка, крой и длина существенно влияют на восприятие ног и могут сделать тебя гораздо стройнее", - объясняет Мария Бабак.
Осанка – главный секрет образа
Даже самая дорогая одежда не произведет нужного эффекта без хорошей осанки. Расправленные плечи и вытянутая шея не только помогают выглядеть увереннее, но и формируют правильный силуэт.
"Следи за осанкой - вытянутая шея и расправленные плечи мгновенно делают тебя выше и стройнее", - подытоживает эксперт.
Как выглядеть стройнее в одежде - советы стилиста:
@marybabak А больше полезных советов у меня в Инста ?#стилист#personalstylist#стилистукраина#stylist#stylistukraine♬ оригинальная аудиозапись - Mary Babak
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Об источнике: Мария Бабак
Мэри Бабак (Мария Бабак) - популярная украинская стилистка и фэшн-инфлюенсер с аудиторией более 75 тысяч подписчиков в Instagram. Девушка получила профессиональное образование в сфере моды, окончив престижный институт Istituto Marangoni в Милане. В своём блоге Мария делится экспертными обзорами мировых трендов и показов, проводит индивидуальные консультации и анализ гардероба.
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