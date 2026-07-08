Фигуру не придется скрывать: 5 лайфхаков стилиста для королевской стройности

Правильно подобранная одежда и несколько стилевых приемов помогут визуально вытянуть силуэт и сделать фигуру более гармоничной.

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Лайфхаки для стройности / коллаж: Главред, фото: pinterest.com, ilovemishtirahman, скриншот из видео

Вы узнаете:

как выглядеть стройнее с помощью одежды

какие вещи визуально вытягивают силуэт

какие лайфхаки помогут скорректировать пропорции фигуры

Желание выглядеть стройнее вовсе не означает, что нужно кардинально менять себя. Часто достаточно правильно расставить акценты в образе, чтобы фигура выглядела более изящной, а пропорции - гармоничными. Главред расскажет о пяти простых приёмах, которые помогают добиться такого эффекта.

Как выглядеть стройнее

Первой ошибкой стилистка и фэшн-инфлюенсер Мария Бабак называет слишком объемную одежду. Бесформенные вещи скрывают силуэт и добавляют лишнего объема.

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"Перестань прятаться в оверсайзе, ведь он только добавляет лишнего объема, который нам совершенно не нужен", - Мария Бабак.

Если хочется носить оверсайз, его лучше уравновешивать более приталенными вещами или подчеркивать талию.

Оверсайз делает фигуру более массивной / скриншот из видео

Монохромные образы

Одежда одного цвета давно считается одним из самых эффективных способов визуально удлинить силуэт. Отсутствие резких контрастов создает единую вертикаль, благодаря чему фигура кажется выше и стройнее.

"Выбирай монохромные образы, поскольку одежда одного цвета с головы до ног визуально вытягивает фигуру", - отмечает стилистка.

Монохромные образы для стройности / скриншот из видео

Как подчеркнуть талию

Чётко очерченная талия помогает сформировать красивые пропорции независимо от типа фигуры. Для этого можно использовать различные стилистические приёмы:

жакеты с приталенным силуэтом;

ремни и пояса;

брюки и юбки с высокой посадкой;

облегающие топы.

"Подчеркивай талию с помощью пиджака, пояса, высокой линии талии или облегающего топа - всё это создаёт правильные пропорции", - советует специалистка.

Акцент на талии / скриншот из видео

Как выбрать идеальные брюки

Правильно подобранные брюки способны полностью изменить восприятие фигуры. Важную роль играют посадка, длина и крой, ведь именно они определяют, насколько длинными будут выглядеть ноги.

"Найди наконец свои идеальные брюки, ведь правильная посадка, крой и длина существенно влияют на восприятие ног и могут сделать тебя гораздо стройнее", - объясняет Мария Бабак.

Брюки по типу фигуры / скриншот из видео

Осанка – главный секрет образа

Даже самая дорогая одежда не произведет нужного эффекта без хорошей осанки. Расправленные плечи и вытянутая шея не только помогают выглядеть увереннее, но и формируют правильный силуэт.

"Следи за осанкой - вытянутая шея и расправленные плечи мгновенно делают тебя выше и стройнее", - подытоживает эксперт.

Правильная осанка вытягивает образ / скриншот из видео

Как выглядеть стройнее в одежде - советы стилиста:

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Об источнике: Мария Бабак Мэри Бабак (Мария Бабак) - популярная украинская стилистка и фэшн-инфлюенсер с аудиторией более 75 тысяч подписчиков в Instagram. Девушка получила профессиональное образование в сфере моды, окончив престижный институт Istituto Marangoni в Милане. В своём блоге Мария делится экспертными обзорами мировых трендов и показов, проводит индивидуальные консультации и анализ гардероба.

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