В Карпатах запустили первый электронный билет для национальных парков: первым стал маршрут на гору Хомьяк

https://glavred.info/ukraine/v-karpatah-zapustili-pervyy-elektronnyy-bilet-dlya-nacionalnyh-parkov-pervym-stal-marshrut-na-goru-homyak-10778975.html Ссылка скопирована

В Карпатском национальном природном парке заработал первый в Украине электронный билет для посетителей. Пилотный проект стартовал на одном из самых популярных туристических маршрутов региона - к горе Хомьяк. Запуск системы символически приурочили ко Дню работника природоохранной сферы. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и официальную страницу Карпатского НПП.

Что изменится для туристов и парка?

Отныне путешественники могут заранее и без очередей приобрести пропуск на маршрут через специальный онлайн-сервис. Для администрации национального парка этот цифровой инструмент станет основой для прозрачного учета и мониторинга.

"Электронный билет обеспечивает прозрачный учет посетителей, помогает эффективнее планировать рекреационную нагрузку и создает дополнительные возможности для развития природоохранных территорий", - подчеркнул заместитель министра Александр Краснолуцкий.

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Директор Карпатского национального природного парка Степан Гошовский отметил, что нововведение значительно упростит взаимодействие с посетителями и выведет сервис на европейский уровень:

"Для нашего парка это большой шаг вперёд. Мы не только оптимизируем учет туристов, но и делаем подъем на Хомьяк более комфортным и современным с первой минуты планирования путешествия. Цифровизация помогает нам беречь природу и в то же время быть открытыми для людей".

Взаимодействие с отдыхающими: парку предлагают взять под опеку участок дороги

Отдельно в комментариях на Facebook посетители парка подняли важный вопрос логистики и благоустройства территории вокруг туристического маршрута. Степану Гошовскому в комментариях на странице министерства предложили передать под опеку парка прилегающий участок автомобильной дороги.

По словам отдыхающих, это позволит администрации заповедной зоны самостоятельно и оперативно заботиться о надлежащем состоянии подъездных путей, поддерживать порядок, обустраивать зоны для парковки и улучшать общую туристическую инфраструктуру с учетом экологичности и комфорта для путешественников.

Кто помог реализовать проект?

Цифровую систему разработали по запросу профильного министерства при финансовой и технической поддержке Франкфуртского зоологического общества в Украине (FZS Ukraine).

Помимо разработки ИТ-решения, международные партнеры помогли парку и с инфраструктурой - они профинансировали восстановление после пожара административных зданий Яблуницкого и Татаровского природоохранных научно-исследовательских отделений.

Перспективы развития

Запуск маршрута к горе Хомьяк - это лишь первый этап масштабной цифровизации украинских заповедников.

Масштабирование: В перспективе к единой электронной системе постепенно будут подключаться и другие природоохранные территории Украины.

Новые функции: Функционал платформы планируется постоянно расширять, добавляя полезные сервисы для туристов.

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