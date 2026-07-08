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Ракетный удар по Киеву: зафиксированы пожары в двух районах, есть пострадавшие

Мария Николишин
8 июля 2026, 07:53
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В результате ночного ракетного удара в столице вспыхнули пожары в административных и складских зданиях.
Ракетный удар по Киеву: зафиксированы пожары в двух районах, есть пострадавшие
Последствия удара по Киеву / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Главное:

  • Ночью россияне нанесли ракетный удар по Киеву
  • Пострадали два человека, одного из них госпитализировали
  • Пожары возникли в двух районах города

В ночь на среду, 8 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. В результате атаки пострадали два человека, в городе возникли пожары сразу в двух районах - Святошинском и Деснянском. Об этом сообщили в ГСЧС.

Последствия удара в Святошинском районе

В Святошинском районе огонь охватил административное здание и складские помещения. Пострадали два человека, одного госпитализировали.

видео дня

По другому адресу в этом же районе загорелся гаражный кооператив, пожар там уже ликвидирован.

"Также в результате обстрела повреждены административное здание и трамваи", - добавили в ГСЧС.

Ситуация в Деснянском районе

В Деснянском районе удар вызвал пожар на территории складских помещений.

Спасатели сообщают, что остальные очаги возгорания по городу уже локализованы.

"На месте работают спасатели и все соответствующие службы. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

  • Удар по Киеву 8 июля
    Удар по Киеву 8 июля фото: ГСЧС
  • Удар по Киеву 8 июля
    Удар по Киеву 8 июля фото: ГСЧС
  • Удар по Киеву 8 июля
    Удар по Киеву 8 июля фото: ГСЧС
  • Удар по Киеву 8 июля
    Удар по Киеву 8 июля фото: ГСЧС
  • Удар по Киеву 8 июля
    Удар по Киеву 8 июля фото: ГСЧС
  • Удар по Киеву 8 июля
    Удар по Киеву 8 июля фото: ГСЧС
  • Удар по Киеву 8 июля
    Удар по Киеву 8 июля фото: ГСЧС
  • Удар по Киеву 8 июля
    Удар по Киеву 8 июля фото: ГСЧС
  • Удар по Киеву 8 июля
    Удар по Киеву 8 июля фото: ГСЧС
  • Удар по Киеву 8 июля
    Удар по Киеву 8 июля фото: ГСЧС

Когда может произойти новый массированный обстрел

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что сейчас РФ стабильно производит три баллистические ракеты в сутки, то есть за месяц она способна изготовить 90 таких ракет.

По его словам, если Россия будет поддерживать такой высокий уровень интенсивности ударов, как сейчас, то есть каждые три сутки, то через месяц ее запасы баллистических ракет могут иссякнуть.

"Я думаю, что на этот раз Россия нанесла удар всего через три сутки после предыдущей атаки лишь по одной причине - она стремилась вызвать панику среди украинцев, продемонстрировав способность россиян наносить удары каждые три-четыре сутки. Но на самом деле России не хватит надолго, если она будет проводить массированные атаки каждые три-четыре сутки, и очень скоро вернется к традиционным интервалам между ударами - неделя-две", - убежден он.

Ракетный удар по Киеву: зафиксированы пожары в двух районах, есть пострадавшие
Российские ракеты / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов выступил с заявлением о рисках повторения атак со стороны России. Он подчеркнул, что вероятные сроки нового массированного удара РФ остаются неопределенными из-за значительных запасов ракет у страны-агрессора.

Отметим, президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам заявил о подготовке РФ очередной атаки. По его словам, предупреждение о подготовке нового массированного удара РФ должно побудить международных партнеров ускорить поставки систем ПВО.

Как ранее сообщал Главред, пресс-служба "Нафтогаза" выразила свою позицию по поводу ситуации на добывающих объектах компании. Пресс-служба обратила внимание на сложные последствия массированных ударов БПЛА по объектам "Нафтогаза" и призвала профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

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Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательные работы, тушение пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма нетрудового характера, а также гидрометеорологическую деятельность, пишет Википедия.

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