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Зеленский предупредил о подготовке нового массированного удара РФ: что известно

Инна Ковенько
5 июля 2026, 20:44
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Данные разведки свидетельствуют о том, что россияне готовят новый массированный удар по Украине.
Зеленский предупредил о подготовке нового массированного удара РФ: что известно
Россия готовит новый массированный удар / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОП

Главное:

  • Россия готовит новый массированный удар по Украине
  • Украинцев призывали быть внимательными к воздушным тревогам
  • Президент подчеркнул необходимость скорейших поставок ракет для Patriot

Президент Владимир Зеленский сообщил, что у разведки есть информация о подготовке РФ нового массированного удара по Украине. Об этом глава государства сообщил в своем видеообращении.

"Есть снова данные разведки о том, что россияне готовят новый массированный удар. Это в духе Путина – сразу после Дня независимости Америки и перед саммитом НАТО в Анкаре. Россия хочет причинить еще больше зла и убить людей. Пожалуйста, берегите себя, обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги", – подчеркнул глава государства.

видео дня

Отдельно Зеленский обратился к международным партнерам Украины с призывом ускорить поставки средств ПВО.

"Любое промедление с ракетами для нашей ПВО, с ракетами для Patriot'ов – это потеря жизней, и это побуждает Россию воевать дальше. жизнь. Ракеты для Patriot'ов не на складах сейчас нужны, а в дивизионах Patriot'ов, в Украине", - заявил он.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Подготовка РФ к массированному удару по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 5 июля войска РФ осуществили передислокацию шести самолетов Ту-95МС с Дальнего Востока. По информации мониторингового канала "ЕРадар", 5 самолетов приземлились на аэродроме "Оленя", 1 - на "Энгельсе".

Военный эксперт Олег Жданов заявлял, что РФ сохраняет возможность повторить масштабную комбинированную атаку на Украину, поскольку её запасы ракет и ударных беспилотников пока не исчерпаны. Кроме того, оккупанты могли изменить тактику применения дронов, что создает дополнительные сложности для украинской противовоздушной обороны.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский ранее сообщал, что РФ накапливает силы и средства для новых массированных ударов по Украине. В частности, россияне увеличивают количество реактивных беспилотников и баллажирующих боеприпасов.

Как часто РФ может наносить массированные удары по Украине

Военный эксперт Игорь Романенко убежден, что у россиян есть возможности наносить массированные ракетные удары с перерывом на подготовку в 7–10 дней.

По его словам, украинцам нужно регулярно реагировать на воздушные тревоги.

"Возможности для воздушного террора у Путина, к сожалению, остаются. Но, как видим, он может выжидать неделю-две и наносить удары тогда, когда ему это будет крайне необходимо. Балистика - это показательный инструмент, и он у него пока есть. Есть возможности наносить удары раз в 10 дней или даже раз в 7 дней. Поэтому стоит реагировать на воздушные тревоги", - подчеркнул он.

Инфографика циркон
Ракета "Циркон" / Инфографика: Главред

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Владимир Зеленский ракетный удар атака дронов
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