Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Погиб полицейский, много пострадавших: РФ сбросила бомбы на жилые дома Запорожья

Алексей Тесля
5 июля 2026, 21:48
google news Подпишитесь
на нас в Google
На месте при исполнении служебных обязанностей тяжелые ранения получили двое сотрудников полиции, один из них скончался.
Screenshot
Последствия удара РФ по Запорожью / Коллаж: Главред, фото: Запорожская ОВА

Главное:

  • Есть погибший и пострадавшие в результате вражеского удара
  • В Запорожье в результате российского обстрела погиб полицейский

Один человек погиб, а также есть пострадавшие в результате вражеского удара по Запорожью, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

"Две авиабомбы разрушили частные дома и повредили 35 квартир в многоэтажном доме. Возник пожар. Ранения получили девять человек. В том числе 14-летний мальчик и 89-летняя женщина. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", – написал Федоров в Telegram.

видео дня

Смотрите видео - последствия удара РФ:

Screenshot
/ Скриншот

Подробности удара РФ

Позднее стало известно, что число пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью возросло до тринадцати, сообщил Федоров.

"Уже 13 раненых: растет число пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. У людей контузии и осколочные ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – написал Федоров.

Инфографика КАБ, инфографика
/ Инфографика: Главред

В Нацполиции добавили, что в Запорожье в результате российского обстрела погиб полицейский. Сообщается, что в воскресенье вечером оккупанты ударили по городу двумя ФАБ-500 из УМПК. Одна из авиабомб попала рядом с многоэтажкой.

На месте при исполнении служебных обязанностей тяжелые ранения получили двое сотрудников полиции. Один из них скончался во время реанимационных мероприятий.

  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью Запорожская ОВА
  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью Запорожская ОВА
  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью Запорожская ОВА
  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью Запорожская ОВА
  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью Запорожская ОВА
  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью Запорожская ОВА
  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью Запорожская ОВА
  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью Запорожская ОВА
  • Последствия удара РФ по Запорожью
    Последствия удара РФ по Запорожью Запорожская ОВА

Эксперт о вероятность новых массированных ударов РФ

Военный аналитик и военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко считает, что российские войска способны регулярно проводить масштабные комбинированные атаки, одновременно применяя десятки ракет и сотни ударных беспилотников.

По его словам, Россия практически не создает значительных запасов высокоточного вооружения, а вводит в бой новые ракеты и дроны вскоре после их производства.

Мусиенко отметил, что подобные удары направлены не только на разрушение объектов инфраструктуры. По его мнению, Москва также пытается нарушить работу экономики, логистики и технологических процессов Украины, одновременно усиливая психологическое давление на население и добиваясь информационного резонанса на международной арене.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов говорил, что атаки "шахедов" на Киев и запад Украины после отключения белорусских ретрансляторов продолжатся, но их характер существенно изменится.

Напомним, ранее российская оккупационная армия атаковала Запорожскую область. В результате вражеской атаки был поврежден частный жилой дом. На месте произошел пожар. Один человек погиб, еще десять - получили ранения.

Как ранее сообщалось, российские оккупационные войска совершили очередную террористическую атаку на украинскую столицу, применив баллистическое вооружение. В городе прогремело как минимум семь мощных взрывов.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Национальная полиция Украины

Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Запорожья война России и Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Встреча Зеленского с Трампом: СМИ узнали время и место переговоров

Встреча Зеленского с Трампом: СМИ узнали время и место переговоров

22:50Украина
Погиб полицейский, много пострадавших: РФ сбросила бомбы на жилые дома Запорожья

Погиб полицейский, много пострадавших: РФ сбросила бомбы на жилые дома Запорожья

21:48Украина
Зеленский предупредил о подготовке нового массированного удара РФ: что известно

Зеленский предупредил о подготовке нового массированного удара РФ: что известно

20:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
РФ внезапно передислоцировали 5 бортов Ту-95МС: когда ждать новой атаки

РФ внезапно передислоцировали 5 бортов Ту-95МС: когда ждать новой атаки

Финансовый гороскоп с 6 по 12 июля: Близнецам — баланс, Ракам — экономия

Финансовый гороскоп с 6 по 12 июля: Близнецам — баланс, Ракам — экономия

Китайский гороскоп на завтра, 6 июля: Быкам - перезагрузка, Обезьянам - амбиции

Китайский гороскоп на завтра, 6 июля: Быкам - перезагрузка, Обезьянам - амбиции

Кому стресс нипочём: названы три знака зодиака с железными нервами

Кому стресс нипочём: названы три знака зодиака с железными нервами

Ржавчина и налет в унитазе мгновенно исчезнут — простой способ очищения

Ржавчина и налет в унитазе мгновенно исчезнут — простой способ очищения

Последние новости

23:14

Принц Уильям и Кейт тайно встретились с популярной певицей: что произошло

22:51

Защищая Украину, погиб выпускной редактор ТЕТ и 2+2 Иван Трембовецкий

22:50

Встреча Зеленского с Трампом: СМИ узнали время и место переговоров

22:46

Россиянка украла песню "Одна калина" у Софии Ротару и запела про любовь к РФВидео

22:12

Марина Боржемская показала своего бойфренда

Кто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович — о Бандере и Украинском национальном пантеонеКто будет героем, будут решать только украинцы: Вятрович — о Бандере и Украинском национальном пантеоне
21:48

Что ты делал во время войны станет ответом на то, кем ты будешь после неё - Казаринмнение

21:48

Погиб полицейский, много пострадавших: РФ сбросила бомбы на жилые дома ЗапорожьяФотоВидео

20:44

Зеленский предупредил о подготовке нового массированного удара РФ: что известно

20:38

Жара больше не проблема: как быстро остудить кухню и ванную одним шагомВидео

Реклама
20:32

Военные, пограничники, а теперь и НАБУ подтвердили отсутствие претензий к польскому поставщику боеприпасов

20:15

"Коварный план": в DeepState раскрыли, зачем РФ просит "перемирие" в Константиновке

19:29

Массированные удары БПлА: на объектах Нафтогаза бушуют пожары, есть "прилеты"

19:29

Большинство до сих пор говорит неправильно: как сказать на украинском "ежевика"

18:30

У Трампа раскрыли провал наступления РФ в Украине: детали громкого заявления

18:25

Градус напряжения зашкаливает: как Кремль пытается поссорить Украину и Польшу

17:59

Нужно ли во время грозы выключать технику из розеток: ответ электриков удивит

17:58

Гороскоп Таро на завтра 6 июля: Скорпионам - остерегаться, Девам - смелость

17:47

Чем нельзя закусывать алкоголь: почему сало и огурцы оказались под запретом

17:32

В Польше громкий скандал из-за "тайной" передачи Украине ракет для Patriot

17:00

Неделя больших денег: три знака китайского зодиака сорвут куш с 6 по 12 июля

Реклама
16:55

Главные именины недели: кто отмечает День ангела с 6 по 12 июля

16:33

Садоводы раскрыли простой секрет: черная пятнистость больше не испортит розыВидео

16:27

РФ планирует бить по АЗС в нескольких областях: украинцев предупреждают об угрозе

16:07

Почему Германия не поставит Украине ракеты Taurus: объяснение Писториуса

16:04

Соседи посмеялись, а потом повторили: зачем закапывать сырое яйцо на грядке

16:02

Куст будет усыпан ягодами: как обрезать смородину в июле

16:01

Какие иконы следует держать в комнате и в машине: как обеспечить духовную защиту

15:33

Умер актер-копия Путина: где он играл и чем прославилсяВидео

15:18

Паутинный клещ поражает огурцы в жару: как спасти урожай без химикатов

15:16

Украину накроет новая волна непогоды: когда придут дожди и сильный ветер

15:12

"Нагрянули": в армию мобилизовали игроков хоккейного клуба "Кременчуг" - детали

15:10

Почему нельзя сидеть на пороге: священник раскрыл истинную причинуВидео

14:52

Украина ударила по ключевым объектам в Крыму: Мадяр и Генштаб сообщили детали

14:28

Мотыга не понадобится: как легко избавиться от сорняков и травы на грядкеВидео

14:06

Почему 6 июля нельзя считать деньги: какой церковный праздник

13:56

РФ внезапно передислоцировали 5 бортов Ту-95МС: когда ждать новой атаки

13:43

Странное табу прошлого: почему в СССР запрещали даже ложиться на кровать днём

13:27

Китайский гороскоп на завтра, 6 июля: Быкам - перезагрузка, Обезьянам - амбиции

13:15

Магия входной двери: эзотерик поделилась ритуалом защиты дома от негатива

12:47

Ошибочно считаются украинскими: три имени, которые на самом деле иностранныеВидео

Реклама
12:47

РФ готовит новый массированный удар: Жданов рассказал,они изменили тактику ударов

12:45

Барак Обама показал взрослую дочь: нежное фото

12:32

Народные приметы 6 июля: почему замолкает соловей и как привлечь здоровье

12:05

"Он знал риски": СМИ назвали новую версию обстоятельств смерти Майкла Джексона

12:01

6000 исчезли со счета: Ощадбанк и ПриватБанк подставляют украинцев

12:00

Ночью не охлаждает, а днём только нагревает: назван худший способ проветриванияВидео

11:47

Удача 6 июля: шесть знаков китайского зодиака, которым повезет

11:21

Любовный гороскоп на 6–12 июля: Стрельцам — уют, Рыбам — исцеление

11:19

Принц Гарри принял решение в отношении своих детей

10:56

Как заставить орхидею цвести три раза в год: секрет "ленивого" уходаВидео

Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости Харькова
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять