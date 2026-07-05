Погиб полицейский, много пострадавших: РФ сбросила бомбы на жилые дома Запорожья

Главное:
- Есть погибший и пострадавшие в результате вражеского удара
- В Запорожье в результате российского обстрела погиб полицейский
Один человек погиб, а также есть пострадавшие в результате вражеского удара по Запорожью, сообщил глава ОВА Иван Федоров.
"Две авиабомбы разрушили частные дома и повредили 35 квартир в многоэтажном доме. Возник пожар. Ранения получили девять человек. В том числе 14-летний мальчик и 89-летняя женщина. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь", – написал Федоров в Telegram.
Смотрите видео - последствия удара РФ:
Подробности удара РФ
Позднее стало известно, что число пострадавших в результате вражеского удара по Запорожью возросло до тринадцати, сообщил Федоров.
"Уже 13 раненых: растет число пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. У людей контузии и осколочные ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", – написал Федоров.
В Нацполиции добавили, что в Запорожье в результате российского обстрела погиб полицейский. Сообщается, что в воскресенье вечером оккупанты ударили по городу двумя ФАБ-500 из УМПК. Одна из авиабомб попала рядом с многоэтажкой.
На месте при исполнении служебных обязанностей тяжелые ранения получили двое сотрудников полиции. Один из них скончался во время реанимационных мероприятий.
Эксперт о вероятность новых массированных ударов РФ
Военный аналитик и военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко считает, что российские войска способны регулярно проводить масштабные комбинированные атаки, одновременно применяя десятки ракет и сотни ударных беспилотников.
По его словам, Россия практически не создает значительных запасов высокоточного вооружения, а вводит в бой новые ракеты и дроны вскоре после их производства.
Мусиенко отметил, что подобные удары направлены не только на разрушение объектов инфраструктуры. По его мнению, Москва также пытается нарушить работу экономики, логистики и технологических процессов Украины, одновременно усиливая психологическое давление на население и добиваясь информационного резонанса на международной арене.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Как сообщал Главред, советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов говорил, что атаки "шахедов" на Киев и запад Украины после отключения белорусских ретрансляторов продолжатся, но их характер существенно изменится.
Напомним, ранее российская оккупационная армия атаковала Запорожскую область. В результате вражеской атаки был поврежден частный жилой дом. На месте произошел пожар. Один человек погиб, еще десять - получили ранения.
Как ранее сообщалось, российские оккупационные войска совершили очередную террористическую атаку на украинскую столицу, применив баллистическое вооружение. В городе прогремело как минимум семь мощных взрывов.
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Об источнике: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
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