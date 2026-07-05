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Какие иконы следует держать в комнате и в машине: как обеспечить духовную защиту

Марина Иваненко
5 июля 2026, 16:01
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Иконы помогают обустроить место для молитвы. Иконы для дома и автомобиля выбирают в соответствии с христианской традицией и рекомендациями священников.
Какие иконы стоит держать дома
Какие иконы стоит держать дома / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Какие иконы рекомендуется иметь дома
  • Какие святые образы стоит держать в автомобиле
  • Где правильно размещать иконы

Икона - это не просто произведение искусства, а духовный образ, который помогает создать в доме или в дороге атмосферу благочестия и защищенности. Правильно подобранные святые образы помогают верующим обрести душевный покой и укрепить веру.

Как сообщает РБК-Украина, в христианской традиции считается, что наличие определенных икон в доме и автомобиле символизирует Божье благословение и духовную поддержку.

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Какие иконы должны быть в доме

В каждом православном доме основой домашней молитвенной жизни являются два главных образа. Они символизируют Божью силу, милосердие и заступничество.

  • Спаситель и Пресвятая Богородица - главные иконы для каждого верующего.
  • Именные иконы - образы святых, в честь которых крещены члены семьи, особенно дети.
  • Покровителями семьи часто выбирают икону Николая Чудотворца или святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии.

Какие иконы рекомендуется держать в автомобиле

В дороге иконы служат духовным символом защиты для водителя и пассажиров. Для автомобиля обычно выбирают небольшие и компактные образы.

Чаще всего в автомобиле размещают триптих или отдельные иконы Спасителя, Пресвятой Богородицы и святителя Николая Чудотворца, которого издавна считают покровителем путешественников. Также водителям рекомендуют иметь образ святого Христофора, которого в христианской традиции считают защитником от дорожных опасностей.

Как правильно разместить иконы

Чтобы святые образы выполняли своё духовное предназначение и не создавали бытовых неудобств, стоит соблюдать простые правила.

В доме

Иконы Спасителя и Пресвятой Богородицы традиционно размещают в "красном уголке" - специально отведенном месте для домашней молитвы. В детской комнате часто советуют установить образ Ангела-хранителя или святого покровителя ребенка.

В автомобиле

Иконы закрепляют на приборной панели, лобовом стекле или солнцезащитном козырьке. Важно, чтобы они были надежно зафиксированы, не отвлекали водителя во время движения и не ограничивали обзор дороги.

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Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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