Раскрыт секрет самой странной иконы в Украине - как она выглядит и к чему там рыба

Юрий Берендий
27 января 2026, 18:36
В Киеве хранится святыня, которая ломает представления о церковных канонах и заставляет историков спорить о ее происхождении, назначении и скрытом смысле.
Из чего раньше делали иконы - раскрыт секрет самой необычной иконы в Украине

О чем идет речь в материале:

  • Почему раньше делали иконы на рыбе
  • Какая самая загадочная икона в Киево-Печерской лавре

В фондах Киево-Печерской лавры хранится артефакт, который даже среди опытных исследователей считается исключительным. Речь идет об иконе, написанной не на дереве и не на холсте, а на рыбе. Эта святыня связана с древними чумацкими традициями и ранней христианской символикой. Об уникальном экспонате рассказал основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube.

Главред выяснил , из чего раньше делали иконы.

Уникальная икона на рыбе из Киево-Печерской лавры

По словам Галимова, икона имеет вполне реальное происхождение и непосредственно хранится в одном из главных духовных центров Украины.

"Если мы уже говорим о реальных чумаках, то давайте я покажу вам один абсолютно реальный артефакт, который может быть связан с ним. Смотрите, это уникальная икона на рыбе. Сегодня она хранится в Киево-Печерской лавре", — сказал Аким Галимов.

Речь идет об иконе "Крещение Господне", которая написана на голове сома. Исследователи считают, что подобные вещи могли появиться в Украине благодаря путешествиям чумаков или паломников.

"Отдельные исследователи указывают на то, что именно эта икона на соме могла быть привезена то ли чумаками, то ли паломниками. Сами же чумаки заказывали подобные иконы, написанные на сушеной камбале", — рассказывает он.

Почему чумаки верили в силу икон на рыбе

По одной из версий, чумаки сознательно выбирали иконы на рыбе как более сильный оберег в опасных путешествиях.

"По одной из версий, чумаки брали такие иконы с собой в дорогу, потому что верили, что икона, написанная на рыбе, сильнее, чем такая же, но выполненная на дереве", — говорится в видео.

Причина такого отношения могла крыться в символике рыбы, которая с древнейших времен была важным знаком для христиан.

"Почему именно рыба, можете спросить вы, потому что рыба — один из древнейших христианских символов", — сказал Аким Галимов.

Смотрите видео о том, кем были чумаки:

Почему этнографы почти не упоминали об этих иконах

Большинство этнографов XIX века, которые подробно исследовали жизнь чумаков, не оставили никаких упоминаний о подобных святынях.

"Большинство этнографов 19 века, которые подробно описывали чумаков, вообще не упоминают о таких иконах. Если бы это была обычная традиция, она непременно появилась бы в этнографических записях того времени", — рассказал журналист.

Именно поэтому ученые предполагают, что традиция могла быть заимствована через паломников из Святой Земли.

"Некоторые исследователи предполагают, что иконы на рыбе могли попасть в украинскую традицию через паломников в Святую Землю", — добавил он.

Сколько икон на рыбе дошло до наших дней

До сегодняшнего дня сохранилось лишь несколько таких артефактов, и все они были найдены в православных храмах.

"Это важная деталь — все известные сегодня иконы на рыбе были найдены именно в православных храмах. До наших дней дошли только три оригинальные рыбы с иконами, и сохранились они не случайно", — говорится в видео.

По его словам, в Украине же известна только одна оригинальная икона такого типа.

"В Украине сегодня мы знаем только об одной оригинальной иконе на Рыбе", — сказал Аким Галимов.

Именно она и хранится в Киево-Печерской лавре.

"Это, собственно, вот эта икона Крещения Господня. И одновременно единственная, сделанная не на камбале, а на голове Сома", — сказал Аким Галимов.

Окончательного ответа, почему именно рыба стала основой для икон, до сих пор нет. Исследователи обращают внимание на раннехристианские практики, когда рыба использовалась как тайный знак веры.

"Предполагают, что чумаки могли знать об этом символе и воспринимать рыбу как усиление оберега. Но это только гипотеза", — сказал Аким Галимов.

О персоне: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Раскрыт секрет самой странной иконы в Украине - как она выглядит и к чему там рыба

