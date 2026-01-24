Украинец нашел на помойке настоящее сокровище и безумно разбогател: что там было

Истории о находках на свалке доказывают, что настоящие сокровища иногда лежат там, где их меньше всего ожидают, и могут принести неожиданное богатство.

Сокровища из мусорника - украинец нашел на мусорнике сокровища, что там было / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Находка на свалке может изменить жизнь — это доказывают реальные истории людей, которые случайно наткнулись на настоящие художественные и антикварные сокровища среди выброшенных вещей. Об этом говорится в сюжете проекта "Затерянный мир" на YouTube.

Шедевр Дюрера среди мусора

Одна из самых впечатляющих историй произошла в Великобритании. Одиннадцатилетний мальчик Мэтью Винтер нашел на свалке гравюру Альбрехта Дюрера "Рыцарь, смерть и дьявол". На первый взгляд, она показалась ему просто интересной картинкой, поэтому мальчик забрал ее домой.

Только спустя годы, уже во взрослом возрасте, Мет решил показать находку антикварам. Эксперты подтвердили, что это оригинальное произведение искусства. На аукционе гравюру приобрел анонимный коллекционер из Германии за 40 тысяч евро.

Как зарабатывать на свалках — советы кладоискателя

В Украине также есть люди, которые целенаправленно ищут сокровища там, где большинство видит только хлам. Один из них — Игорь Гисеров, для которого мусорные свалки стали необычным, но прибыльным хобби.

"Если уделять этому в день около трех-четырех часов, то можно зарабатывать до 500 долларов в месяц", — указал он.

По словам кладоискателя, люди часто выбрасывают ценные вещи вместе со старой одеждой или хламом, даже не подозревая об их истинной стоимости.

"Если я увидел мусорный бак, и он мне показался очень интересным, с вероятностью 90% я там что-то ценное найду", — сказал Гисеров.

Какие драгоценности можно найти на свалке

Однажды интуиция буквально привела Игоря к уникальной находке.

"Гуляя по городу в поисках сокровищ, зашел в один дворик, который манил меня, я почувствовал что-то очень интересное", — рассказал кладоискатель.

Рядом с мусорным контейнером он увидел массивный прямоугольный предмет в рамке.

"Раскрыл, смотрю, очень какая-то картина интересная. Поле нарисовано, колоски. Картина была в раме, я думаю, если картина не подойдет, то раму точно заберут, поскольку она была резной и видно было, что это была ручная работа", — вспоминает Игорь.

После консультации со специалистами выяснилось, что находка имеет гораздо большую ценность.

"Оказалось, что она была не просто картиной, а репродукцией ученика Шишкина, одной из его работ. Ее довольно быстро купили ценители, и она получила вторую жизнь таким образом", — отметил Гисеров.

Где оказываются мусорные сокровища

Найденные вещи Игорь продает на Блошином рынке на Куреневке — культовом месте для столичных коллекционеров. Именно здесь годами скупал экспонаты для своего музея третий президент Украины Виктор Ющенко.

По словам участников рынка, значительная часть антиквариата, за которым охотятся коллекционеры, имеет неожиданное происхождение — он был найден на свалках.

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Затерянный мир" — это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, меняющие мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

