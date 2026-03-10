Укр
Пригоревшая сковорода больше не беда: с одним трюком грязь исчезнет за минуты

Алексей Тесля
10 марта 2026, 20:04
Существует более щадящий способ очистки, для которого подойдут простые продукты, обычно уже есть на кухне.
Сковорода
Как сохранить сковороду / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Существует более щадящий способ очистки, для которого подойдут простые продукты
  • Чтобы сковорода дольше сохраняла хороший вид, важно правильно за ней ухаживать

Пригоревшая сковорода — распространённая проблема на кухне. Со временем на её дне появляются тёмные пятна жира и нагара, которые сложно удалить обычной губкой.

Многие пытаются справиться с ними металлическими щётками или сильной химией, но такие методы могут повредить покрытие и сократить срок службы посуды, пишет Fakt.

При этом существует более щадящий способ очистки, для которого подойдут простые продукты, обычно уже есть на кухне. Речь идёт о смеси пищевой соды, соли, уксуса и обычного средства для мытья посуды.

Сначала дно сковороды посыпают содой и солью, затем добавляют немного моющего средства. Поверх кладут бумажные салфетки и хорошо пропитывают их уксусом. Через 10–15 минут поверхность достаточно протереть влажной тряпкой — налёт размягчается и снимается гораздо легче.

Такой эффект объясняется реакцией ингредиентов: сода и соль мягко очищают поверхность, уксус помогает растворять жир и нагар, а моющее средство усиливает удаление загрязнений. Салфетки удерживают смесь на месте, позволяя ей подействовать.

Как отмыть противень от нагара инфографика
/ Главред

Чтобы сковорода дольше сохраняла хороший вид, важно правильно за ней ухаживать. Лучше использовать деревянные или силиконовые лопатки, не перегревать пустую посуду и мыть её только после того, как она немного остынет. Регулярная мягкая очистка помогает предотвратить появление стойкого налёта и продлевает срок службы сковороды.

Простой совет специалистов по очистке чайника

Если обычные средства не справляются с накипью и на стенках чайника остаётся плотный минеральный налёт, можно воспользоваться лимонной кислотой. Это недорогое и доступное средство хорошо растворяет известковые отложения, помогает быстро очистить внутреннюю поверхность и продлевает срок службы прибора.

Ранее сообщалось о том, как превратить любую сковороду в антипригарную. Секрет прост: нужен правильный слой масла.

Ранее Главред писал, что простой трюк вернет блеск даже старым сковородам. Нет ничего хуже, чем после приготовления обнаружить, что сковородки заметно изменились визуально.

Об источнике: Fakt

Самая читаемая национальная польская ежедневная газета и веб-сайт Fakt.pl. "Fakt" предоставляет национальные и местные новости в области личных финансов, жизни знаменитостей, политики, а также социальных вопросов, здравоохранения, культуры, бизнеса и спорта.

Украина получила решающий козырь перед мирными переговорами - о чем идет речь

Зеленский прокомментировал разговор Трампа с Путиным и объяснил, что с мирными переговорами

Трамп поставил Путину ультиматум: Хегсет раскрыл детали "решительного" разговора

