Пригоревшая сковорода больше не беда: с одним трюком грязь исчезнет за минуты

Существует более щадящий способ очистки, для которого подойдут простые продукты, обычно уже есть на кухне.

Чтобы сковорода дольше сохраняла хороший вид, важно правильно за ней ухаживать

Пригоревшая сковорода — распространённая проблема на кухне. Со временем на её дне появляются тёмные пятна жира и нагара, которые сложно удалить обычной губкой.

Многие пытаются справиться с ними металлическими щётками или сильной химией, но такие методы могут повредить покрытие и сократить срок службы посуды, пишет Fakt.

При этом существует более щадящий способ очистки, для которого подойдут простые продукты, обычно уже есть на кухне. Речь идёт о смеси пищевой соды, соли, уксуса и обычного средства для мытья посуды.

Сначала дно сковороды посыпают содой и солью, затем добавляют немного моющего средства. Поверх кладут бумажные салфетки и хорошо пропитывают их уксусом. Через 10–15 минут поверхность достаточно протереть влажной тряпкой — налёт размягчается и снимается гораздо легче.

Такой эффект объясняется реакцией ингредиентов: сода и соль мягко очищают поверхность, уксус помогает растворять жир и нагар, а моющее средство усиливает удаление загрязнений. Салфетки удерживают смесь на месте, позволяя ей подействовать.

Чтобы сковорода дольше сохраняла хороший вид, важно правильно за ней ухаживать. Лучше использовать деревянные или силиконовые лопатки, не перегревать пустую посуду и мыть её только после того, как она немного остынет. Регулярная мягкая очистка помогает предотвратить появление стойкого налёта и продлевает срок службы сковороды.

Простой совет специалистов по очистке чайника

Если обычные средства не справляются с накипью и на стенках чайника остаётся плотный минеральный налёт, можно воспользоваться лимонной кислотой. Это недорогое и доступное средство хорошо растворяет известковые отложения, помогает быстро очистить внутреннюю поверхность и продлевает срок службы прибора.

Ранее сообщалось о том, как превратить любую сковороду в антипригарную. Секрет прост: нужен правильный слой масла.

Ранее Главред писал, что простой трюк вернет блеск даже старым сковородам. Нет ничего хуже, чем после приготовления обнаружить, что сковородки заметно изменились визуально.

