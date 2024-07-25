Как очистить дно сковороды снаружи - отвалится даже толстый слой нагара

Не волнуйтесь, есть очень простой способ спасти посуду.

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Как очистить дно сковороды снаружи / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Со временем может возникнуть соблазн выбросить старые кастрюли и сковородки и купить новые, но это не обязательно, ведь их можно заставить снова блестеть с помощью средств, которые есть у нас в шкафу.

Есть несколько советов, как сохранить кастрюли как новые, например, не обливать их холодной водой, пока они еще горячие, чтобы сохранить их антипригарные свойства, пишет портал Sante+.

Если уже слишком поздно, и на вашей посуде образовалась пленка жира, которую, кажется, невозможно удалить, не волнуйтесь, есть очень простой способ спасти посуду.

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Как убрать толстый слой нагара на сковороде?

Этот способ не только избавляет от грязи, но и устраняет неприятные запахи и дезинфицирует посуду. Насыпьте пищевую соду на дно сковороды или кастрюли, пока она не будет полностью покрыта до краев, затем добавьте уксус. Оставьте на двадцать минут, а затем терпеливо протрите круговыми движениями с помощью губки.

Santé+ Magazine Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.

Средство для чистки стеклокерамики

Если вы используете эти средства для наведения блеска на варочной поверхности, их можно использовать и для дна кастрюли. Нанесите немного средства, которое вы обычно используете для чистки стеклокерамических варочных поверхностей.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

С помощью алюминиевой губки удалите остатки средства, которые легко отойдут благодаря его действию. Обязательно тщательно промойте сковороду водой с мылом.

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