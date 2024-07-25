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Как очистить дно сковороды снаружи - отвалится даже толстый слой нагара

Сергей Кущ
25 июля 2024, 12:01
249
Не волнуйтесь, есть очень простой способ спасти посуду.
Как очистить дно сковороды снаружи
Как очистить дно сковороды снаружи / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Со временем может возникнуть соблазн выбросить старые кастрюли и сковородки и купить новые, но это не обязательно, ведь их можно заставить снова блестеть с помощью средств, которые есть у нас в шкафу.

Есть несколько советов, как сохранить кастрюли как новые, например, не обливать их холодной водой, пока они еще горячие, чтобы сохранить их антипригарные свойства, пишет портал Sante+.

Если уже слишком поздно, и на вашей посуде образовалась пленка жира, которую, кажется, невозможно удалить, не волнуйтесь, есть очень простой способ спасти посуду.

видео дня

Как убрать толстый слой нагара на сковороде?

Этот способ не только избавляет от грязи, но и устраняет неприятные запахи и дезинфицирует посуду. Насыпьте пищевую соду на дно сковороды или кастрюли, пока она не будет полностью покрыта до краев, затем добавьте уксус. Оставьте на двадцать минут, а затем терпеливо протрите круговыми движениями с помощью губки.

Santé+ Magazine

Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.

Средство для чистки стеклокерамики

Если вы используете эти средства для наведения блеска на варочной поверхности, их можно использовать и для дна кастрюли. Нанесите немного средства, которое вы обычно используете для чистки стеклокерамических варочных поверхностей.

Универсальное чистящее средство своими руками
Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

С помощью алюминиевой губки удалите остатки средства, которые легко отойдут благодаря его действию. Обязательно тщательно промойте сковороду водой с мылом.

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