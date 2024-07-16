Как удалить пятна на кастрюле из нержавейки: 3 простых средства

Разноцветные пятна на кастрюлях можно легко убрать, зная некоторые хитрости.

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Как убрать пятна с кастрюли / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Когда речь идет о приготовлении пищи, сотейник или кастрюля - незаменимые союзники. Неудивительно, что через некоторое время они изнашиваются и выглядят неудовлетворительно. Самая большая проблема - это осадок, въевшийся в дно кастрюли.

Разноцветные пятна на кастрюлях можно легко убрать, зная некоторые хитрости.

Как удалить пятна на кастрюле из нержавейки уксусом

Уксус одинаково хорошо удаляет известковый налет с кастрюль и предотвращает обесцвечивание посуды. Чтобы избавиться от загрязнений, налейте в кастрюлю пол-литра холодной воды, а затем полстакана белого уксуса, пишет портал Sante+.

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Очень важно соблюдать точный порядок. Затем варите смесь в течение получаса на медленном огне. В качестве альтернативы можно смочить губку в уксусе и очистить загрязненную поверхность. Затем тщательно промойте посуду и высушите ее.

Как удалить пятна на кастрюле из нержавейки при помощи соли и картофеля

Этот неожиданный дуэт отлично работает, когда вы пытаетесь избавиться от пятен со дна сковороды. Сначала обдайте кипятком загрязненную поверхность посуды. Затем вытрите ее насухо и щедро посыпьте солью.

Половинкой сырого картофеля (только что порезанного) круговыми движениями протрите загрязнения, пока грязь не будет полностью удалена. Затем оставьте средство на дне кастрюли на 15 минут. По истечении этого времени ополосните сковороду чистой водой.

Средство от пятен на одежде инфографика / Инфографика Главред

Как удалить пятна на кастрюле из нержавейки лимонным соком

Лимонный сок также идеально подходит для удаления не только пригоревшего осадка, но и разноцветных пятен. Сначала разрежьте цитрусовый фрукт пополам и используйте мякоть для оттирания загрязнений в течение нескольких минут.

Затем хорошо выжмите лимон и смочите губку соком, чтобы оттереть всю поверхность посуды. Последний шаг - хорошо промойте кастрюлю под проточной водой.

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