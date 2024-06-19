Что нельзя готовить в алюминиевой кастрюле: удивятся даже опытные хозяйки

Новая алюминиевая посуда в обычных условиях не вредна для организма, потому что на ней есть защитная оксидная пленка.

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Что нельзя готовить в алюминиевой кастрюле / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Алюминиевую посуду можно было увидеть еще в детстве у бабушек, но сегодня она тоже достаточно популярна, хоть дизайн изменился. В то же время, мало кто знает: чем опасны алюминиевые кастрюли.

Почему нельзя готовить в алюминиевой посуде

Стоит заметить, что наибольшее беспокойство вызывает не сама посуда, а металл из которого она сделана. Новая алюминиевая посуда в обычных условиях не вредна для организма, потому что на ней есть защитная оксидная пленка. Но при определенных условиях, например, под действием кислот, содержащихся в овощах и фруктах, защита может быть разрушена.

При воздействием кислот выделяются определенные соли, которые накапливаются в организме. А если хранить продукты в такой посуде, то этих солей накапливается в пище еще больше.

Что нельзя готовить в алюминиевой кастрюле

Многих хозяек волнует этот вопрос. Здесь точного ответа нет, но самое главное - чтобы данная посуда не взаимодействовала с кислотами.

Примеры, что нельзя готовить в таких кастрюлях:

варенье;

варить компот;

квасить капусту:

солить рыбу, сало;

кипятить молоко;

готовить кисло-сладкие соусы;

готовить борщ.

Что можно готовить в алюминиевой кастрюле

Разрешается готовить следующие блюда:

варить холодец (нежирный), нежирное мясо тоже;

макаронные изделия;

разнообразные каши;

запекать хлеб, куличи;

варить рыбу;

варить картофель;

кипятить воду.

Смотрите видео, какие кастрюли самые безопасные:

Что известно об алюминии? Алюминий - химический элемент 3 группы периодической системы. Благодаря таким свойствам, как малая плотность, высокая тепло- и электропроводность, высокая пластичность и коррозионная стойкость, достаточно высокие прочностные свойства (особенно в сплавах) и многим другим ценным свойствам, алюминий получил исключительно широкое распространение в различных отраслях современной техники и играет важнейшую роль среди цветных металлов. Его широкому распространению способствует самая низкая стоимость среди всех цветных металлов, пишет Википедия.

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