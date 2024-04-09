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Что нельзя варить в эмалированной посуде: нарушение этого правила может быть опасным

Алёна Воронина
9 апреля 2024, 04:05
Есть ряд блюд, которые нельзя варить в эмалированной посуде, ведь это может обернуться негативными последствиями.
Эмалированная посуда, эмалированная кастрюля
Что нельзя варить в эмалированной посуде/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua

Когда мы готовим еду, то, конечно, хочется получить идеальный результат. Но для того, чтобы блюда получились идеальными, нужно учитывать ряд факторов - соблюдать необходимые пропорции, добавлять все ингредиенты в правильном порядке, отслеживать нужное время для приготовления блюда и тому подобное. Но есть еще один важный фактор - правильной подбор посуды и других кухонных принадлежностей.

Эмалированная посуда довольно часто используется во многих семьях, в частности потому, что ее можно использовать на любых плитах и в духовке, она долговечна и устойчива к высоким температурам, не меняет вкус блюда и не впитывает в себя запахи и тому подобное.

Но у такой посуды есть и свои "слабые стороны". Минусы эмалированной посуды заключаются, в частности, в том, что такие изделия достаточно хрупкие, их нельзя ронять на пол, ведь тогда они могут сильно повредиться.

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Также придется забыть о металлических ершиках и жестких губках, ведь тогда на посуде могут появиться царапины. Лучше вместе с такой посудой использовать пластиковые или силикозовые приборы. Ведь если на эмалированной посуде появились сильные царапины, то в пищу могут попадать опасные вещества.

Кроме этого, такая посуда не любит резких перепадов температур, поэтому в горячую эмалированную кастрюлю нельзя лить очень холодную воду и наоборот - в холодную кастрюлю лучше не лить кипяток. В то же время стоит помнить, что эмалированная посуда не подходит для замораживания продуктов.

Для чего подходит эмалированная кастрюля

В такой посуде обычно хорошо мариновать или квасить овощи и фрукты - дело в том, что эмаль считается инертным материалом, и она не реагирует на кислоту и другие компоненты маринадов.

Также в эмалированной посуде варят супы, компоты, разнообразные блюда из овощей. В ней можно жарить и тушить пищу.

Что нельзя варить в эмалированной посуде

Но есть и ряд продуктов и блюд, которые нельзя готовить в эмалированной посуде. Так, в такой посуде нельзя варить различные густые соусы, в которых есть такие ингредиенты, как мука, крахмал, яйца, кисломолочные продукты. Также несовместимым с такой посудой является молоко, поэтому его нельзя кипятить в эмалированной кастрюле.

Нельзя таким образом готовить кисель, омлеты, супы-пюре, карамель и другие густые и вязкие блюда. Не рекомендуется готовить соусы и кремы.

Также не стоит таким образом готовить рагу, делать плов и вязкие каши. Кроме этого, в эмалированной кастрюле неудобно варить вареники или пельмени, ведь они могут прилипнуть ко дну изделия.

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