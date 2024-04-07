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Загадка для людей с острым зрением: нужно найти мышь за 8 секунд

Алёна Воронина
7 апреля 2024, 14:21
Заметить очень хитрую мышку смогут лишь те люди, которые имеют очень обостренную внимательность.

Мишь, загадка
Нужно найти мышь за 8 секунд/ коллаж: Главред, фото: thesun.co.uk, unsplash.com

Оптические иллюзии могут обвести вокруг пальца большинство людей, ведь разгадать каждую из таких загадок довольно непросто. Когда на картинке нужно отыскать что-то спрятанное - какой-то объект, животное или человека - то вероятнее всего правильный ответ замаскирован настолько искусно, что увидеть его смогут лишь единицы.

А подобные загадки, на выполнение которых еще и дается ограниченное количество времени, выполнить в разы сложнее.

видео дня

В следующей оптической иллюзии нужно отыскать мышь, которая спряталась настолько хорошо, что ее будет очень сложно увидеть, пишет The Sun.

При этом загадку нужно разгадать за небольшой промежуток времени - всего за 8 секунд. Придется приложить немалые усилия, чтобы справиться с задачей настолько быстро.

На картинке мы видим льва, который смотреть на нас с очень серьезным взглядом. Сперва может казаться, будто бы кроме льва на картинке больше никого нет, но это не так - где-то там притаилась мышка.

Нужно максимально сосредоточиться на задании, чтобы не выпустить мышку из поля нашего зрения. Как бы удачно и мастерски она не была бы спрятана, но правильный ответ точно станет очевидным тем людям, которые подойдут к заданию со всей серьезностью и проявят всю свою внимательность.

Загадка
Нужно найти мышь за 8 секунд/ thesun.co.uk

Если не удается разгадать загадку всего за 8 секунд, не стоит корить себя - просто продолжайте поиски, не обращая внимание на время.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет заметить, где именно спряталась мышь/ thesun.co.uk

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти оленя в лесу всего за 7 секунд. Олень на самом деле прячется на виду, однако заметить его будет очень непросто по одной причине.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти иголку за 12 секунд. Такая загадка станет настоящим испытанием - не каждому удастся так быстро отыскать правильный ответ.

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