Чтобы подзарядить аккумулятор в дороге, недостаточно просто завести двигатель: важны маршрут, температура и даже то, где в машине находится аккумулятор.

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Как зарядить автомобильный аккумулятор без зарядного устройства / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Сколько нужно ехать, чтобы зарядить аккумулятор

Почему расположение аккумулятора в автомобиле влияет на зарядку

Какие приборы стоит выключить во время поездки

видео дня

Чтобы подзарядить разряженный аккумулятор во время движения, водителю придется ехать не менее получаса. Лучше за городом, так как в пробках и на светофорах генератор работает значительно хуже, сообщает чешское издание Dum a zahrada.

Чаще всего с этим сталкиваются владельцы автомобилей, которые оставляют машину на ночь под открытым небом. После морозной ночи двигатель заводится с трудом, а на зарядное устройство или "прикуривание" от другой машины утром времени нет. Тогда аккумулятор подзаряжают во время поездки, но только если он разрядился не полностью.

Аккумулятор начинает заряжаться от генератора сразу после того, как автомобиль тронулся с места. Однако короткая поездка не даст аккумулятору набрать достаточно энергии.

Почему в городе зарядка длится дольше

Лучше всего аккумулятор заряжается на загородной трассе: там двигатель дольше держит высокие обороты, и генератор вырабатывает энергию эффективнее. В городе частые остановки, низкая скорость и работа на холостом ходу ограничивают зарядку, поэтому она затягивается.

"Важна продолжительность работы двигателя, а не количество пройденных километров", - отмечает издание.

Зимой аккумулятор заряжается заметно медленнее, чем летом. Важно и то, где он находится. Под капотом через несколько минут работы двигателя становится теплее, и условия для зарядки немного улучшаются. Хуже приходится автомобилям, у которых аккумулятор расположен в багажнике: там он может оставаться холодным на протяжении всей поездки.

Чтобы сэкономить как можно больше энергии, авторы советуют перейти в экономный режим и отключить всё, что потребляет ток: фары, обогрев, вентиляторы, радио, подогрев сидений, а также не заряжать телефоны и не пользоваться гарнитурой громкой связи.

Когда стоит ехать на СТО

Глубоко разряженный аккумулятор даже за несколько десятков минут езды обычно не зарядится полностью. Впрочем, энергии должно хватить хотя бы на один-два следующих запуска двигателя. Если же и после поездки машина не заводится без пусковых проводов или внешнего бустера, её стоит показать мастерам на СТО.

"Замена аккумулятора на новый не всегда является решением. Сначала важно выяснить, почему старый то и дело разряжается", - предупреждает издание.

Причиной может быть неисправный генератор, сбой системы зарядки или короткое замыкание в электропроводке. Пока неисправность не устранят, даже новый аккумулятор может быстро выйти из строя.

Смотритевидео о том, есть ли смысл зимой забирать аккумулятор на ночь домой:

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