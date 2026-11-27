Читайте в материале:
- К чему готовится Киев на случай длительных отключений
- Сколько "Пункт несокрушимости" работает в столице
- Как будут обеспечивать киевлян водой в случае перебоев с водоснабжением
В Киеве прорабатывают различные сценарии на случай длительных перебоев с электро-, тепло- и водоснабжением.
В частности, столичные власти готовят дополнительные меры поддержки жителей и проверяют готовность соответствующей инфраструктуры. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Киевской городской военной администрации Андрей Ткачев в эфире телемарафона.
По его словам, в столице отрабатывают различные алгоритмы действий на случай длительного отсутствия базовых коммунальных услуг. В частности, готовятся "Пункты непоколебимости" с различными возможностями, а также предусматривается подвоз воды и работа бюветных комплексов в случае перебоев с водоснабжением.
"В настоящее время отрабатываем различные алгоритмы. Готовим "Пункты непоколебимости" с различными особенностями. Подвоз воды, работу бюветных комплексов на случай отсутствия водоснабжения", - рассказал Ткачев.
Он также напомнил, что сейчас в Киеве работает более 1500 "Пункт несокрушимости". При необходимости в городе развернут дополнительные локации.
Угрожают ли Киеву графики отключения воды
Система водоснабжения в Киеве в настоящее время работает в штатном режиме. Вводить графики подачи воды в столице пока не планируют, отметил Ткачев.
"В настоящее время система водоснабжения в столице работает в штатном режиме, графики пока не предусмотрены", – сказал он.
Какие города могут остаться без отопления зимой
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что удары страны-агрессора России по котельным могут оставить без тепла целые районы небольших украинских городов, где отопление обеспечивается одним источником без какого-либо резерва.
По его словам, Киев имеет больше возможностей сохранить теплоснабжение даже в случае повреждения отдельных объектов.
"Киев, как ни печально это говорить, готов лучше, чем многие другие города. Это большой город, поэтому повреждение какого-либо отдельного объекта не означает остановку всей системы", - отметил он.
Ситуация с энергетикой и водоснабжением в Украине – последние новости
Главред писал, что за последние сутки российские войска вновь атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. В результате ударов по состоянию на утро без электроснабжения остаются потребители в шести областях.
Напомним, что в украинских городах с населением свыше 100 тысяч человек должны подготовить планы действий на случай аварий на канализационных насосных станциях. Речь идет, в частности, о графиках возможных перерывов в водоснабжении, организации пунктов разлива питьевой воды и оперативном информировании жителей. Соответствующие меры предусмотрены распоряжением Кабинета министров Украины.
Ранее сообщалось, что в Павлограде с вечера 23 ноября графики аварийных отключений электроэнергии распространили на объекты критической инфраструктуры, в частности на городские котельные. Поэтому подачу тепла временно организуют по-новому.
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