Столичные власти предусматривают различные сценарии развития ситуации с энергоснабжением и готовят дополнительные меры поддержки населения.

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В Киеве готовятся к длительным перебоям со светом, теплом и водой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, EcoWatch

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К чему готовится Киев на случай длительных отключений

Сколько "Пункт несокрушимости" работает в столице

Как будут обеспечивать киевлян водой в случае перебоев с водоснабжением

В Киеве прорабатывают различные сценарии на случай длительных перебоев с электро-, тепло- и водоснабжением.

В частности, столичные власти готовят дополнительные меры поддержки жителей и проверяют готовность соответствующей инфраструктуры. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника Киевской городской военной администрации Андрей Ткачев в эфире телемарафона.

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По его словам, в столице отрабатывают различные алгоритмы действий на случай длительного отсутствия базовых коммунальных услуг. В частности, готовятся "Пункты непоколебимости" с различными возможностями, а также предусматривается подвоз воды и работа бюветных комплексов в случае перебоев с водоснабжением.

"В настоящее время отрабатываем различные алгоритмы. Готовим "Пункты непоколебимости" с различными особенностями. Подвоз воды, работу бюветных комплексов на случай отсутствия водоснабжения", - рассказал Ткачев.

Он также напомнил, что сейчас в Киеве работает более 1500 "Пункт несокрушимости". При необходимости в городе развернут дополнительные локации.

Угрожают ли Киеву графики отключения воды

Система водоснабжения в Киеве в настоящее время работает в штатном режиме. Вводить графики подачи воды в столице пока не планируют, отметил Ткачев.

"В настоящее время система водоснабжения в столице работает в штатном режиме, графики пока не предусмотрены", – сказал он.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Какие города могут остаться без отопления зимой

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что удары страны-агрессора России по котельным могут оставить без тепла целые районы небольших украинских городов, где отопление обеспечивается одним источником без какого-либо резерва.

По его словам, Киев имеет больше возможностей сохранить теплоснабжение даже в случае повреждения отдельных объектов.

"Киев, как ни печально это говорить, готов лучше, чем многие другие города. Это большой город, поэтому повреждение какого-либо отдельного объекта не означает остановку всей системы", - отметил он.

Ситуация с энергетикой и водоснабжением в Украине – последние новости

Главред писал, что за последние сутки российские войска вновь атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. В результате ударов по состоянию на утро без электроснабжения остаются потребители в шести областях.

Напомним, что в украинских городах с населением свыше 100 тысяч человек должны подготовить планы действий на случай аварий на канализационных насосных станциях. Речь идет, в частности, о графиках возможных перерывов в водоснабжении, организации пунктов разлива питьевой воды и оперативном информировании жителей. Соответствующие меры предусмотрены распоряжением Кабинета министров Украины.

Ранее сообщалось, что в Павлограде с вечера 23 ноября графики аварийных отключений электроэнергии распространили на объекты критической инфраструктуры, в частности на городские котельные. Поэтому подачу тепла временно организуют по-новому.

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