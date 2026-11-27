Зеленский в интервью BBC рассказал о нехватке Patriot и ограничениях Starlink, назвал Путина убийцей, а не другом Трампа, и ответил на вопросы о коррупции.

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Зеленский объяснил, почему жесты Трампа в адрес Путина возмутили украинцев / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, сайт Кремля

Ключевые тезисы:

Украине не хватает противобаллистических ракет и систем

Starlink полноценно работает лишь на подконтрольной Украине территории

Киев будут защищать любым способом, несмотря на тяжелую зиму

Удары по НПЗ в РФ - ответ на атаки на украинскую энергетику

Зеленский отверг, что Украина проигрывает борьбу с коррупцией

Украина остро нуждается в противобаллистических ракетах. Тем временем Соединенные Штаты переключились на Ближний Восток, а Starlink по-прежнему ограничен над оккупированными территориями. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью корреспонденту BBC Саре Рейнсфорд. Он также назвал "странными" дружеские жесты Дональда Трампа в адрес Владимира Путина и отверг тезис, что Киев проигрывает борьбу с коррупцией.

Главред собрал все заявления Зеленского, которые он озвучил в интервью о зиме, Patriot, Starlink, Трампе и коррупции.

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Как Украина переживет тяжелую зиму 2026 года

Разговор с BBC глава государства начал с оценки настроений в стране. Он не отделяет себя от граждан, переживших очередную массированную ночную атаку. По его словам, сейчас Москва пытается отрезать левобережье Днепра от правобережья, поэтому власти следят, чтобы медучреждения работали на обоих берегах.

"Да, это тяжелая, тяжелая зима для людей, и огромные вызовы с ПВО, с "Пэтриотами", с мостами. Теперь они хотят отрезать два берега - это значит отрезать людей, и именно поэтому нам нужно смотреть на больницы, чтобы они работали, и неважно, где вы живете - на левом или на правом берегу реки", - подчеркнул Зеленский.

Президент связал такую тактику Кремля с провалами российской армии на фронте. По его мнению, после неудачных наступательных операций Россия взялась расшатывать украинское общество изнутри.

"Это стратегия Путина, так что вот где мы сегодня - это 2026 год, огромные потери россиян на поле боя, много неудачных операций России. И именно поэтому они перешли к тому, чтобы сеять хаос, разделять людей", - пояснил он.

Будут ли эвакуировать украинские города из-за ударов по инфраструктуре

Разговор о зиме перешел к эвакуации. Журналистка напомнила об ударах РФ по объектам водоочистки и канализации. Зеленский ответил, что каждый украинец сам решает, оставаться ему в городе или уезжать. Главной задачей государства он назвал спасение жизней.

"Люди имеют полное право уезжать, если хотят. Это их выбор. Конечно, они свободны в своем решении и могут переезжать в другие города. Это прискорбно, но мы должны спасать их жизни", - сказал президент.

Отдельно глава государства заявил, что столицу не сдадут ни при каких обстоятельствах. Он напомнил, что на территориях, которые оставляли украинские силы, оккупанты не оставляли ни одного целого здания.

"Мы будем защищать нашу столицу любым способом. Это не впервые. К сожалению, это не первая такая зима. Но нам нужна наша столица. Без столицы не будет страны", - подчеркнул Зеленский.

Почему Украина атаковала российский корабль в порту Ливии

У Зеленского спросили о дальнобойных операциях Украины. В Ливии удар по судну "Меркурий" вызвал недовольство местных властей, а Италия назвала его нарушением ливийского суверенитета. Зеленский объяснил, что целями становятся только суда под санкциями или те, что перевозят российское оружие под флагом РФ.

"Мы не можем позволить российским кораблям атаковать нас или перевозить какое-то оружие и так далее. Это наша позиция", - заявил президент.

На уточнение, не было ли ошибкой бить по кораблю в чужом порту, Зеленский ответил коротко. Он признал риски таких операций, но подчеркнул, что украинские силы действуют вместе с партнерами.

"Все такие вещи очень опасны, и опять же, наши силы никогда не атакуют без какой-либо координации с другими партнерами", - сказал он.

Влияют ли удары по НПЗ России на решения Кремля

От морских операций разговор перешел к ударам вглубь России, прежде всего по нефтяной отрасли. Глава государства назвал их зеркальной реакцией на кампанию РФ против украинской энергосистемы. По его словам, эти действия подрывают российскую экономику и возможность Москвы финансировать армию.

"Сотни раз разные страны, включая Глобальный Юг, предлагали любое прекращение огня - энергетическое, зерновое, черноморское, по электроэнергии, ничего с россиянами не сработало. Но теперь они почувствуют - после наших ответов", - отметил Зеленский.

В качестве примера президент привел Крымский мост. По его словам, Путин более сотни раз бил по украинским переправам, а в ответ Украина атаковала мост в Крым.

"Мы ответили - два дня, два дня подряд по Крымскому мосту, и после этого он сказал: "О", и после этого массированно атаковал... Но разрушить наши мосты - это та цель, которая у него была и раньше", - рассказал президент.

Хронология ударов по Крымскому мосту / Инфографика: Главред

Почему Украине не хватает ракет Patriot для защиты от баллистики

Последствия российских ударов для мирных жителей привели разговор к противовоздушной обороне. Зеленский признал, что прикрывать небо все сложнее, а главный пробел - защита от баллистических ракет. Поставки из Европы и с других континентов, по его словам, даются труднее, чем из Америки.

"У нас дефицит противобаллистических ракет и систем. Мы можем их получить от Соединенных Штатов. Ракеты "Пэтриот". И мы можем получить их от некоторых европейцев и некоторых других стран на разных континентах. Это сложнее. США сделали фокус на Ближнем Востоке и помогают им больше. Но это их выбор", - сказал Зеленский.

Корреспондентка спросила, не давление ли это на Киев. Президент не стал приписывать Вашингтону намеренных умыслов, но признал, что результат для Украины именно такой.

"Возможно, это не было замыслом Соединенных Штатов, но это работает именно так", - ответил он.

Восстановили ли работу Starlink в Украине

Еще одна проблема, связанная с американскими технологиями, - связь для дроновых подразделений. Бойцы на передовой рассказали BBC об ограничениях Starshield и Starlink. Зеленский сообщил, что на подконтрольных территориях систему уже вернули в привычный режим, а над оккупированными районами ограничения сохраняются.

"Мы не можем догнать реактивные "шахеды" перехватчиками на временно оккупированной территории. Мы можем делать это на контролируемой, но часто уже бывает поздно. Они наносят удары по нашей инфраструктуре, энергетическим объектам и так далее", - пояснил президент.

На вопрос, кто принял такое решение, Зеленский ответил, что формально это SpaceX. Кто стоит за ним политически, он, по собственным словам, не знает.

"Это как пинг-понг, мы спрашиваем одну сторону, они говорят, это другие, мы спрашиваем других, они говорят, что это не они. Самое важное то, что это вопрос решения. Так же, как и с ракетами Patriot: поставлять их или нет", - сказал он.

Как работает Starshield / Инфографика: Главред

Являются ли США нейтральным посредником в переговорах с Россией

Отказы в технологиях и вооружении подвели BBC к вопросу о роли Вашингтона в мирном процессе. Зеленский считает, что Белый дом должен не балансировать между сторонами, а оказывать давление на Москву. По его логике, равноудаленность от агрессора и жертвы сама по себе означает позицию.

"Соединенные Штаты не могут быть просто посредником - нейтральным, потому что когда ты пытаешься быть очень нейтральным с агрессором, ты автоматически не нейтрален, потому что это значит, что ты поддерживаешь обе стороны - то есть это значит, что ты поддерживаешь жертв и поддерживаешь также агрессора. Это неправильно", - заявил президент.

По мнению Зеленского, у Америки для этого есть и сила, и авторитет.

"Это не про комфортные разговоры, это про сильную страну, которая может давить, потому что у этой страны есть сила и уважение", - добавил он.

Как Зеленский отреагировал на объятия Трампа с Путиным

От вопроса о посредничестве разговор перешел к трехстороннему саммиту США, Китая и России в Шэньчжэне. После него Трамп обнимал Путина, называл его другом и писал об этом в соцсетях. Зеленский признал, что это личное дело американского лидера, но не скрыл, что такие жесты его смутили.

"Он - агрессор и убийца. Он принес фашизм в 21 век. Он не может быть другом, просто не может", - сказал Зеленский.

Президент сравнил ситуацию с тем, как если бы во время Второй мировой кто-то публично называл Гитлера своим товарищем. Он также подчеркнул, что такие сигналы ранят семьи погибших.

"Это очень больно для семей, которые потеряли своих дочерей и сыновей. И они возлагают надежды на президента Соединенных Штатов. Но как мы можем смотреть на убийцу, когда Соединенные Штаты говорят: "Он друг, хороший друг"? Нет. Он не друг", - подчеркнул он.

Трамп назвал Путин другом / скриншот

Когда состоится следующая встреча по мирным переговорам

Несмотря на разногласия с Вашингтоном, Зеленский не считает последний переговорный раунд провальным. Среди достижений он назвал договоренности об обменах и участие европейцев в процессе. Президент анонсировал новые встречи в ближайшее время.

"У нас есть решение, что нам нужна встреча, у нас есть решение, что европейцы будут - это хорошо. Думаю, что на следующей неделе у нас будут некоторые важные встречи здесь, в Украине, обсудим гарантии безопасности", - сообщил Зеленский.

Проигрывает ли Украина борьбу с коррупцией

Вторая часть разговора касалась внутренних вызовов. Корреспондентка напомнила о расследованиях связей высокопоставленных чиновников с наркокартелями, о генпрокуроре, который выехал из страны под подозрением, и о подозрениях в отношении близких друзей президента. Зеленский отверг, что Киев проигрывает на этом фронте. Огласку таких дел он считает доказательством того, что власть не замалчивает проблему.

"Мы боремся с коррупцией, и именно поэтому вы об этом знаете, потому что мы не пытаемся закрывать глаза на такие вызовы. Это очень важно. Это не про каких-то друзей. У нас огромная антикоррупционная инфраструктура и все эти реформы, которые мы сделали и проголосовали в парламенте", - сказал президент.

Давит ли СБУ на Специализированную антикоррупционную прокуратуру

Тема коррупции подвела к конфликту между силовыми органами. Накануне руководитель САП заявил, что его ведомство испытывает давление со стороны СБУ, и предположил, что Офис президента мог бы это прекратить. Зеленский ответил, что антикоррупционные органы независимы и он не может вмешиваться в их работу.

"Мы часто общаемся с ними. Когда они хотят поговорить со мной, они приходят в мой офис. Они знают, что я очень их поддерживаю, стараюсь поддерживать. Но не настолько, чтобы нарушать закон, ведь они являются независимыми институциями", - пояснил Зеленский.

Президент признал, что к отдельным сотрудникам СБУ есть вопросы, а часть из них уже уволили. Вместе с тем он призвал не переносить это на всю службу, где работают 30 тысяч человек, сотни из которых погибли на войне.

"Если человек поступил неправильно, его увольняют или он предстает перед судом. И мы не закрываем глаза на такие вещи. Но это не вопрос институции, в которой работают 30 тысяч человек. Я думаю, что было бы неуважением к ним обобщать таким образом", - подчеркнул он.

Кто такой "Вова" из дела "Династия"

Напоследок корреспондентка задала вопрос, который, по ее словам, просили передать украинские коллеги. На пленках в коррупционном деле "Династии" фигурирует некий "Вова", и журналисты хотели знать, известно ли президенту, кто это. Прямого ответа Зеленский не дал и сослался на позицию антикоррупционных органов.

"Вы можете спросить антикоррупционные институции. Они публично сказали, что не имеют ко мне вопросов. Думаю, это и есть ответ", - заявил Зеленский.

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