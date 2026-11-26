Кратко:
- Какого цвета оказался торт с сюрпризом
- Как отреагировала будущие родители
Победительница 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Екатерина Лозовицкая поделилась с поклонниками радостной новостью в Instagram.
Со своим мужем, певцом азербайджанского происхождения Гидаятом Сеидовом (Geed), она провели гендер пати и узнали пол будущего малыша.
На видео пара разрезала огромный торт, который снаружи был полностью белый, а в середине оказался с синей начинкой. Очевидно, что у пары будет сын.
Сама Катерина просто прокомментировала трогательное видео: "Наш мальчик".
На видео видно, как эмоционально отреагировала на радостную новость и принялась обниматься.
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О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
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