Обычная молотая корица может стать неожиданным помощником в уходе за комнатными растениями.

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Корица для комнатных цветов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Зачем посыпают почву комнатных растений корицей

Помогает ли корица от плесени и грибных комариков

Каким комнатным цветам не подходит обработка корицей

Корица может пригодиться не только на кухне, но и при уходе за комнатными растениями. Некоторые хозяйки используют молотую специю для обработки почвы и черенков, ведь она содержит вещества с противогрибковыми свойствами. Такой способ помогает сдерживать развитие отдельных грибков, а также может служить дополнительным средством в борьбе с мелкими вредителями.

Однако использовать корицу нужно осторожно: она подходит не всем растениям и не может заменить полноценное лечение. Как правильно применять кухонную специю для комнатных цветов, рассказывает Главред со ссылкой на Bild der Frau.

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Почему корицей посыпают почву в вазонах

В составе корицы содержатся циннамальдегид и эвгенол - вещества, обладающие противогрибковыми свойствами. Исследования показывают, что они способны подавлять развитие отдельных видов грибков, в частности тех, которые вызывают серую гниль и некоторые заболевания корневой системы.

Именно поэтому молотую корицу иногда используют для профилактики плесени на поверхности почвы. Для этого достаточно равномерно распределить небольшое количество порошка тонким слоем по земле. При необходимости поверхность можно слегка увлажнить.

Также сторонники этого способа готовят коричный настой для полива. Для этого чайную ложку молотой специи размешивают в пяти литрах тёплой воды и оставляют на несколько часов.

Как корица помогает бороться с грибными комариками

Мелкие чёрные мушки, кружащие над вазонами, часто оказываются грибными комариками. Их привлекает влажная почва, где взрослые насекомые откладывают яйца. Личинки развиваются в верхнем слое субстрата и могут повреждать молодые корни растений.

Корицу используют в качестве вспомогательного средства против этих вредителей. Считается, что отдельные вещества в её составе могут негативно влиять на развитие грибков, которыми питаются личинки. В то же время не стоит рассчитывать, что сама по себе эта специя полностью уничтожит насекомых.

Перед обработкой рекомендуется удалить верхний слой почвы, а затем тонко присыпать поверхность небольшим количеством корицы. Для горшка диаметром 20 сантиметров достаточно примерно половины чайной ложки.

Не менее важно скорректировать полив. Если почва постоянно остается влажной, у грибных комариков будут благоприятные условия для размножения. Поэтому между поливами верхний слой субстрата должен успевать подсыхать.

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Зачем обрабатывают черенки растений корицей

Еще один способ применения специи связан с размножением комнатных цветов. После обрезки на черенках остается открытый участок, через который могут проникать возбудители грибковых заболеваний. Чтобы снизить риск загнивания, место среза иногда присыпают небольшим количеством молотой корицы.

Благодаря противогрибковым свойствам отдельных компонентов специя может служить дополнительным средством защиты. Однако она не стимулирует образование корней и не гарантирует успешного укоренения. Для этого гораздо важнее правильный субстрат, температура, освещение и соответствующий уход за черенком.

Каким комнатным растениям корица может навредить

Несмотря на натуральное происхождение, корица не является универсальным средством для всех комнатных растений. При определенных условиях её компоненты могут подавлять рост растений. Такое воздействие, в частности, наблюдалось у некоторых культур, в том числе у томатов и кресс-салата.

Поэтому не стоит сразу посыпать специей все комнатные цветы или использовать её в больших количествах. Сначала лучше проверить реакцию одного растения и понаблюдать за его состоянием. Если после обработки листья начинают желтеть, а само растение вянет, от такого способа ухода следует отказаться.

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