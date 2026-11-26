Германия и ряд других государств хотят сделать участие всех членов ЕС условием более широкого бюджетного соглашения.

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Словакия, Чехия, Венгрия и Болгария блокируют совместный кредит ЕС для Киева / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Freepik

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Четыре страны ЕС против совместного финансирования кредита Украине

Германия требует участия всех членов в качестве условия бюджетного соглашения

Решение о 45 млрд евро будет принято на саммите 17–18 декабря

Словакия, Чехия, Венгрия и Болгария выступили против того, чтобы все государства-члены ЕС участвовали в финансировании кредита Украине на 45 млрд евро в 2027 году. В то же время Германия и еще несколько стран настаивают: совместное участие всего блока должно стать условием более широкого бюджетного соглашения, сообщает Reuters.

Все четверо противников входят в число крупнейших чистых получателей средств из общего бюджета Евросоюза. Поэтому спор вокруг кредита Киеву отражает более глубокий раскол в ЕС: с одной стороны - государства, которые вносят в бюджет больше, чем получают, с другой - те, кто находится в противоположном положении.

Согласовать решение о финансировании европейские лидеры планируют на саммите 17–18 декабря.

Как будет работать кредит на 45 млрд евро

Брюссель рассчитывает привлечь эти средства в рамках действующего бюджета ЕС, срок действия которого истекает в конце 2027 года. Возвращать кредит Киев должен будет только после того, как Россия выплатит Украине военные репарации.

70 млрд евро на 2027 год и планы на следующий семилетний период

Еще 25 млрд евро в следующем году должны предоставить государства, не входящие в Евросоюз: Великобритания, Норвегия, Япония, Швейцария и Канада. Вместе с европейским кредитом эта сумма - 70 млрд евро - должна покрыть дефицит финансирования, с которым Украина столкнется в 2027 году.

Кроме того, в бюджет ЕС на 2028–2034 годы предлагается заложить до 100 млрд евро помощи Украине.

Слабеет ли поддержка Запада для Украины

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в интервью "Главред" отметил, что европейские партнеры, вопреки расчетам Кремля, не сворачивают поддержку Киева.

"Особенно с учетом того, что Европа, вопреки ожиданиям Кремля, не прекращает помогать Украине", - подчеркнул эксперт.

По словам Гончара, объемы поддержки не сокращаются, а растут.

"Наоборот, эта помощь продолжается и даже наращивается", - пояснил он.

Эксперт добавил, что в Москве хорошо понимают роль Европы для украинской обороны.

"Россияне видят, что Европа стала для Украины мощным тылом", - сказал Гончар.

Помощь Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму около $120 млн. Средства пойдут на чешскую инициативу по закупке боеприпасов, датчики для украинской противовоздушной обороны и зимнее снаряжение для военных.

Напомним, Польша решила изменить формат своей поддержки Украины. Премьер-министр Дональд Туск приостановил взносы в программу PURL, через которую европейцы оплачивают американское оружие для Украины. Он объяснил это дефицитом госбюджета и высокими расходами Польши на собственную оборону.

Ранее о трудностях с финансированием Украины говорила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. По её словам, Украине уже не хватает средств на закупку и производство необходимого вооружения. Фредериксен подчеркнула, что дефицит средств уже ограничивает возможности Киева.

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