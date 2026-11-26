Кратко:
- Четыре страны ЕС против совместного финансирования кредита Украине
- Германия требует участия всех членов в качестве условия бюджетного соглашения
- Решение о 45 млрд евро будет принято на саммите 17–18 декабря
Словакия, Чехия, Венгрия и Болгария выступили против того, чтобы все государства-члены ЕС участвовали в финансировании кредита Украине на 45 млрд евро в 2027 году. В то же время Германия и еще несколько стран настаивают: совместное участие всего блока должно стать условием более широкого бюджетного соглашения, сообщает Reuters.
Все четверо противников входят в число крупнейших чистых получателей средств из общего бюджета Евросоюза. Поэтому спор вокруг кредита Киеву отражает более глубокий раскол в ЕС: с одной стороны - государства, которые вносят в бюджет больше, чем получают, с другой - те, кто находится в противоположном положении.
Согласовать решение о финансировании европейские лидеры планируют на саммите 17–18 декабря.
Как будет работать кредит на 45 млрд евро
Брюссель рассчитывает привлечь эти средства в рамках действующего бюджета ЕС, срок действия которого истекает в конце 2027 года. Возвращать кредит Киев должен будет только после того, как Россия выплатит Украине военные репарации.
70 млрд евро на 2027 год и планы на следующий семилетний период
Еще 25 млрд евро в следующем году должны предоставить государства, не входящие в Евросоюз: Великобритания, Норвегия, Япония, Швейцария и Канада. Вместе с европейским кредитом эта сумма - 70 млрд евро - должна покрыть дефицит финансирования, с которым Украина столкнется в 2027 году.
Кроме того, в бюджет ЕС на 2028–2034 годы предлагается заложить до 100 млрд евро помощи Украине.
Слабеет ли поддержка Запада для Украины
Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар в интервью "Главред" отметил, что европейские партнеры, вопреки расчетам Кремля, не сворачивают поддержку Киева.
"Особенно с учетом того, что Европа, вопреки ожиданиям Кремля, не прекращает помогать Украине", - подчеркнул эксперт.
По словам Гончара, объемы поддержки не сокращаются, а растут.
"Наоборот, эта помощь продолжается и даже наращивается", - пояснил он.
Эксперт добавил, что в Москве хорошо понимают роль Европы для украинской обороны.
"Россияне видят, что Европа стала для Украины мощным тылом", - сказал Гончар.
Помощь Украине - новости по теме
Как сообщал Главред, Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на сумму около $120 млн. Средства пойдут на чешскую инициативу по закупке боеприпасов, датчики для украинской противовоздушной обороны и зимнее снаряжение для военных.
Напомним, Польша решила изменить формат своей поддержки Украины. Премьер-министр Дональд Туск приостановил взносы в программу PURL, через которую европейцы оплачивают американское оружие для Украины. Он объяснил это дефицитом госбюджета и высокими расходами Польши на собственную оборону.
Ранее о трудностях с финансированием Украины говорила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. По её словам, Украине уже не хватает средств на закупку и производство необходимого вооружения. Фредериксен подчеркнула, что дефицит средств уже ограничивает возможности Киева.
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