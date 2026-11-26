Достаточно нажать одну кнопку ещё раз - и постельное бельё высохнет в разы быстрее.

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Как высушить постельное белье зимой без сушильной машины: полезные лайфхаки / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

Зачем простыням дополнительный отжим

Как разложить постельное белье на сушилке с подогревом

Когда белье лучше сушить на улице

Простыни из-за большого размера впитывают после стирки много воды, поэтому зимой они сохнут дольше всего. Чтобы постельное белье высохло зимой за день даже без сушильной машины, стоит запустить дополнительный отжим, сразу встряхнуть простыни, правильно разложить их на сушилке с подогревом и позаботиться о циркуляции воздуха в комнате. В сухой ветреный день постельное белье можно сушить и на улице, даже если холодно. Такие советы дает британский журнал Good Housekeeping.

Как ускорить сушку ещё в стиральной машине

Первый шаг - запустить второй цикл отжима, прежде чем развешивать белье. Чем меньше воды останется в ткани после стирки, тем быстрее она высохнет и тем меньше капель попадет под сушилку.

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Перед этим стоит проверить этикетку с рекомендациями по уходу и не перегружать барабан. Простыням нужно пространство, чтобы свободно двигаться во время отжима.

Сразу после завершения стирки белье нужно достать из машины и хорошо встряхнуть. Так расправляются складки и углы, скрутившиеся в барабане, а ткань не сохнет толстым смятым слоем, в котором задерживается влага.

Как правильно сушить постельное белье на сушилке с подогревом

Сушилка с подогревом мягко прогревает ткань и заметно ускоряет процесс, поэтому может стать главным помощником в холодное время года.

"Сушилка с подогревом - настоящий герой зимней сушки", - пишет Дагган.

Впрочем, тепло должно доходить до как можно большей площади простыни. Для этого советуют:

раскладывать каждую простыню на нескольких планках, а не сворачивать её в толстый валик;

не складывать несколько вещей друг на друга;

на полпути перевернуть белье, чтобы высохли обе стороны;

использовать чехол для сушилки, который удерживает тёплый воздух, но сначала ознакомиться с инструкцией производителя.

Что делать, если в комнате влажно

В теплой комнате белье сохнет быстрее, но если воздух насыщен влагой, процесс резко замедляется. Сушилку рекомендуют ставить не в угол и не вплотную к стене, чтобы воздух циркулировал с обеих сторон ткани.

Усилить движение воздуха поможет вентилятор рядом: он не обязательно должен дуть прямо на белье, достаточно, чтобы влага не застаивалась. Зимой особенно полезен осушитель воздуха, который удаляет влагу из помещения и снижает риск образования конденсата и плесени. Если осушителя нет, комнату можно проветрить, но белье не стоит оставлять в холодном помещении на сквозняке.

Как правильно проветривать зимой / Инфографика: Главред

Сушка на улице в мороз

Эксперты также развеяли распространённый миф о том, что зимой сушить бельё на улице бесполезно. На самом деле холодный день автоматически не исключает сушку простыней на улице.

Если воздух сухой и дует ветер, влага испаряется из ткани, поэтому ясный морозный день может дать лучший результат, чем мягкая, но сырая погода или влажный воздух в квартире. На веревке для белья нужно оставить как можно больше свободного места, а углы хорошо закрепить.

Перед сушкой стоит посмотреть прогноз, избегать дождя и тумана и занести вещи до того, как к вечеру станет сыро. Если простыни после снятия еще холодные или немного влажные, их досушивают в помещении.

Как высушить белье в квартире без сырости и плесени?

Соучредитель британского производителя осушителей Meaco Крис Майкл в советах для TechRadar также рекомендует начинать с дополнительного отжима, ведь тогда в ткани остается меньше влаги, которая должна испариться. Особое внимание он советует уделить тому, где стоит сушилка.

"Поставьте сушилку подальше от стен, чтобы влага не скапливалась", - советует Майкл.

Главным инструментом для зимней сушки в квартире эксперт называет осушитель.

"Осушитель удаляет влагу из белья, поэтому его можно сушить в помещении, не открывая окон и не теряя тепла, а также без эксплуатационных затрат на сушильную машину", - объясняет он.

Как сообщал Главред, ещё одна распространённая проблема - сушка белья без света и отопления. Генеральный директор компании MattressNextDay Мартин Сили объяснял, как быстро высушить белье в таких условиях. Он советовал стирать утром, выбирать легкие ткани и использовать обычное хлопковое полотенце.

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