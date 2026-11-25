Белорусский диктатор утверждает, что Генштаб РФ не предупреждал его о готовящемся вторжении в Украину.

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Лукашенко пытается оправдаться за войну / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Офис президента Украины

Ключевые тезисы:

Лукашенко показал на карте, где проходили обучения в 2022 году

Диктатор заявил, что Генштаб РФ не сообщал ему о вторжении

Союзник Путина спросил, почему он должен останавливать россиян

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не имеет отношения к началу полномасштабной войны страны-агрессора РФ против Украины.

В интервью французскому изданию Le Point он показал карту Беларуси и попытался доказать, что российские войска находились в стране исключительно ради учений. По его словам, совместные белорусско-российские учения в 2022 году проходили в Брестской и Гомельской областях, и он показал на карте, где именно.

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По версии Лукашенко, после завершения маневров российские военные должны были покинуть Беларусь по железной дороге и автодорогам. Однако часть подразделений якобы изменила маршрут и двинулась в направлении Киева.

Лукашенко утверждает, что не знал планов российского руководства начать полномасштабное вторжение.

"Я совершенно не имею никакого отношения к началу войны. Поймите меня. Мы к этой войне не имеем никакого отношения", – заявил белорусский диктатор.

Почему Лукашенко не остановил российские войска

Фактически Лукашенко перевел ответственность за использование белорусской территории на Москву. Он назвал наступление против Украины исключительно российской военной операцией, о планах которой его якобы не проинформировали.

Вместе с тем, белорусский диктатор попытался оправдать то, что не препятствовал россиянам использовать территорию Беларуси для вторжения.

"А почему я должен останавливать россиян и воевать за Украину?", - сказал он.

Кто, по мнению диктатора, должен решать, как заканчивать войну

Лукашенко также объяснил, кто должен заниматься окончанием войны. По его мнению, РФ, Украина и Белоруссия могли бы договориться гораздо быстрее, если бы не вмешивались европейские государства в переговорный процесс. Об этом говорится в видеоблоге заместителя главного редактора сайта Главред Марии Тупик.

Он заявил, что будущее регионов должны определять три славянских народа. Но тут Лукашенко упустил одну важную деталь: из этих трех государств Россия ведет войну против Украины, Беларусь является ее союзником, а Украина защищает собственную территорию. Поэтому назвать такой формат переговорами трех нейтральных сторон было бы сложно.

Отдельно следует обратить внимание на то, как белорусский диктатор пренебрежительно говорит об украинском президенте Владимире Зеленском.

"Лукашенко говорит о нем так, будто украинского президента можно просто взять, посадить в самолет и доставить на нужный адрес. Как дипломатическую посылку. Или как тот же чемодан", - говорится в блоге.

Почему Лукашенко отрицает причастность к войне

Белорусский политолог, директор Центра политического анализа и прогнозирования Павел Усов ранее в интервью Главреду отмечал, что Минск фактически утратил самостоятельность в отношениях с Кремлем.

"Беларусь подавлена ​​и фактически стала прокси российских гибридных операций на Западе", - подчеркнул эксперт.

Говоря о мотивах белорусского диктатора, политолог обратил внимание на его стремление вернуться в международную политику.

"Психологически для Лукашенко, как для опытного диктатора, важно внешнее признание", - объяснил Усов.

При этом, по оценке эксперта, подобная тактика уже приносит Лукашенко определенные результаты.

"Лукашенко получает очевидные дивиденды - как политические, так и в вопросе санкций, восстанавливается его субъектность", - резюмировал Усов.

Заявления Лукашенко по войне в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 24 ноября Лукашенко заявил, что готов вместе с Владимиром Зеленским полететь в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Белорусский диктатор предложил себя гарантом безопасности украинского президента. Он пообещал Зеленскому защиту во время такой поездки.

Президент Украины отреагировал на эту инициативу в тот же день. Зеленский предложил Лукашенко взять Путина и прилететь в Киев. По словам Зеленского, Украина тоже гарантирует им безопасный приём.

Ранее белорусский диктатор делал заявления о военных планах Минска. В сентябре Лукашенко заявил о подготовке Беларуси к войне и упомянул о мобилизации. При этом он утверждал, что не намерен нападать на соседние страны.

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