Бывший премьер-министр Великобритании напомнил, что в 2008 году путь Киева в НАТО заблокировала Германия во главе с Ангелой Меркель.

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Джонсон объяснил, что могло бы предотвратить войну в Украине / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Александр Бондарь 21-я отдельная механизированная бригада

Главное из заявления Джонсона:

Войны могло бы и не быть, если бы Украина вступила в НАТО

Членство Киева в 2008 году заблокировала Германия

Запад до сих пор не определил цели войны

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что страна-агрессор Россия могла бы не напасть на Украину, если бы та стала членом НАТО ещё до 2014 года. В то же время политик раскритиковал Запад за отсутствие четких целей в войне и назвал это главным препятствием для мира. Об этом он заявил в интервью Sky News.

Джонсон напомнил, что в 2008 году тогдашний президент США Джордж Буш не возражал против вступления Киева в Североатлантический альянс. Однако европейские страны, прежде всего Германия во главе с Ангелой Меркель, заблокировали этот сценарий по требованию Путина.

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"Не думаю, что эта война вообще началась бы, если бы Украина действительно была членом НАТО до 2014 года. Или хотя бы до 2022 года", - подчеркнул он.

Главную слабость нынешней политики Запада экс-премьер видит в том, что ни Вашингтон, ни европейские столицы до сих пор не сформулировали, чего именно стремятся достичь.

По его словам, союзники также уклоняются от ответа на вопрос, какое место они отводят украинцам и каким видят будущее их государства.

Такую позицию Джонсон назвал "хроническим и ненужным уклонением по обе стороны Атлантики". По его убеждению, именно она, основанная на "позорной неопределённости" и "половинчатой решимости", стала "главным препятствием на пути к миру".

Вступление стран в НАТО / Инфографика: Главред

Является ли победа Киева лишь вопросом времени

Несмотря на критику союзников, британский политик не сомневается, чем должна закончиться война. По его мнению, нерешительность партнеров лишь оттягивает развязку, которая без нее была бы очевидной.

"Задерживает то, что в ином случае было бы неизбежной победой свободной, суверенной и процветающей Украины", - подытожил Джонсон.

Может ли война в Украине закончиться до 2027 года

Глава Офиса президента Кирилл Буданов говорил, что завершение войны до 1 января 2027 года было бы чудом, хотя Украина будет работать над этим.

Он отметил, что не знает людей, которые бы этого не хотели, но реалистичность таких сроков зависит от многих факторов.

"Да кто же этого не хочет? Скажите, есть ли в мире человек, который этого не хочет? Я таких не знаю. Реалистично ли это? Ну, зависит от многих факторов. Будем работать над тем, чтобы, возможно, это произошло, хотя это будет просто чудо", - подчеркнул глава ОП.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что во время разговора российский диктатор Владимир Путин якобы выразил желание завершить войну против Украины дипломатическим путем.

В то же время западные спецслужбы в своих последних оценках пришли к выводу, что российский диктатор Владимир Путин не собирается всерьез договариваться о завершении войны против Украины и планирует продолжать боевые действия как минимум до конца зимы.

Кроме того, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается отказываться от своих целей в войне против Украины, а появление европейских военных контингентов на украинской территории Москва будет расценивать как прямое вступление Европы в конфликт.

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