Несмотря на усиление давления на Россию, Кремль рассчитывает сломить сопротивление Украины ударами по Киеву и наступлением на востоке.

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Как долго ещё Путин собирается воевать против Украины / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Путин хочет воевать как минимум до конца зимы

Кремль рассчитывает на прорыв на востоке и удары по Киеву

В Европе подозревают, что Москва рассчитывает на раскол после выборов в 2027 году

Российский диктатор Владимир Путин не собирается всерьёз договариваться о завершении войны против Украины и планирует продолжать боевые действия как минимум до конца зимы. К такому выводу пришли западные спецслужбы в своих последних оценках, пишет The New York Times.

Кремль рассчитывает, что армия сможет продвинуться дальше на востоке Украины. Другой его расчет заключается в том, что удары дронами и ракетами по Киеву, в результате которых гибнут мирные жители, сломят украинское сопротивление.

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В то же время давление на Путина усиливается. Россия по-прежнему несет значительные потери, ей всё труднее проводить мобилизацию, а экономика остаётся нестабильной. Часть собеседников издания считает, что война также помогает Путину подавлять критику внутри страны.

Почему Путину нужна война

Оценки разведок совпадают с недавними заявлениями европейских дипломатов и лидеров. Они все меньше верят, что полномасштабная война, которая длится уже почти пять лет, в ближайшее время закончится.

Наиболее резко высказался посол Франции в Вашингтоне Орельен Лешевалье, говоря об экономическом положении страны-агрессора и его влиянии на легитимность Путина.

"Мы считаем, что Россия находится в крайне затруднительном положении", - заявил он.

По мнению посла, без войны в Украине Путину было бы сложнее укреплять свое лидерство и поддерживать собственную пропагандистскую линию.

Дипломат напомнил, что Кремль выступил даже против частичного перемирия. По его словам, такая позиция откровенно противоречит тому, чего Трамп требовал с самого начала, а именно прекращения боевых действий.

Почему Путин избегает мирного соглашения

Разведывательные службы по-разному объясняют, почему Путин избегает мирного соглашения. Одна из служб считает, что война даёт ему ощущение цели. Чтобы удержать власть, он должен объявить о победе, поэтому стремится заставить Украину страдать этой зимой под непрерывными обстрелами.

Один из чиновников предположил, что на соглашение Путин может согласиться только на выгодных для себя условиях. По оценке как минимум одной разведслужбы, Кремль потребовал бы передать России весь Донбасс и пообещать, что Украина никогда не вступит в НАТО.

Собеседники NYT отмечают, что Владимир Зеленский и другие высокопоставленные чиновники в Киеве почти наверняка отвергнут такие требования. Поэтому, по их мнению, подобное соглашение нереально.

Некоторые европейские чиновники также подозревают, что Москва тянет время. Они считают, что Кремль надеется на раскол в поддержке Украины после выборов в Европе в 2027 году.

Может ли Путин согласиться на завершение войны

Дипломат Владимир Огрызко считает, что российское руководство пока не проявляет реальной готовности к завершению войны против Украины даже на условиях компромисса.

По его мнению, такая позиция обусловлена не только стремлением Москвы добиться определенных успехов на фронте или получить преимущества в ходе переговоров.

"Мир, даже плохой, с Россией заключен не будет. Ведь заключение любого мира - это конец Путина и его режима. Он это прекрасно понимает, а потому отвергает любые попытки заключить хотя бы соглашение о перемирии (о мирном соглашении вообще не может быть и речи, это нереалистично). Ведь тогда Путину придется отвечать на тысячи неудобных вопросов: что происходит в России, с чего россияне начинали и к чему пришли, как жить дальше, кто виноват и что делать. Поэтому думать, что нам "угрожает" какой-то мир, чрезвычайно наивно. Ни мира, ни перемирия не будет - будет продолжение войны до полного краха Российской Федерации в её нынешнем виде", - подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп считает, что российский диктатор Владимир Путин постепенно смягчает свою позицию в отношении войны против Украины и хотел бы её завершения.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается отказываться от своих целей в войне против Украины, а появление европейских военных контингентов на украинской территории Москва будет расценивать как прямое вступление Европы в конфликт.

Народный депутат от партии "Голос", секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко подчеркнул, что оснований ожидать скорого прекращения российской военной агрессии против Украины на сегодняшний день нет.

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