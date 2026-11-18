Вернуть прозрачность автомобильным фарам можно с помощью средства, которое есть практически в каждой ванной комнате.

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Как очистить фары автомобиля / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Почему автомобильные фары желтеют и мутнеют?

Как самостоятельно очистить пожелтевшие фары

Чем защитить пластик фар от повторного пожелтения

Со временем автомобильные фары теряют прозрачность и приобретают желтоватый оттенок. Причина обычно кроется в воздействии солнечных лучей и непогоды, которые постепенно разрушают защитное покрытие пластиковых фар.

Главред расскажет, как восстановить их прозрачность в домашних условиях.

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Как объясняет Infobae, этот способ подходит для внешнего окисления поликарбоната. Зубная паста действует как мягкий абразив и помогает удалить поверхностный слой налета. Однако сначала нужно определить, действительно ли проблема возникла снаружи.

Как понять, почему пожелтели автомобильные фары

Перед очисткой стоит проверить состояние пластика. Если поверхность фары шероховатая на ощупь, скорее всего, защитное покрытие повреждено снаружи. А вот гладкий пластик, сквозь который все равно заметны помутнения или пятна, может свидетельствовать о проблеме внутри корпуса. В таком случае зубная паста не даст желаемого результата.

Как очистить пожелтевшие фары зубной пастой

Сначала фару нужно вымыть тёплой водой с мылом, чтобы удалить пыль и грязь. Нельзя тереть сухую поверхность, так как твёрдые частицы могут оставить царапины на пластике. После мытья фару нужно вытереть микрофиброй, а прилегающие участки кузова заклеить малярной лентой.

Для очистки используют обычную белую зубную пасту. Её нужно нанести на поверхность чистой тканью или старой зубной щеткой, после чего растереть круговыми движениями. Средство оставляют на несколько минут, смывают чистой водой и тщательно высушивают фару.

Если загрязнение сильное, зубную пасту можно смешать с пищевой содой в равных пропорциях. Такая смесь усиливает абразивное действие, поэтому работать с ней нужно осторожно, не прилагая чрезмерных усилий.

Как убрать желтизну с автомобильных фар / Инфографика: Главред

Чем защитить фары после очистки

После удаления желтого налета важно позаботиться о защите пластика. Для этого на сухую поверхность наносят автомобильный воск или специальный герметик с УФ-защитой. Без дополнительного покрытия солнечные лучи снова будут повреждать поликарбонат, поэтому пожелтение может вернуться уже через несколько месяцев.

Не стоит использовать для очистки средства от насекомых, бытовые аэрозольные очистители, металлические губки и жесткие абразивные мочалки. Они могут повредить пластик и ухудшить состояние фар.

В то же время домашний способ подходит не для каждого случая. Если на фаре есть трещины, внутрь попадает вода или поврежден отражатель, очистка зубной пастой не поможет. При таких неисправностях требуется ремонт или замена фары.

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