Водителям выписывают штрафы за противотуманные фары: когда их нельзя включать

Каждый автомобиль оборудован противотуманными фарами. Однако, включать их можно только в некоторых случаях, потому что они могут стать источником опасности.

Главред решил разобраться, когда нужно использовать противотуманные фары.

Когда нельзя включать противотуманные фары

Издание Твоя машина пишет, что многие водители включают противотуманные фары без надобности.

Отмечается, что именно эта привычка может закончиться аварией или штрафом.

"Световой пучок в противотуманных фарах направлен низко и широко. Если использовать их в ясную погоду, они слепят водителя впереди или отвлекают того, кто движется навстречу", - говорится в сообщении.

Когда включать противотуманные фары

В пункте 19.5 Правил дорожного движения отмечается, что противотуманные фары можно использовать в условиях недостаточной видимости как отдельно, так и с ближним или дальним светом фар, а в темное время суток на неосвещенных участках дорог - только вместе с ближним или дальним светом фар.

В то же время, в пункте 19.9 добавляется, что задний противотуманный фонарь разрешается использовать исключительно в условиях недостаточной видимости как в светлое, так и в темное время суток.

