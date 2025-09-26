Знают не все водители: чем отличаются два знака с круговыми стрелками

В Украине есть два дорожных знака, которые информируют водителей о круговом движении.

https://glavred.info/auto/znayut-ne-vse-voditeli-chem-otlichayutsya-dva-znaka-s-krugovymi-strelkami-10701473.html Ссылка скопирована

Чем отличаются дорожные знаки / коллаж: Главред, фото: pixabay, vodiy.ua

Вы узнаете:

Какими бывают знаки кругового движения

Когда включать поворот при движении по кругу

Дорожные знаки являются очень важными. Они предупреждают водителей о различных опасностях и сообщают, как правильно проезжать определенный участок дороги. Однако, бывают ситуации, когда дорожные знаки очень похожи, но несут разную информацию.

Главред решил разобраться, какая разница между двумя дорожными знаками с круговыми стрелками.

видео дня

Какими бывают дорожные знаки с круговыми стрелками

В vodiy.ua рассказывают, что в Украине есть два дорожных знака, которые информируют водителей о круговом движении на дороге. Они имеют одинаковые стрелки посередине, но отличаются формой и цветом. Так:

Знак 4.10 "Круговое движение" является приказным, и требует объезда клумбы (центрального островка круга) в направлении, показанном стрелками на перекрестке с круговым движением.

Дорожный знак 4.10 / фото: vodiy.ua

Знак 1.19 "Перекресток с движением по кругу" является предупредительным, устанавливается вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м, а в населенных пунктах - 50-100 м до начала пересечения с круговым перекрестком.

Дорожный знак 1.19 / фото: vodiy.ua

Как проезжать перекресток с круговым движением

Автоинструктор Сергей Нагорный в своем видео рассказал, как согласно ПДД правильно проезжать перекресток с круговым движением и ответил, нужно ли включать указатель поворота при заезде на круговое движение.

Он отметил, что при заезде на круговое движение включать поворотник не нужно, ведь в такой ситуации поворота нет.

Как сдать экзамен на права / Инфографика: Главред

"Если я буду ехать с левым указателем поворота, это будет означать, что я хочу перестроиться в более левую полосу. Но движение по кругу - это движение прямо. Поэтому на круговом движении есть только повороты направо, когда нужно выехать в определенный заезд", - отметил инструктор.

Включать ли поворот при заезде на круг - видео:

Читайте также:

О персоне: Сергей Нагорный Сергей Нагорный - опытный автоинструктор, который ведет канал на YouTube для всех, кто учится водить авто. В своих видео он делится техниками управления, реальными уроками с учениками и советами. На его канал уже подписалось более 178 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред