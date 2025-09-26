Знают не все водители: чем отличаются два знака с круговыми стрелками

Вы узнаете:
- Какими бывают знаки кругового движения
- Когда включать поворот при движении по кругу
Дорожные знаки являются очень важными. Они предупреждают водителей о различных опасностях и сообщают, как правильно проезжать определенный участок дороги. Однако, бывают ситуации, когда дорожные знаки очень похожи, но несут разную информацию.
Главред решил разобраться, какая разница между двумя дорожными знаками с круговыми стрелками.
Какими бывают дорожные знаки с круговыми стрелками
В vodiy.ua рассказывают, что в Украине есть два дорожных знака, которые информируют водителей о круговом движении на дороге. Они имеют одинаковые стрелки посередине, но отличаются формой и цветом. Так:
- Знак 4.10 "Круговое движение" является приказным, и требует объезда клумбы (центрального островка круга) в направлении, показанном стрелками на перекрестке с круговым движением.
- Знак 1.19 "Перекресток с движением по кругу" является предупредительным, устанавливается вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м, а в населенных пунктах - 50-100 м до начала пересечения с круговым перекрестком.
Как проезжать перекресток с круговым движением
Автоинструктор Сергей Нагорный в своем видео рассказал, как согласно ПДД правильно проезжать перекресток с круговым движением и ответил, нужно ли включать указатель поворота при заезде на круговое движение.
Он отметил, что при заезде на круговое движение включать поворотник не нужно, ведь в такой ситуации поворота нет.
"Если я буду ехать с левым указателем поворота, это будет означать, что я хочу перестроиться в более левую полосу. Но движение по кругу - это движение прямо. Поэтому на круговом движении есть только повороты направо, когда нужно выехать в определенный заезд", - отметил инструктор.
Включать ли поворот при заезде на круг - видео:
Читайте также:
- Увеличивает риск ДТП в 20 раз: патрульные назвали самую опасную привычку водителей
- Не только разгон: какую на самом деле скрытую функцию имеет педаль газа
- Съедает или экономит: эксперты рассказали обо всех "подводных камнях" круиз-контроля
О персоне: Сергей Нагорный
Сергей Нагорный - опытный автоинструктор, который ведет канал на YouTube для всех, кто учится водить авто. В своих видео он делится техниками управления, реальными уроками с учениками и советами. На его канал уже подписалось более 178 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред