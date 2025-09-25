Укр
Съедает или экономит: эксперты рассказали обо всех "подводных камнях" круиз-контроля

Руслан Иваненко
25 сентября 2025, 23:13
Эксперты рассказали, действительно ли круиз-контроль может помочь экономить топливо на дороге.
Эксперты советуют использовать круиз-контроль при спокойном движении / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Когда круиз-контроль действительно помогает экономить топливо
  • Как стиль вождения влияет на расход топлива
  • Заменяет ли автоматика опыт водителя на подъемах

Рост цен на бензин заставляет водителей внимательно считать каждый литр горючего.

Главред решил разобраться, действительно ли круиз-контроль помогает экономить, и собрал мнения экспертов и данные исследований.

Как пишет "SlashGear", автопроизводители ищут разные способы уменьшить расход топлива: одни переводят модели на электротягу, другие совершенствуют коробки передач, в частности eCVT, которые держат двигатель в оптимальном режиме. Однако даже современная техника не освобождает водителя от необходимости думать об экономии.

Исследование круиз-контроля

Исследование 2024 года, опубликованное в журнале Nature Communications, показало: в целом машины во время работы круиз-контроля расходовали чуть больше топлива. При этом в определенных ситуациях система действительно помогает экономить. Например, при движении за другим авто, когда водитель постоянно тормозит и разгоняется, круиз-контроль стабилизирует расход топлива.

На ровных дорогах с небольшим потоком машин польза системы особенно заметна: авто держит скорость без рывков и лишних всплесков расхода топлива. Однако на подъемах или пересеченной местности результат может быть противоположным - автоматика не предусматривает изменение уклона дороги и часто держит газ дольше, чем это сделал бы опытный водитель.

Вывод экспертов

Эксперты подчеркивают: небольшая экономия от круиз-контроля возможна, но только на ровных дорогах и при спокойном движении. В остальном ключевую роль играет стиль вождения и навыки экономии топлива.

Об источнике: SlashGear

SlashGear - это издание, которое специализируется на автомобильной тематике. Оно охватывает более 5 миллионов читателей ежемесячно, предоставляя достоверные ежедневные новости и комментарии обо всем, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.

15:20

Страховой стаж под угрозой: как не потерять годы работы и сохранить пенсию

15:15

Золото, а не рецепт: как приготовить идеальный картофель в духовкеВидео

15:12

Оккупанты атаковали Чернигов, под ударом критическая инфраструктура - детали

15:09

Польша готовится сбивать российские цели в небе над Украиной - СМИ раскрыли детали

15:03

Происходят ли ваши предки с Волыни: фамилия укажет на особые корни всего родаВидео

14:55

В Киеве открылся Одесский международный кинофестиваль: программа киносмотра

14:32

"Однозначно непросто": Никитюк рассказала правду об отношениях с возлюбленным

14:18

Угроза ядерной войны: назван "спусковой крючок" для КремляВидео

14:12

Назло Пугачевой: Киркоров показательно закрутил роман с известной певицейВидео

14:09

Война против НАТО - не главная цель: известно, о чем действительно мечтает ПутинВидео

13:54

Сложная загадка на внимательность: только самые умные увидят 95 на картинке

13:52

Как отрастить густые волосы: секрет в масле

13:47

Почему 26 сентября нельзя много работать: какой церковный праздник

13:21

Европа "закрывает двери" для украинских беженцев: кому придется вернуться домой

12:58

Заморозки накроют ряд областей: где следует готовиться к похолоданию

12:45

В Кремле могут искать бомбоубежища: Зеленский сказал, что разрешил ТрампВидео

