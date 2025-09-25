Съедает или экономит: эксперты рассказали обо всех "подводных камнях" круиз-контроля

Вы узнаете:
Рост цен на бензин заставляет водителей внимательно считать каждый литр горючего.
Главред решил разобраться, действительно ли круиз-контроль помогает экономить, и собрал мнения экспертов и данные исследований.
Как пишет "SlashGear", автопроизводители ищут разные способы уменьшить расход топлива: одни переводят модели на электротягу, другие совершенствуют коробки передач, в частности eCVT, которые держат двигатель в оптимальном режиме. Однако даже современная техника не освобождает водителя от необходимости думать об экономии.
Исследование круиз-контроля
Исследование 2024 года, опубликованное в журнале Nature Communications, показало: в целом машины во время работы круиз-контроля расходовали чуть больше топлива. При этом в определенных ситуациях система действительно помогает экономить. Например, при движении за другим авто, когда водитель постоянно тормозит и разгоняется, круиз-контроль стабилизирует расход топлива.
На ровных дорогах с небольшим потоком машин польза системы особенно заметна: авто держит скорость без рывков и лишних всплесков расхода топлива. Однако на подъемах или пересеченной местности результат может быть противоположным - автоматика не предусматривает изменение уклона дороги и часто держит газ дольше, чем это сделал бы опытный водитель.
Вывод экспертов
Эксперты подчеркивают: небольшая экономия от круиз-контроля возможна, но только на ровных дорогах и при спокойном движении. В остальном ключевую роль играет стиль вождения и навыки экономии топлива.
Об источнике: SlashGear
SlashGear - это издание, которое специализируется на автомобильной тематике. Оно охватывает более 5 миллионов читателей ежемесячно, предоставляя достоверные ежедневные новости и комментарии обо всем, что происходит в автомобильной и технологической индустрии.
