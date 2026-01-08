Облачно с дождем: какая погода в Харькове будет 8 января

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.

В четверг, 8 января, погода в Харькове будет облачной / Фото: Новини.LIVE

Кратко:

Синоптики прогнозируют дождь в Харькове

Температура воздуха в течение дня будет +3 градуса

В четверг, 8 января, погода в Харькове будет облачной. Синоптики прогнозируют дождь. При этом будет плюсовая температура.

"На протяжении всего дня ожидается дождь. После полудня он должен пойти слабее, но к вечеру снова усилится", - говорится в сообщении.

Ветер юго-восточный, 4, 4 м/с.

Температура воздуха в течение дня будет +3 градуса. Ближайшей ночью столбики термометров покажут +5 градусов.

Фото: sinoptik.ua

Тем временем синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что 8 января в Харькове будет облачная погода с дождем. Температура днем составит +7°…+9°, ночью +5°…+3°. Ветер юго-восточный 7-12 м/с.

Погода в Украине

Метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что 7-9 января южные, центральные и восточные регионы Украины окажутся в передней части южного циклона, где будет преобладать аномально тёплая погода на фоне юго-восточных и южных ветров.

Температура воздуха вплоть до утра 9 января ожидается стабильно выше 0 °С и будет колебаться в диапазоне около +2…+8 °С, в Крыму и местами южных областях +10…+12 °С. Соответственно, основная часть осадков пройдёт в виде дождя и мороси.

Местами возможны значительные дожди, 8 января в южных областях не исключены и слабые грозы. Также благоприятные условия сложатся для возникновения тумана. В центральных и северных областях, в достаточно узкой полосе с температурой воздуха около 0 °С ожидается гололёд, что приведёт к отложению льда на дорогах, тротуарах, проводах и ветках деревьев.

8 января под влиянием южного циклона ожидаются осадки по всей Украине преимущественно в виде дождя и мокрого снега. В центральных и южных областях возможны грозы.

Погода в Украине - прогнозы

Ранее Главред писал, что погода в Украине с 5 по 11 января отметится температурными контрастами, обильными осадками в виде дождя и снега и порывистым ветром. Из-за активизации циклонов в районе Балкан и акватории Черного моря север будет страдать от трескучих морозов, юг будет наслаждаться почти апрельским теплом.

Синоптик Наталья Птуха рассказала, что 10-11 января в Украине ожидается вторжение с севера арктического воздуха.

"Циклон 9 января будет отходить в северо-восточном направлении, там уже постепенно осадки будут прекращаться. И с 10 января в Украине будет преимущественно без осадков", - сказала синоптик в интервью Главреду

Температура воздуха снизится. Похолодание ожидается в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях.

О персоне: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

