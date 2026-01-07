Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

Мария Тупик
7 января 2026, 15:16
1354
В Украину несется мощный мороз, названы даты.
Погода в Украине на 10 января
Погода в Украине на 10 января / pixabay

Погода в Украине после Крещения 6 января будет опасной. По прогнозу синоптиков, после циклона, который принесет сильный снег, дождь и гололед - придет сильное похолодание.

"10-11 января ожидаем вторжения с севера арктического воздуха. Циклон 9 января будет отходить в северо-восточном направлении, там уже постепенно осадки будут прекращаться. И с 10 января в Украине будет преимущественно без осадков", - отметила в интервью Главреду синоптик Наталья Птуха.

Основное - это снижение температуры, похолодание и снижение именно ночной температуры в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях.

видео дня
Погода на 14 дней
Погода на 14 дней / meteoprog

Мороз -20 атакует Украину

"Ночью ожидаем от -14 до -20 мороза, местами до -23. Дневные максимумы конечно, немножко выше, но ожидаем мороз от - 9 до -15 градусов. Именно с севера арктический воздух придет на территорию Украины", - отметила синоптик.

Где в Украине будет холоднее всего?

"Наибольшее его влияние испытывают запад, север, Винницкая, Черкасская области. Также Кировоградская, Полтавская области, днем будет от 6 до 12 мороза", - добавила синоптик.

Погода на 10 січня
Погода на 10 января / Укргидрометцентр

Погода в Украине - последние новости

Между тем метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что в течение новой рабочей недели ожидается сильное похолодание. Возможны обильные осадки в виде дождя/снега и порывистый ветер.

Погода в Украине в ближайшее время будет штормовой. На регионы налетит настоящий снежный циклон с порывистым ветром.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Гарантии безопасности Украине: чего даже не стоит ожидать от партнеров

Гарантии безопасности Украине: чего даже не стоит ожидать от партнеров

16:57Политика
Претензии Трампа к Гренландии и Венесуэле: Розумный - о рисках для Украины

Претензии Трампа к Гренландии и Венесуэле: Розумный - о рисках для Украины

16:50Интервью
Ядерные гарантии - будут ли союзники защищать Украину в случае нового нападения РФ

Ядерные гарантии - будут ли союзники защищать Украину в случае нового нападения РФ

16:28Новости
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

Эксперты назвали худший режим стирки: испортит стиральную машину и одежду

Эксперты назвали худший режим стирки: испортит стиральную машину и одежду

Муж-испанец Ани Лорак публично раскрыл правду об их браке

Муж-испанец Ани Лорак публично раскрыл правду об их браке

Доллар рекордно подорожал, евро взлетел следом: новый курс валют на 7 января

Доллар рекордно подорожал, евро взлетел следом: новый курс валют на 7 января

Последние новости

16:57

Гарантии безопасности Украине: чего даже не стоит ожидать от партнеров

16:50

Претензии Трампа к Гренландии и Венесуэле: Розумный - о рисках для Украины

16:41

Толкать не придется: какая кнопка поможет быстро вытащить авто из снега

16:28

Ядерные гарантии - будут ли союзники защищать Украину в случае нового нападения РФ

16:25

Прихватили пленных и ценную информацию: ГУР совершило дерзкий рейд в тыл РФВидео

2026-й станет переломным: Шапран - о черте, за которой экономика РФ начнет ломаться2026-й станет переломным: Шапран - о черте, за которой экономика РФ начнет ломаться
15:58

Эти собаки живут дольше всех: ТОП-7 пород, которые поражают своим долголетием

15:44

Когда рождаются люди, которым суждено прийти к величию - четыре месяца

15:41

США захватили российские танкеры после двух недель погони - Reuters

15:16

На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

Реклама
15:12

"Не так, как "надо": Мотря из "Поймать Кайдаша" призналась, свободно ли ее сердце

15:12

Когда Россия нанесет новый массированный удар по Украине - названо главное условие

15:01

Роскошная Дженнифер Энистон показала свой пресс

14:51

Когда-то с ним ходили все гуцулы: назван настоящий символ силы КарпатВидео

14:45

Морозы до -22°C, снег и метели: на Ровенщине прогнозируют опасную погоду

14:33

Носил имя Ленина 92 года - какой город почти столетие чествовал вождя СССРВидео

14:21

Циклон "ULLI" накрыл Житомирскую область: синоптик предупредила о резком ухудшении погоды

14:19

Жена абьюзера Кузи из "Универа" оказалась в больнице со сломанным позвоночником

14:18

Почему Россия поднимает стратавиацию, но не пускает ракеты - раскрыты планы Кремля

14:15

Спешили развестись: Николь Кидман официально вновь холоста

13:57

О долгой уборке можно забыть: какой фрукт нужно ставить в микроволновкуВидео

Реклама
13:43

Морозы до -20: в "Укрэнерго" раскрыли, станут ли графики отключений жестче

13:33

Неузнаваемая Повалий с вставными зубами вспомнила о боге на фоне кремляВидео

13:17

После ошеломляющего успеха: поклонников "Горничной" ждет вторая частьВидео

12:59

Укрзализныця запустила платный Wi-Fi в поездах - сколько стоит и как подключиться

12:53

Масштабный пожар и взрывы: Силы обороны взорвали нефтебазу и склад россиян

12:45

Война РФ–НАТО может разгореться раньше: что раскрыл секретный документ Германии

12:23

Мир и гарантии безопасности для Киева: Буданов заявил о "конкретных результатах"

12:10

Китайский гороскоп на завтра 8 декабря: Козлам - ошибки, Обезьянам - критика

12:06

Почему после стирки пропадает один носок и что с этим делатьВидео

11:56

Советские учебники и российские фильмы: что нашли в нелегальной школе УПЦ МП

11:52

Путин приравнял российских оккупантов к Богу и заявил о "святой миссии" в УкраинеВидео

11:31

На Украину надвигается мощный циклон: какие регионы будет заливать дождем

11:30

Что можно и нельзя говорить при ссоре: эксперты рассказали, как не сделать хуже

11:12

ВСУ отступили из крупного города в Донецкой области - что теперь готовит РФ для Донбасса

10:58

Операция по захвату Мадуро унесла десятки жизней: WP раскрыло последствия

10:52

Оккупанты рвутся к двум ключевым городам Украины: в ДШВ раскрыли план РФ

10:48

"Тоже с расставаниями": Елена Тополя заговорила о новых отношениях

10:43

Когда на самом деле украинцы праздновали Рождество до 1918 года: ответ историка

10:33

Все позади: в 2026 году удача наконец-то улыбнется 5 знакам зодиака

10:31

Покупка или привлечение войск: Белый дом не исключил ни один сценарий по Гренландии

Реклама
09:50

В Италии сделали категорическое заявление относительно размещения войск в Украине

09:39

Гороскоп на завтра 8 января: Тельцам - грандиозный успех, Рыбам - приятная встреча

09:25

Муж-испанец Ани Лорак публично раскрыл правду об их браке

08:59

Ситуация критическая: во Львове от электричества отключили больницы и элетротранспорт

08:53

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 7 января (обновляется)

08:50

Авиация и флот: Бельгия раскрыла свою роль в безопасности Украины

08:50

О чем договорились в Париже?мнение

08:28

Карта Deep State онлайн за 7 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:23

Швеция предоставит Украине истребители Gripen, но только при одном условии

08:21

Как Силы обороны устроили "жаркие" ночи для РФмнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни Лорак
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять