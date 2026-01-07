На Украину надвигается самое опасное похолодание: названы даты атаки мороза -20

Погода в Украине после Крещения 6 января будет опасной. По прогнозу синоптиков, после циклона, который принесет сильный снег, дождь и гололед - придет сильное похолодание.
"10-11 января ожидаем вторжения с севера арктического воздуха. Циклон 9 января будет отходить в северо-восточном направлении, там уже постепенно осадки будут прекращаться. И с 10 января в Украине будет преимущественно без осадков", - отметила в интервью Главреду синоптик Наталья Птуха.
Основное - это снижение температуры, похолодание и снижение именно ночной температуры в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях.
Мороз -20 атакует Украину
"Ночью ожидаем от -14 до -20 мороза, местами до -23. Дневные максимумы конечно, немножко выше, но ожидаем мороз от - 9 до -15 градусов. Именно с севера арктический воздух придет на территорию Украины", - отметила синоптик.
Где в Украине будет холоднее всего?
"Наибольшее его влияние испытывают запад, север, Винницкая, Черкасская области. Также Кировоградская, Полтавская области, днем будет от 6 до 12 мороза", - добавила синоптик.
Погода в Украине - последние новости
Между тем метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что в течение новой рабочей недели ожидается сильное похолодание. Возможны обильные осадки в виде дождя/снега и порывистый ветер.
Погода в Украине в ближайшее время будет штормовой. На регионы налетит настоящий снежный циклон с порывистым ветром.
