Украинцев предупредили о серьезной опасности: названа дата, когда налетит мощный шторм

Что узнаете:
- В каких областях ожидается оттепель
- Какие регионы накроет ледяным дождем
- Где температура воздуха опустится до -11 градусов
Погода в Украине в ближайшее время будет штормовой. На регионы налетит настоящий снежный циклон с порывистым ветром. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.
В то же время она отметила, что ночью ожидается мороз, а уже днем температура будут "плюсы" и оттепель.
"Соответственно, снег начнет переходить в дождь. Опасным может быть гололед! Следующей ночью (на 7-е января) начнет подмерзать снова и поэтому особенно опасной также может быть гололедица. Очень, очень осторожно передвигайтесь по улицам и тротуарам!" - отмечает Диденко.
Погода 6 января
6 января температура воздуха ночью опустится до 2-6 градусов мороза. На севере и северо-востоке будет мороз до -11 градусов. На территорию западных областей придет потепление. Там температура воздуха будет на уровне 0 градусов.
В других областях будет такая погода:
- на востоке до 0+2 градусов,
- в центральных областях до +2 +6 градусов,
- в южной части до +5+12 градусов.
Погода в Киеве 6 января
В Киеве ночью будет снег. Днем будет дождь, который будет переходить в ледяной дождь. При этом ожидается порывистый ветер. На дорогах в этот день ожидается гололедица.
"Температура воздуха в столице ближайшей ночью -5-7, завтра днем потеплеет до оттепели! Между прочим, при таком потеплении будет съезжать снег с крыш, осторожно!" - говорится в сообщении.
Когда будет новое похолодание
Новое существенное похолодание ожидается с 9-10 января.
"Кому необходимо что-то или кого-то защитить от чрезмерного мороза, позаботьтесь об этом. Пусть этот прогноз погоды не оправдается, но подобная перестраховка имеет смысл. На старого Василия морозы отступят", - Диденко.
Погода в Украине - новости по теме
Как писал Главред, 4 января в Украине ожидается холодная погода с облачностью. В северных, восточных и центральных областях прогнозируют мокрый снег и дождь.
Наталья Диденко предупреждала, что на выходных в Украине погода будет неустойчивой. В Киеве будет преобладать облачная погода, небольшой снег возможен только вечером 4 января.
Между тем метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что в течение новой рабочей недели ожидается сильное похолодание. Возможны обильные осадки в виде дождя/снега и порывистый ветер.
Читайте также:
- Снег, сильный ветер и мороз: Украину накрывает настоящий зимний Армагеддон
- Морозы до -20°C, снег и шквальный ветер: известна дата февральского похолодания
- Погода на Крещение в Украине: синоптик сказала, ударит ли сильный мороз
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред