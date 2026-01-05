Укр
Украинцев предупредили о серьезной опасности: названа дата, когда налетит мощный шторм

Ангелина Подвысоцкая
5 января 2026, 18:10
3873
В ближайшие дни в Украине ожидается оттепель, но впоследствии будет сильное похолодание.
погода
Прогноз погоды в Украине на 6 января / фото: УНИАН

Что узнаете:

  • В каких областях ожидается оттепель
  • Какие регионы накроет ледяным дождем
  • Где температура воздуха опустится до -11 градусов

Погода в Украине в ближайшее время будет штормовой. На регионы налетит настоящий снежный циклон с порывистым ветром. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

В то же время она отметила, что ночью ожидается мороз, а уже днем температура будут "плюсы" и оттепель.

видео дня

"Соответственно, снег начнет переходить в дождь. Опасным может быть гололед! Следующей ночью (на 7-е января) начнет подмерзать снова и поэтому особенно опасной также может быть гололедица. Очень, очень осторожно передвигайтесь по улицам и тротуарам!" - отмечает Диденко.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

Погода 6 января

6 января температура воздуха ночью опустится до 2-6 градусов мороза. На севере и северо-востоке будет мороз до -11 градусов. На территорию западных областей придет потепление. Там температура воздуха будет на уровне 0 градусов.

В других областях будет такая погода:

  • на востоке до 0+2 градусов,
  • в центральных областях до +2 +6 градусов,
  • в южной части до +5+12 градусов.
погода 6 января
Прогноз погоды в Украине на 6 января / фото: meteoprog

Погода в Киеве 6 января

В Киеве ночью будет снег. Днем будет дождь, который будет переходить в ледяной дождь. При этом ожидается порывистый ветер. На дорогах в этот день ожидается гололедица.

"Температура воздуха в столице ближайшей ночью -5-7, завтра днем потеплеет до оттепели! Между прочим, при таком потеплении будет съезжать снег с крыш, осторожно!" - говорится в сообщении.

погода 6 января
Прогноз погоды в Украине на 6 января / фото: meteoprog

Когда будет новое похолодание

Новое существенное похолодание ожидается с 9-10 января.

"Кому необходимо что-то или кого-то защитить от чрезмерного мороза, позаботьтесь об этом. Пусть этот прогноз погоды не оправдается, но подобная перестраховка имеет смысл. На старого Василия морозы отступят", - Диденко.

Погода в Украине - новости по теме

Как писал Главред, 4 января в Украине ожидается холодная погода с облачностью. В северных, восточных и центральных областях прогнозируют мокрый снег и дождь.

Наталья Диденко предупреждала, что на выходных в Украине погода будет неустойчивой. В Киеве будет преобладать облачная погода, небольшой снег возможен только вечером 4 января.

Между тем метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что в течение новой рабочей недели ожидается сильное похолодание. Возможны обильные осадки в виде дождя/снега и порывистый ветер.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

погода прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
